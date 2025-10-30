Трамп после поручения возобновить испытания ядерного оружия: Я хотел бы видеть денуклеаризацию

Президент США Дональд Трамп заявил, что денуклеаризация мира была бы "чрезвычайным событием", комментируя свое поручение Пентагону возобновить испытания ядерного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

В то же время американский президент отметил, что возобновление ядерных испытаний в США является "целесообразным".

"Кажется, все они проводят ядерные испытания", – сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, имея в виду Россию и Китай.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он повторил, что США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна.

"Мы не проводим испытаний... но, поскольку другие проводят испытания, я считаю целесообразным, чтобы мы также их проводили", – добавил президент США.

Он не привел подробностей о том, когда и где будут проводиться ядерные испытания США, сказав лишь: "У нас есть испытательные полигоны. Об этом будет объявлено".

На вопрос, не беспокоит ли его то, что США вступают в более рискованную ядерную ситуацию, Трамп ответил: "Я думаю, что мы достаточно хорошо все контролируем".

"Я хотел бы видеть денуклеаризацию. Мы фактически ведем переговоры с Россией по этому поводу, и если мы что-то сделаем, к ним присоединится Китай", – подчеркнул Трамп.

Что предшествовало?

Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия Америки. Он подчеркнул, что другие страны проводят программы испытаний.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ испытала ядерную ракету "Буревестник". А впоследствии стало известно о якобы "успешном" испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной энергетической установкой "Посейдон", которому "в мире нет ничего подобного".

Испытания ядерного оружия

Последнее полноценное ядерное испытание Nevada Test Site (США) - подземным взрывом под кодовым названием Divider - состоялось 23 сентября 1992 года.

После этого Соединенные Штаты не проводили никаких подобных ядерных испытаний.