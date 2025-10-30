Зустріч із Сі Цзіньпіном була чудовою. США та Китай готують енергетичну угоду, - Трамп
Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це він повідомив у TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.
Лідер США назвав зустріч "чудовою" та зазначив, що між Китаєм та США є "величезна повага".
Зокрема, Пекін почне закупівлю сої, сорго та іншої сільськогосподарської продукції у США та продовжить постачання рідкоземельних елементів, критично важливих мінералів, магнітів тощо.
За словами Трампа, Китай буде працювати з Вашингтоном, щоб зупинити потік фентанілу в США.
Також, продовжив лідер США, країни готують потенційну енергетичну угоду з закупівлі Китаєм американської нафти.
Він назвав поїздку до Азії історичною та подякував Малайзії, Японії та Південній Кореї, а також Австралії, Канаді, Новій Зеланді, Сінгапуру, Таїланду та В'єтнаму.
"Завдяки їм у нашу Країну надходять сотні мільярдів доларів", - підсумував він.
Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна
Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю та заявив, що Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.
Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом наголосив на важливості спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання у світі
