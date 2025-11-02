Трамп заявив, що його зустріч із Сі Цзіньпіном "приведе до вічного миру"

Президент США Дональд Трамп заявив, що його нещодавня зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном "була чудовою". Він висловив переконання, що ця зустріч приведе до "вічного миру та успіху".

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп вважає зустріч чудовою

"Моя зустріч на рівні G2 з президентом Китаю Сі Цзіньпіном була чудовою для обох наших країн. Ця зустріч приведе до вічного миру та успіху. Нехай Бог благословить Китай і США", - написав американський лідер.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

30 жовтня у Південній Кореї Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю та заявив, що Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом наголосив на важливості спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання у світі.

