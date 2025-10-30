Встреча с Си Цзиньпином была замечательной. США и Китай готовят энергетическое соглашение, - Трамп
Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом он сообщил в TruthSocial, передает Цензор.НЕТ.
Лидер США назвал встречу "замечательной" и отметил, что между Китаем и США существует "огромное уважение".
В частности, Пекин начнет закупку сои, сорго и другой сельскохозяйственной продукции в США и продолжит поставки редкоземельных элементов, критически важных минералов, магнитов и т.д.
По словам Трампа, Китай будет работать с Вашингтоном, чтобы остановить поток фентанила в США.
Также, продолжил лидер США, страны готовят потенциальное энергетическое соглашение о закупке Китаем американской нефти.
Он назвал поездку в Азию исторической и поблагодарил Малайзию, Японию и Южную Корею, а также Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.
"Благодаря им в нашу страну поступают сотни миллиардов долларов", - подытожил он.
Встреча Трампа и Си Цзиньпина
Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая и заявил, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.
Си Цзиньпин во время встречи с Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире
