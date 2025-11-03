Трамп переконаний, що доб’ється завершення війни в Україні за пару місяців
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп переконаний, що здатен добитися завершення війни в Україні, оскільки РФ хоче "робити бізнес" із США.
Про це він сказав в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Що каже Трамп?
Я думаю, що ми доб'ємося цього (завершення війни. - Ред.), так", - сказав Трамп, відповідаючи на питання, про те чи можливо завершити війну "за пару місяців".
"Я думаю, що він (Путін. – ред.) дуже хоче вести бізнес зі США, але це спрацювало з Індією, і це спрацювало з Пакистаном, і це спрацювало з 60% цих країн", - додав він.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявив, що не бере участі в обговореннях, які стосуються заморожених російських активів.
- Окрім того, Трамп заявив, що не планує передавати "Томагавки" Україні.
Також читайте: Трамп заявив, що його зустріч із Сі Цзіньпіном "приведе до вічного миру"
Топ коментарі
+9 Оникс
показати весь коментар03.11.2025 08:41 Відповісти Посилання
+8 Ted Tchaplyuk #570332
показати весь коментар03.11.2025 08:35 Відповісти Посилання
+7 Olifant
показати весь коментар03.11.2025 08:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
конкретно ти не хочеш домовлятися, але й воювати не йдеш. чого ти хочеш?
Йому скільки раз треба повторити щоб він зрозумів, ***** ***** на бізнес і гроші. Він веде війну, заради самого факту війни...
"… У Московщині може прийти протибольшевицький революційний зрив після того, як підіймуться революційні повстання поневолених народів, як вони будуть успішно поширюватись, а большевизм вже не зможе їх здавити. Від цього революція може перекинутись і на московський народ. Там вона матиме характер суспільний і протирежимний - ліквідування большевицької системи, большевицького режиму.
Але рівночасно наново підійме голову московський імперія-лізм, може, в кількох різних формах, напевно і в протибольше-вицькій революції, та цілою силою звернеться проти визвольних революцій інших народів, насамперед проти України. Нема познак того, щоб у російському народі наростали протиімперіялістичні тенденції, які змогли б надати протибольшевицькій революції в себе інший, неімперіялістичний напрям. Тож треба рахуватися з тим, що всі російські сили, однаково большевики, як і антибольшевики будуть поборювати визвольну революцію України й інших народів.
Війна між СССР і західніми альянтами може мати такий перебіг, що напочатку совєтські армії підуть вперед, займуть ще нові країни і фронти зможуть на деякий час стабілізуватись далеко від сьогоднішніх кордонів СССР, а літаками за той час західні альянти будуть виснажувати й торощити противника з гори, на морі, й різними наскоками.
Такий варіянт війни дуже можливий, зокрема, як би вона прийшла раніше, заки в Західній Европі будуть змобілізовані великі армії. Незалежно від того, як далеко від кордонів України йтимуть фронти, українська революційна боротьба буде розгортатися за своїм власним пляном, використовуючи відповідні моменти кожної ситуації. Вона не буде обмежуватись на українських землях, тільки буде поширюватись на інші країни, в чому ОУН й УПА мають відограти визначну ролю."
"