Трамп після доручення відновити випробування ядерної зброї: Я хотів би бачити денуклеаризацію

Президент США Дональд Трамп заявив, що денуклеаризація світу була б "надзвичайною подією", коментуючи своє доручення Пентагону відновити випробування ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Водночас американський президент зазначив, що відновлення ядерних випробувань у США є "доцільним".

"Здається, всі вони проводять ядерні випробування", – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, маючи на увазі Росію і Китай.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він повторив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.

"Ми не проводимо випробувань... але, оскільки інші проводять випробування, я вважаю за доцільне, щоб ми також їх проводили", – додав президент США.

Він не навів подробиць про те, коли і де будуть проводитися ядерні випробування США, сказавши лише: "У нас є випробувальні полігони. Про це буде оголошено".

На запитання, чи не турбує його те, що США вступають у більш ризиковану ядерну ситуацію, Трамп відповів: "Я думаю, що ми досить добре все контролюємо".

"Я хотів би бачити денуклеаризацію. Ми фактично ведемо переговори з Росією з цього приводу, і якщо ми щось зробимо, до них приєднається Китай", – підкреслив Трамп.

Що передувало?

Трамп доручив Пентагону негайно почати випробування ядерної зброї Америки. Він наголосив, що інші країни проводять програми випробувань.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник". А згодом стало відомо про нібито "успішне" випробування підводного безекіпажного апарата з ядерною енергетичною установкою "Посейдон", якому "у світі нічого подібного немає".

Випробування ядерної зброї

Останнє повноцінне ядерне випробування Nevada Test Site (США) - підземним вибухом під кодовою назвою Divider - відбулося 23 вересня 1992 року.

Після цього Сполучені Штати не проводили ніяких подібних ядерних випробувань.