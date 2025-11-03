Трамп переконаний, що доб’ється завершення війни в Україні за пару місяців

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп переконаний, що здатен добитися завершення війни в Україні, оскільки РФ хоче "робити бізнес" із США.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Що каже Трамп?

Я думаю, що ми доб'ємося цього (завершення війни. - Ред.), так", - сказав Трамп, відповідаючи на питання, про те чи можливо завершити війну "за пару місяців".

"Я думаю, що він (Путін. – ред.) дуже хоче вести бізнес зі США, але це спрацювало з Індією, і це спрацювало з Пакистаном, і це спрацювало з 60% цих країн", - додав він.

Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що не бере участі в обговореннях, які стосуються заморожених російських активів.

Окрім того, Трамп заявив, що не планує передавати "Томагавки" Україні.

