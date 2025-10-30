РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11310 посетителей онлайн
Новости Ядерная безопасность
763 9

Трамп после поручения возобновить испытания ядерного оружия: Я хотел бы видеть денуклеаризацию

Ядерные испытания и денуклеаризация: позиция Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что денуклеаризация мира была бы "чрезвычайным событием", комментируя свое поручение Пентагону возобновить испытания ядерного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

В то же время американский президент отметил, что возобновление ядерных испытаний в США является "целесообразным".

"Кажется, все они проводят ядерные испытания", – сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, имея в виду Россию и Китай.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он повторил, что США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна.

"Мы не проводим испытаний... но, поскольку другие проводят испытания, я считаю целесообразным, чтобы мы также их проводили", – добавил президент США.

Он не привел подробностей о том, когда и где будут проводиться ядерные испытания США, сказав лишь: "У нас есть испытательные полигоны. Об этом будет объявлено".

На вопрос, не беспокоит ли его то, что США вступают в более рискованную ядерную ситуацию, Трамп ответил: "Я думаю, что мы достаточно хорошо все контролируем".

"Я хотел бы видеть денуклеаризацию. Мы фактически ведем переговоры с Россией по этому поводу, и если мы что-то сделаем, к ним присоединится Китай", – подчеркнул Трамп.

Что предшествовало?

Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия Америки. Он подчеркнул, что другие страны проводят программы испытаний.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ испытала ядерную ракету "Буревестник". А впоследствии стало известно о якобы "успешном" испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной энергетической установкой "Посейдон", которому "в мире нет ничего подобного".

Испытания ядерного оружия

Последнее полноценное ядерное испытание Nevada Test Site (США) - подземным взрывом под кодовым названием Divider - состоялось 23 сентября 1992 года.

После этого Соединенные Штаты не проводили никаких подобных ядерных испытаний.

 

Автор: 

ядерное оружие (1414) Трамп Дональд (6987)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дедідизацію він не хоче побачити?
показать весь комментарий
30.10.2025 09:44 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2025 09:46 Ответить
Як би я був президентом, путін би нікого не випробував ядерну зброю! (Д.Трамп)
показать весь комментарий
30.10.2025 09:46 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2025 09:48 Ответить
доня навіть більше разів воєнний за бубу, десь разів 8!
міць і потужність!
показать весь комментарий
30.10.2025 09:50 Ответить
Роздвоєння особистості+деменція=потужність💪
показать весь комментарий
30.10.2025 09:51 Ответить
Підкажіть діду де найкраще провести випробування... Єсть одно мєсто со звьоздамі...
показать весь комментарий
30.10.2025 09:59 Ответить
один маленький дрон в макітру ***** може зупинити знищення планети .
показать весь комментарий
30.10.2025 10:00 Ответить
Знову всі показують свою мастерність в словоблудії образити президента США. Для ідіотів різних штибів повідомляю, що яким би не був прещзидент США - то твибір 400 мільйонів громадян США. Краще подмивіться кого вибрали ви під час війни. А ще, на нас напав найковарніший ворог, терорист і вбивця росія зі своїм ватажком пуйлом, не США. І якби не США, то кацапи довершували би ще у 2022-му році свою справу в концтаборах - донищуючи українців. Краще скажіть їм дякую!!!
показать весь комментарий
30.10.2025 10:01 Ответить
 
 