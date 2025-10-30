РУС
Встреча с Си Цзиньпином была замечательной. США и Китай готовят энергетическое соглашение, - Трамп

Трамп прокомментировал встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом он сообщил в TruthSocial, передает Цензор.НЕТ.

Лидер США назвал встречу "замечательной" и отметил, что между Китаем и США существует "огромное уважение".

В частности, Пекин начнет закупку сои, сорго и другой сельскохозяйственной продукции в США и продолжит поставки редкоземельных элементов, критически важных минералов, магнитов и т.д.

По словам Трампа, Китай будет работать с Вашингтоном, чтобы остановить поток фентанила в США.

Также, продолжил лидер США, страны готовят потенциальное энергетическое соглашение о закупке Китаем американской нефти.

Он назвал поездку в Азию исторической и поблагодарил Малайзию, Японию и Южную Корею, а также Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

"Благодаря им в нашу страну поступают сотни миллиардов долларов", - подытожил он.

Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая и заявил, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире

Кокоє всьо красівоє коко коро коко трамп трамп парам пам пам.
30.10.2025 11:45 Ответить
Не зустріч - пісня!
30.10.2025 11:50 Ответить
на фоткє, доні мацає сіня за дубку?
і сіню подобається....
30.10.2025 12:00 Ответить
У нього бувають не чудові зустрічі?
30.10.2025 12:03 Ответить
Солнечный мальчик
30.10.2025 12:37 Ответить
Тільки там де йому не плюють в пику...
30.10.2025 13:04 Ответить
США у сраці, Китай на висоті, чого і слід було чекати. Було б по іншому, росія б не полізла розширювати свою імперію
30.10.2025 12:05 Ответить
30.10.2025 12:22 Ответить
Чому у трампа на кожному фото такий дебільний (круглий) вираз рота?
показать весь комментарий
