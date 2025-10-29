Ціни на нафту продовжують знижуватися: трейдери сумніваються в ефективності санкцій проти РФ, – Reuters

Ціни на нафту знижуються у середу вранці, продовжуючи триденний спад, оскільки ринок сумнівається в ефективності санкцій проти РФ і зважує можливе підвищення квот на видобуток країнами-учасницями угоди ОПЕК+.

Станом на ранок середи Brent знижувалася на 0,11% – до $64,33 за барель, WTI – на 0,12%, до $60,08, повідомляє Reuters.

Напередодні Американський інститут нафти зафіксував падіння запасів сирої нафти у США на 4,02 млн барелів за тиждень, що закінчився 24 жовтня, бензину – на 6,35 млн барелів, дистилятів – на 4,36 млн барелів, що дало короткочасну підтримку для цін.

"Несподівані дані по запасах допомогли ранковому підйому, але ринком керує поєднання санкційних ризиків і позиції ОПЕК+", – зазначила Пріянка Сачдєва, старша аналітикиня Phillip Nova. "Це не означає безмежний апсайд, адже попит залишається м’яким, а вільні потужності – значними", – додала вона.

Минулого тижня Brent і WTI показали найбільший з червня приріст після того, як США вперше у другий термін Дональда Трампа запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній – "Лукойлу" і "Роснєфті". Утім трейдери мають сумніви, що обмеження перекриють надлишок пропозиції, і розмови про грудневе збільшення квоти ОПЕК+ знову натиснули на котирування – у вівторок обидва бенчмарки втратили ще по 1,9%.

На тлі санкцій Кремль заявив, що РФ пропонує "якісну енергію за гарною ціною", а партнери самі визначаться з джерелами. Частина індійських НПЗ призупинила нові замовлення російської нафти та вийшла в спот, водночас державна компанія IOC заявила, що не припинятиме імпорт за умови дотримання обмежень. Уряд США також надав письмові гарантії, що німецький бізнес "Роснєфті" виведений з-під санкцій на перехідний період.

Читайте також: Європа різко збільшила імпорт дизпалива та авіагасу перед забороною нафтопродуктів з російської нафти, – Bloomberg

За даними джерел, ОПЕК+ схиляється до помірного підвищення квот на видобуток у грудні. CEO Saudi Aramco наголосив, що попит на нафту був міцним і до санкцій, а китайський попит залишається здоровим. До кінця тижня настрій ринку можуть підтримати рішення ФРС щодо ставки і зустріч лідерів США та Китаю.

Раніше повідомлялось, що балтійські компанії допомагають "тіньовому флоту" РФ попри санкції.

За даними журналістського розслідування, литовські бункерні танкери Rina і Zircone з червня 2024 по березень 2025 року здійснили 286 операцій перекачування палива з судна на судно, заправивши 177 танкерів. Щонайменше 159 з них заходили в російські порти незадовго до або після цих операцій.