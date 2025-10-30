Трамп після доручення відновити випробування ядерної зброї: Я хотів би бачити денуклеаризацію
Президент США Дональд Трамп заявив, що денуклеаризація світу була б "надзвичайною подією", коментуючи своє доручення Пентагону відновити випробування ядерної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Водночас американський президент зазначив, що відновлення ядерних випробувань у США є "доцільним".
"Здається, всі вони проводять ядерні випробування", – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, маючи на увазі Росію і Китай.
Він повторив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.
"Ми не проводимо випробувань... але, оскільки інші проводять випробування, я вважаю за доцільне, щоб ми також їх проводили", – додав президент США.
Він не навів подробиць про те, коли і де будуть проводитися ядерні випробування США, сказавши лише: "У нас є випробувальні полігони. Про це буде оголошено".
На запитання, чи не турбує його те, що США вступають у більш ризиковану ядерну ситуацію, Трамп відповів: "Я думаю, що ми досить добре все контролюємо".
"Я хотів би бачити денуклеаризацію. Ми фактично ведемо переговори з Росією з цього приводу, і якщо ми щось зробимо, до них приєднається Китай", – підкреслив Трамп.
Що передувало?
Трамп доручив Пентагону негайно почати випробування ядерної зброї Америки. Він наголосив, що інші країни проводять програми випробувань.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник". А згодом стало відомо про нібито "успішне" випробування підводного безекіпажного апарата з ядерною енергетичною установкою "Посейдон", якому "у світі нічого подібного немає".
Випробування ядерної зброї
Останнє повноцінне ядерне випробування Nevada Test Site (США) - підземним вибухом під кодовою назвою Divider - відбулося 23 вересня 1992 року.
Після цього Сполучені Штати не проводили ніяких подібних ядерних випробувань.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
міць і потужність!
Інтерв'ю Костенка https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
США один з гарантів в Будапешті коли Україну позбавили ядерки
так от виявилось що один напав . а другий не захистив.
ви думаєте якщо будете вилизувати дуру трампону вам грін карту дадуть?
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСС поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
(США не поважає нашу незалежність, суверенітеть і існуючі кордони? Здається так, чи у Вас є інші відомості?).
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
(США погрожує нам застосувати силу, використала проти нас іншу зброю???. Ні. У мене таких відомостей немає. Напишіть, якщо у Вас є такі відомості).
3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримувати будь-які переваги.
(Який економічний тиск США на Україну, щоб змінити її суверенітет та підкорити власним інтересам? Немає, крім кацапів США цбого не робили і не роблять. У Вас є інші відомості?)
4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
(Якщо Україна стане жертвою акту агресії, то домагатися негайних дій від Ради Безпеки ООН з надання допомоги.... США звернулися до Ради Безпеки ООН (точно, як записано в "меморандумі), але там мають "вето" кацапи і Китай, не чули? Чи в цьому пункті наші тодішні можновладці записали, що якщо хтось нападе, то інші вводять свої війська для захисту України? Є таке? Немає. Можливо я як юрист не навчився читати міжнародні документи, то вкажіть - де таке написано?)
5. …підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасника Договору про нерозповсюдження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.
(США застосували проти нас ядерну зброю? Ні. То де вони порушили і що?).
6. Російська Федерація, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Думаю пункт номер 6 Вам також зрозумівлий?
Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання. Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках українською, англійською та російською мовами.
м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82 Будапешт, https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 5 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994
НапишітьБ будь ласка, який з цих пунктів порушила США і що вони не виконали??????
то що ми підписали - відмову від ядерного статусу ?
фламінго з ядерною бомбою.
чи, то у наступному сезоні шоу голобородька?
Тільки повні імбецили на це підуть, після досвіду України.
Ми денуклеаризовувались, денуклеаризовувались, та доденуклеаризовувались!