УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10345 відвідувачів онлайн
Новини Відносини Трампа та Путіна
3 200 39

Трамп переконаний, що доб’ється завершення війни в Україні за пару місяців

Президент США Дональд Трамп оголошує про наступний етап боротьби з наркокартелями

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп переконаний, що здатен добитися завершення війни в Україні, оскільки РФ хоче "робити бізнес" із США.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Що каже Трамп?

Я думаю, що ми доб'ємося цього (завершення війни. - Ред.), так", - сказав Трамп, відповідаючи на питання, про те чи можливо завершити війну "за пару місяців".

"Я думаю, що він (Путін. – ред.) дуже хоче вести бізнес зі США, але це спрацювало з Індією, і це спрацювало з Пакистаном, і це спрацювало з 60% цих країн", - додав він.

Також читайте: Зустріч Путіна і Трампа зараз "непотрібна", - Пєсков

Що передувало?

Також читайте: Трамп заявив, що його зустріч із Сі Цзіньпіном "приведе до вічного миру"

Автор: 

путін володимир (25053) Трамп Дональд (7577) війна в Україні (6785)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
******* маятник.....
Йому скільки раз треба повторити щоб він зрозумів, ***** ***** на бізнес і гроші. Він веде війну, заради самого факту війни...
показати весь коментар
03.11.2025 08:41 Відповісти
+8
Агент Краснов станет легендарной личнностью.
показати весь коментар
03.11.2025 08:35 Відповісти
+7
Укотре?
показати весь коментар
03.11.2025 08:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Укотре?
показати весь коментар
03.11.2025 08:30 Відповісти
Знову "іронія"?!!
показати весь коментар
03.11.2025 08:30 Відповісти
Правда. Тобто він реально це може зробити. Справа за малим - почати це робити, змінивши власні мізки і ставлення до пуцина. .
показати весь коментар
03.11.2025 08:57 Відповісти
пару тижнів... пару місяців... пару років... пару...
показати весь коментар
03.11.2025 08:34 Відповісти
Агент Краснов станет легендарной личнностью.
показати весь коментар
03.11.2025 08:35 Відповісти
Він що, збирається надати кацапам новітню зброю для швидкого закінчення війни?
показати весь коментар
03.11.2025 08:35 Відповісти
Де це ти пані Ірина, бачу у вас розмтне чувство розтянутосиі, без образ, це не перший пост Боневтіка
показати весь коментар
03.11.2025 08:36 Відповісти
з Газою теж спрацювало ? хамас теж хоче вести бізнес з американським баригою !
показати весь коментар
03.11.2025 08:37 Відповісти
Їбанько, читай класика "Умом росію нє понять, росію треба тупло *******".
показати весь коментар
03.11.2025 08:38 Відповісти
Поки українська влада не почне домовлятися з рашкою, війна не закінчиться.
показати весь коментар
03.11.2025 08:39 Відповісти
домовлятися з упирями та вбивцями?
показати весь коментар
03.11.2025 08:48 Відповісти
Порох домовлявся. Зебанда воює.
конкретно ти не хочеш домовлятися, але й воювати не йдеш. чого ти хочеш?
показати весь коментар
03.11.2025 09:04 Відповісти
Та ладно,"надомовлявся".
показати весь коментар
03.11.2025 09:20 Відповісти
У влади все добре, самі до 7го коліна на дутих бронях, дипломатією має займатись трамп, гроші і зброю давати європа. Правда люд все більше опирається і біжить, тут проблема)
показати весь коментар
03.11.2025 08:59 Відповісти
На лікарі що тобі кажуть?
показати весь коментар
03.11.2025 09:12 Відповісти
Нам своє робити
показати весь коментар
03.11.2025 08:39 Відповісти
І в Україні, і в США президентами стали шоумени (Трамп також переміг на виборах здебільшого завдяки шоуменському минулому, а не девелоперському чи політичному). Якщо перший, ставши президентом, перетворився на об'єкт лютої ненависті для ворогів його країни, то другий став для цих самих ворогів об'єктом зневаги та насміхання.
показати весь коментар
03.11.2025 08:39 Відповісти
Трумп переміг тому що демократи обісралися по всім фронтам.... І навіть не зрозуміли цього..
показати весь коментар
03.11.2025 08:51 Відповісти
******* маятник.....
Йому скільки раз треба повторити щоб він зрозумів, ***** ***** на бізнес і гроші. Він веде війну, заради самого факту війни...
показати весь коментар
03.11.2025 08:41 Відповісти
Та стільки ж скільки і вам, що Трамп із путлером завжди був в нормальних відносинах, а ви чекаєте від нього , що він байденом номер 2 буде. Трамп завжди переслідував свої цілі і те, що він нам ще хоч якось допомагає , це вже чудо
показати весь коментар
03.11.2025 08:53 Відповісти
Нема в нього ніяких "нормальних відносин" з ******
показати весь коментар
03.11.2025 08:55 Відповісти
пуйло як і весь його плебс ненавидить Захід в т.ч. США, бо не хотять корумпуватися до такого дна як в рашці. Який може бути нормальний бізнес з цими кацапмськими злодіями?
показати весь коментар
03.11.2025 10:30 Відповісти
Як той так зразу - глазік виколю /путлєру/
показати весь коментар
03.11.2025 08:41 Відповісти
Доб'ється?((Чи почекає поки ***** захопить скільки зможе.
показати весь коментар
03.11.2025 08:53 Відповісти
В ЯКОМУ РОЦІ?!
показати весь коментар
03.11.2025 08:54 Відповісти
Чорне Бінго для України - Зеленський і Трамп в одному часі!
показати весь коментар
03.11.2025 09:04 Відповісти
за 24 години.....
показати весь коментар
03.11.2025 09:05 Відповісти
Навіщо пропагувати думки старої та хворої людини ?
показати весь коментар
03.11.2025 09:05 Відповісти
Щоби дурь була видна.
показати весь коментар
03.11.2025 09:09 Відповісти
трампу було тринадцять рочків, коли одна розумна людина написала це:

"У Московщині може прийти протибольшевицький революційний зрив після того, як підіймуться революційні повстання поневолених народів, як вони будуть успішно поширюватись, а большевизм вже не зможе їх здавити. Від цього революція може перекинутись і на московський народ. Там вона матиме характер суспільний і протирежимний - ліквідування большевицької системи, большевицького режиму.

Але рівночасно наново підійме голову московський імперія-лізм, може, в кількох різних формах, напевно і в протибольше-вицькій революції, та цілою силою звернеться проти визвольних революцій інших народів, насамперед проти України. Нема познак того, щоб у російському народі наростали протиімперіялістичні тенденції, які змогли б надати протибольшевицькій революції в себе інший, неімперіялістичний напрям. Тож треба рахуватися з тим, що всі російські сили, однаково большевики, як і антибольшевики будуть поборювати визвольну революцію України й інших народів.

Війна між СССР і західніми альянтами може мати такий перебіг, що напочатку совєтські армії підуть вперед, займуть ще нові країни і фронти зможуть на деякий час стабілізуватись далеко від сьогоднішніх кордонів СССР, а літаками за той час західні альянти будуть виснажувати й торощити противника з гори, на морі, й різними наскоками.

Такий варіянт війни дуже можливий, зокрема, як би вона прийшла раніше, заки в Західній Европі будуть змобілізовані великі армії. Незалежно від того, як далеко від кордонів України йтимуть фронти, українська революційна боротьба буде розгортатися за своїм власним пляном, використовуючи відповідні моменти кожної ситуації. Вона не буде обмежуватись на українських землях, тільки буде поширюватись на інші країни, в чому ОУН й УПА мають відограти визначну ролю."

"
показати весь коментар
03.11.2025 09:07 Відповісти
не думаю що уйло окупує Дон обл за пару місяців. Саме на це Трамп видав картбланш серуну в чемодан.
показати весь коментар
03.11.2025 09:11 Відповісти
Торгаш і лише торгаш, жодних моральних принципів, немає таких понять як диктатура, демократія, загарбник і захисник. Але і як торгаш - сумнівний, скільки там разів був банкрутом?
показати весь коментар
03.11.2025 09:15 Відповісти
Зато який добрий агент ху...ла. Всі завідують
показати весь коментар
03.11.2025 10:11 Відповісти
Черговий напад величі!!!!
показати весь коментар
03.11.2025 09:17 Відповісти
Dva dnia , dva mesiaca , dva goda ......kakaia raznica . 🤣🤣🤣
показати весь коментар
03.11.2025 09:17 Відповісти
дасть томагавки рашці і заборонить будь-яку допомогу Україні - от і завершиться війна. Я цього мадбуть не побачу (((
показати весь коментар
03.11.2025 09:17 Відповісти
Яка нерозумна людина. Щось з цим світом трапилося, ідіоти завдяки демократичним процедурам стають президентами своїх країн, а потім вони нічим не відрізняються за мисленням і поведінкою від тих ідіотів, що різними шляхами захопили владу у країнах, де лютують автократичні режими.
показати весь коментар
03.11.2025 09:25 Відповісти
І чому 87 років тому ніхто не додумався, що Гітлер хоче з усіма бізнес робити?
показати весь коментар
03.11.2025 10:01 Відповісти
Це йому ху...до пообіцяв. Або як раніше.... ну ні, так ні...
показати весь коментар
03.11.2025 10:09 Відповісти
 
 