Трамп заявив, що його зустріч із Сі Цзіньпіном "приведе до вічного миру"

Трамп оцінив зустріч із Сі як чудову

Президент США Дональд Трамп заявив, що його нещодавня зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном "була чудовою". Він висловив переконання, що ця зустріч приведе до "вічного миру та успіху".

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп вважає зустріч чудовою

"Моя зустріч на рівні G2 з президентом Китаю Сі Цзіньпіном була чудовою для обох наших країн. Ця зустріч приведе до вічного миру та успіху. Нехай Бог благословить Китай і США", - написав американський лідер.

допис трампа

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

30 жовтня у Південній Кореї Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю та заявив, що Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом наголосив на важливості спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання у світі.

Читайте також: Зустріч із Сі Цзіньпіном була чудовою. США та Китай готують енергетичну угоду, - Трамп

От дурне!І не лікується.
02.11.2025 01:39 Відповісти
Такий уже підписали - між Бонапартом і Олександром 1, буквально через пару років почалась війна
02.11.2025 01:51 Відповісти
Понти, понти...
02.11.2025 01:55 Відповісти
Може,до вічного сну?
02.11.2025 02:01 Відповісти
ну все розпускай міністерство війни , а томагавки і атомні головки в брухт !
02.11.2025 02:02 Відповісти
"Вічний мир" - лише на цвинтарі. Сподіваюся, що рудого триндунька вже земля кличе.
02.11.2025 02:11 Відповісти
 
 