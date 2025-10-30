Ціни на нафту продовжують знижуватись попри заяву Трампа угоду з Китаєм, – Reuters
Ціни на нафту у четвер знизилися, хоча президент США Дональд Трамп оголосив про зменшення тарифів на китайські товари після зустрічі з Сі Цзіньпіном.
Водночас ринок сприйняв крок як тактичну паузу, а не завершення торговельної війни, повідомляє Reuters.
Відтак, вранці у четвер Brent дешевшає до $64,72 за барель, WTI – до $60,28.
"Це радше пауза у протистоянні та незначна деескалація, яку подали як "торгову угоду"", – зазначила Вандана Харі з Vanda Insights.
Поряд з цим, Федерезерв США напередодні знизив ставку, що створює підтримку для сировинних товарів, чутливих до ділової активності.
"Рішення ФРС сигналізує про перехід до м’якшої політики – це попутний вітер для коммодітіс", – вказав Клаудіо Галімерті з Rystad Energy.
Додатковою підтримкою став більший за очікуванням відтік запасів у США: комерційні запаси сирої нафти скоротилися на 6,86 млн барелів до 416 млн, бензину – на 6,35 млн, дистилятів – на 4,36 млн.
Попри відскок напередодні, обидва бенчмарки йдуть до падіння більш ніж на 3% за підсумками жовтня, що може стати третім поспіль місяцем зниження, зазначає агентство.
Раніше повідомлялось, що ціни на нафту продовжують знижуватися, оскільки трейдери сумніваються в ефективності санкцій проти РФ.
Несподівані дані по запасах допомогли ранковому підйому, але ринком керує поєднання санкційних ризиків і позиції ОПЕК+", – зазначила Пріянка Сачдєва, старша аналітикиня Phillip Nova. "Це не означає безмежний апсайд, адже попит залишається м’яким, а вільні потужності – значними", – додала вона.
