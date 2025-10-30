УКР
Новини
2 110 38

Трамп після доручення відновити випробування ядерної зброї: Я хотів би бачити денуклеаризацію

Ядерні випробування та денуклеаризація: позиція Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що денуклеаризація світу була б "надзвичайною подією", коментуючи своє доручення Пентагону відновити випробування ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Водночас американський президент зазначив, що відновлення ядерних випробувань у США є "доцільним".

"Здається, всі вони проводять ядерні випробування", – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, маючи на увазі Росію і Китай.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він повторив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.

"Ми не проводимо випробувань... але, оскільки інші проводять випробування, я вважаю за доцільне, щоб ми також їх проводили", – додав президент США.

Він не навів подробиць про те, коли і де будуть проводитися ядерні випробування США, сказавши лише: "У нас є випробувальні полігони. Про це буде оголошено".

На запитання, чи не турбує його те, що США вступають у більш ризиковану ядерну ситуацію, Трамп відповів: "Я думаю, що ми досить добре все контролюємо".

"Я хотів би бачити денуклеаризацію. Ми фактично ведемо переговори з Росією з цього приводу, і якщо ми щось зробимо, до них приєднається Китай", – підкреслив Трамп.

Що передувало?

Трамп доручив Пентагону негайно почати випробування ядерної зброї Америки. Він наголосив,  що  інші країни проводять програми випробувань.

Російський диктатор Володимир Путін заявив,  що РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник". А згодом стало відомо  про нібито "успішне" випробування підводного безекіпажного апарата з ядерною енергетичною установкою "Посейдон", якому "у світі нічого подібного немає".

Випробування ядерної зброї

Останнє повноцінне ядерне випробування Nevada Test Site (США) - підземним вибухом під кодовою назвою Divider - відбулося 23 вересня 1992 року.

Після цього Сполучені Штати не проводили ніяких подібних ядерних випробувань.

 

Автор: 

ядерна зброя (1236) Трамп Дональд (7550)
Топ коментарі
+7
Підкажіть діду де найкраще провести випробування... Єсть одно мєсто со звьоздамі...
30.10.2025 09:59 Відповісти
+4
Дякуємо американцям за Будапештський меомрандум!
30.10.2025 10:07 Відповісти
+4
>Я хотів би бачити денуклеаризацію.

Тільки повні імбецили на це підуть, після досвіду України.
30.10.2025 10:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума
дедідизацію він не хоче побачити?
30.10.2025 09:44 Відповісти
30.10.2025 09:46 Відповісти
Як би я був президентом, путін би нікого не випробував ядерну зброю! (Д.Трамп)
30.10.2025 09:46 Відповісти
30.10.2025 09:48 Відповісти
доня навіть більше разів воєнний за бубу, десь разів 8!
міць і потужність!
30.10.2025 09:50 Відповісти
Роздвоєння особистості+деменція=потужність💪
30.10.2025 09:51 Відповісти
Підкажіть діду де найкраще провести випробування... Єсть одно мєсто со звьоздамі...
30.10.2025 09:59 Відповісти
один маленький дрон в макітру ***** може зупинити знищення планети .
30.10.2025 10:00 Відповісти
Знову всі показують свою мастерність в словоблудії образити президента США. Для ідіотів різних штибів повідомляю, що яким би не був прещзидент США - то твибір 400 мільйонів громадян США. Краще подмивіться кого вибрали ви під час війни. А ще, на нас напав найковарніший ворог, терорист і вбивця росія зі своїм ватажком пуйлом, не США. І якби не США, то кацапи довершували би ще у 2022-му році свою справу в концтаборах - донищуючи українців. Краще скажіть їм дякую!!!
30.10.2025 10:01 Відповісти
Дякуємо американцям за Будапештський меомрандум!
30.10.2025 10:07 Відповісти
Будапештський меморандум? Вивчіть спорчатку тему. Ще до підписання "меморандуму" Україна сама передала росії всю тактичну ядерну зброю. В нашій доктрині, яку прийняла Верхзорвна Рада було записано -позаблоковість і відсутність ядерної зброї. Але саме головне, що всю ядерну зброю Україна, тодішня влада, вибрана тодішніми "какая разніца", передала на росію, хоча американці пропонували передати їм і без всяких вимог гарантували вступ до НАТО.
30.10.2025 10:14 Відповісти
А за "некакую разницу " в 91 голосували ви ?
30.10.2025 10:38 Відповісти
За "некакую разніцу" у 1991 році я не голосував. Я вже тоді читав правдиву історію і розумів, хто такі кацапи. Знав про Голодомори, про знищення ними воїнів УПА та інше. Чи у Вас є якісь інші відомості?
30.10.2025 10:49 Відповісти
Ну так за кого все таки голосували ? Чи ще тоді "був маладой і юний"? Я голосував за Лук'яненка
30.10.2025 10:54 Відповісти
Послухайте людину, яка тоді від України займалася цим питанням і не розповсюджуйте брехню.

Інтерв'ю Костенка https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
30.10.2025 10:15 Відповісти
Брехню? Згідно цього меморандуму США - гаранти нашої територіальної цілісності. США виконали умови меморандуму? Так отож...
30.10.2025 10:27 Відповісти
Брехню розповсюджуєте Ви. Перед цим як тут брехати ,краще хоч один раз прочитайте "меморандум". Його порушили тільки кацапи. А підготували його українські дипломати, що забулися, чи навмисне не прописали механізми притягнення до відповідальності порушників.
30.10.2025 10:51 Відповісти
США могли взагалі запобігти цій війні, якби ввели свої війська в Україну в 21-22рр. Але стримування русні виявилось більш цікавим.
30.10.2025 10:14 Відповісти
Про що ви кажете? Інший відомий президент, який не лох, тількі відводив війська з своїх територій.
30.10.2025 10:28 Відповісти
його території в ізраїлі
30.10.2025 10:34 Відповісти
Не чіпляйтеся до слів. "Я не лох" зараз президент України і зобов'язаний захищати її територію.
30.10.2025 10:38 Відповісти
Йдеться не про країну-США, громадяни якої навіть після невдалого вибору все одно в більшості підтримують Україну і не підтримують диктаторські режими. Мова йде про Трампа - самозакоханого нарциса, який руйнує своїми діями демократію в США, насправді сприяє тій самій росії, і до вашого відома жодного разу не назвав її і її вождя "найпідступнішим ворогом, терористом і вбивцею", напроти - диктаторів Пу, Сі і Кімов називає гарними людьми і друзями.
показати весь коментар
ну все ж таки не перегинайте з захистом

США один з гарантів в Будапешті коли Україну позбавили ядерки

так от виявилось що один напав . а другий не захистив.
30.10.2025 10:44 Відповісти
Напишіть, будь ласка, пункт Будапештського меморандуму, згідно якого США мали нас захистити.
30.10.2025 10:54 Відповісти
ну тобто наібали ? ))

ви думаєте якщо будете вилизувати дуру трампону вам грін карту дадуть?
30.10.2025 10:56 Відповісти
Ви не дали відповідь на моє запитання. Гаразд. Я прикріплюю до свого коментаря "Будапештський меморандум", тим більше, що там всього 6 пунктув. Розглянемо з Вами його по пункту. Перед підготовкою до цюго документу, Україна сама приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, чукли? Але то таке, розглядаємо пункти:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСС поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
(США не поважає нашу незалежність, суверенітеть і існуючі кордони? Здається так, чи у Вас є інші відомості?).

2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
(США погрожує нам застосувати силу, використала проти нас іншу зброю???. Ні. У мене таких відомостей немає. Напишіть, якщо у Вас є такі відомості).

3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримувати будь-які переваги.
(Який економічний тиск США на Україну, щоб змінити її суверенітет та підкорити власним інтересам? Немає, крім кацапів США цбого не робили і не роблять. У Вас є інші відомості?)

4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
(Якщо Україна стане жертвою акту агресії, то домагатися негайних дій від Ради Безпеки ООН з надання допомоги.... США звернулися до Ради Безпеки ООН (точно, як записано в "меморандумі), але там мають "вето" кацапи і Китай, не чули? Чи в цьому пункті наші тодішні можновладці записали, що якщо хтось нападе, то інші вводять свої війська для захисту України? Є таке? Немає. Можливо я як юрист не навчився читати міжнародні документи, то вкажіть - де таке написано?)

5. …підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасника Договору про нерозповсюдження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.
(США застосували проти нас ядерну зброю? Ні. То де вони порушили і що?).

6. Російська Федерація, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Думаю пункт номер 6 Вам також зрозумівлий?

Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання. Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках українською, англійською та російською мовами.

м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82 Будапешт, https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 5 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994

НапишітьБ будь ласка, який з цих пунктів порушила США і що вони не виконали??????
30.10.2025 11:17 Відповісти
ну праві праві ..США не гарантувала захист - тобто це було просте кідалово

то що ми підписали - відмову від ядерного статусу ?
30.10.2025 11:18 Відповісти
Ти зовсім дурний? На всю голову?. США і Великобританія підсунули Кравчуку і Кучмі шматок туалетного паперу, в якому замість гарантій було фуфло і, головне, повністю був відсутній механізм реалізації цього фуфла. Це була крупномасштабна афера, коли два заморські і два українські пройдисвіти-Кравчук і Кучма, обдурили цілий український народ.
30.10.2025 11:58 Відповісти
5 грудня 1994 року був підписаний "Будапештський меморандум". До його підписання ядерної зброї, якою б Україна могла захищатися від Засрашки, вже не було. Задовго до "Будапештського меморантуму" Україна її сама передала на росію. Рішення приймалося на зустрічі представників СНД, куди США ніколи не входили. А ракети "стратегічні", які стояли в Україні, мали радіус дії до 12 тисяч кілометрів і ніяк не могли були виклористані проти Засрашки, всі вони були націлені на США. Те, що могло було використане проти Засрашки ми самі передали нашому ворогу без участі США. Крім ядерної зброї передали і стратегічну авіацію і ракети до них, якими сьогодні кацапи б'ють по Україні. Забудьте вже той "меморандум", бо його порушила тільки Засрашка і вимагайте від влади виробляти свої ракети, а не прикривати свою бездіяльність "Будапештським меморандумом".
30.10.2025 10:59 Відповісти
відмова від ядерного статусу та збройового урану теж фігня?
30.10.2025 11:00 Відповісти
Не бреши. Україна передала стратегічну ядерну зброю не задовго до Будапештського меморандуму, а згідно з ним в 1994 році . Де ти взязся таке брехливе гівно?
30.10.2025 12:07 Відповісти
Приклад України показав до чого призводить денуклеаризація))
30.10.2025 10:06 Відповісти
україні самий час провести випробування, як що всі проводять, звісно!
фламінго з ядерною бомбою.
чи, то у наступному сезоні шоу голобородька?
30.10.2025 10:10 Відповісти
Фламінго існує тільки у відосиках Міндіча.
30.10.2025 10:32 Відповісти
>Я хотів би бачити денуклеаризацію.

Тільки повні імбецили на це підуть, після досвіду України.
30.10.2025 10:11 Відповісти
Задовбали старі діди і ідіоти з бараками а арабських країнах, пожити нормально не дадуть.
30.10.2025 10:27 Відповісти
"Трамп: Я хотів би бачити денуклеаризацію." Джерело: https://censor.net/ua/n3582422

Ми денуклеаризовувались, денуклеаризовувались, та доденуклеаризовувались!
30.10.2025 11:38 Відповісти
Імпічмент коротше ніж ця деклованізація
30.10.2025 11:49 Відповісти
 
 