Ціни на нафту продовжують знижуватись попри заяву Трампа угоду з Китаєм, – Reuters

Ціни на нафту у четвер знизилися, хоча президент США Дональд Трамп оголосив про зменшення тарифів на китайські товари після зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Водночас ринок сприйняв крок як тактичну паузу, а не завершення торговельної війни, повідомляє Reuters.

Відтак, вранці у четвер Brent дешевшає до $64,72 за барель, WTI – до $60,28.

"Це радше пауза у протистоянні та незначна деескалація, яку подали як "торгову угоду"", – зазначила Вандана Харі з Vanda Insights.

Поряд з цим, Федерезерв США напередодні знизив ставку, що створює підтримку для сировинних товарів, чутливих до ділової активності.

"Рішення ФРС сигналізує про перехід до м’якшої політики – це попутний вітер для коммодітіс", – вказав Клаудіо Галімерті з Rystad Energy.

Додатковою підтримкою став більший за очікуванням відтік запасів у США: комерційні запаси сирої нафти скоротилися на 6,86 млн барелів до 416 млн, бензину – на 6,35 млн, дистилятів – на 4,36 млн.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Попри відскок напередодні, обидва бенчмарки йдуть до падіння більш ніж на 3% за підсумками жовтня, що може стати третім поспіль місяцем зниження, зазначає агентство.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту продовжують знижуватися, оскільки трейдери сумніваються в ефективності санкцій проти РФ.

Несподівані дані по запасах допомогли ранковому підйому, але ринком керує поєднання санкційних ризиків і позиції ОПЕК+", – зазначила Пріянка Сачдєва, старша аналітикиня Phillip Nova. "Це не означає безмежний апсайд, адже попит залишається м’яким, а вільні потужності – значними", – додала вона.