Зустріч із Сі Цзіньпіном була чудовою. США та Китай готують енергетичну угоду, - Трамп

Трамп прокоментував зустріч із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це він повідомив у TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.

Лідер США назвав зустріч "чудовою" та зазначив, що між Китаєм та США є "величезна повага".

Зокрема, Пекін почне закупівлю сої, сорго та іншої сільськогосподарської продукції у США та продовжить постачання рідкоземельних елементів, критично важливих мінералів, магнітів тощо.

За словами Трампа, Китай буде працювати з Вашингтоном, щоб зупинити потік фентанілу в США. 

Також, продовжив лідер США, країни готують потенційну енергетичну угоду з закупівлі Китаєм американської нафти. 

Він назвав поїздку до Азії історичною та подякував Малайзії, Японії та Південній Кореї, а також Австралії, Канаді, Новій Зеланді, Сінгапуру, Таїланду та В'єтнаму.

"Завдяки їм у нашу Країну надходять сотні мільярдів доларів", - підсумував він.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю та заявив, що Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом наголосив на важливості спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання у світі

Китай (4998) США (24679) Сі Цзіньпін (374) Трамп Дональд (7550)
