Трамп очень заботится о мире во всем мире, - Си Цзиньпин

Си Цзиньпин о разговоре с Трампом

Китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Главком" со ссылкой на прямую трансляцию встречи.

По словам Си Цзиньпина, Китай готов продолжать сотрудничество с США.

"Я готов продолжать сотрудничество с вами, чтобы построить прочную основу китайско-американских отношений и создать здоровую атмосферу для развития обеих стран", - сказал Си Цзиньпин в начале переговоров.

Китайский лидер также отметил важность мирных переговоров для решения "горячих" международных проблем и подчеркнул, что оба государства как крупные страны несут ответственность за совместное достижение конкретных результатов на благо своих народов и всего мира.

"Мы также продвигаем мирные переговоры для решения других горячих вопросов. Сегодня мир сталкивается со многими сложными проблемами. Китай и США могут совместно нести ответственность как крупные страны и работать вместе, чтобы достичь больших и конкретных дел на благо наших двух стран и всего мира", - добавил Си.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о встрече с Си Цзиньпином: Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать

Что предшествовало?

Ранее Трамп выразил надежду на успешные переговоры с китайским лидером, которые могут помочь смягчить торговый спор между США и Китаем.

По информации The New York Times, главной целью Си Цзиньпина на встрече будет попытка убедить Трампа смягчить американскую поддержку Тайваня, а не только решение торговых вопросов.

Встреча ожидается важной для обеих стран, поскольку может повлиять как на экономические, так и на безопасностные отношения в регионе.

Трамп добавил, что настроен на конструктивный диалог и надеется достичь прогресса в ходе переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США начнут немедленное испытание ядерного оружия, - Трамп

30.10.2025 08:18 Ответить
+4
"Кукушка хвадіт пєтуха за то, что хваліт тот кукушку..."? 😊
показать весь комментарий
30.10.2025 08:16 Ответить
+3
30.10.2025 08:18 Ответить
два дбуна - то СіЛа-ла-ла...
30.10.2025 08:22 Ответить
Як і про повернення китайського кредиту на 1.5млд.дол. та процентів,що набігли.
Який зник ще в часи Януковича в 2013 і був викрадений дуже розпіареною натепер особою РБ.
КМ підтвердив своєю постановою від 10.09.25 №1114,що виплатить суму з процентами за рахунок держ.бюджету.
30.10.2025 08:27 Ответить
Зустріч двох хижаків - для нас мало доброго
30.10.2025 08:28 Ответить
І цей став Трампу підлизувати.
30.10.2025 08:29 Ответить
Ні - то він розводить лОха-шизофреніка.
30.10.2025 08:34 Ответить
Таку фарисейську компліментарність слід прирівнювати не тільки до корупції, а як злодійство на довір'ї.
30.10.2025 08:44 Ответить
Да ладно! Та невже?
30.10.2025 08:49 Ответить
Трамп дуже дбає про мир у світі, - Сі Цзіньпін.
😂😂😂

Ага!
Кожен тиждень по дві три війни зупиняє!!!😆

Сі чудово розуміє, що поки цей дурень при владі в США, Китай може робити що завгодно.
Китай одразу вліз туди звідки вийшли США, завдяки "розумній" політиці Трампа.

Трамп - це шанс для Китаю збільшити свій вплив у світі.
30.10.2025 08:53 Ответить
Так він і поставив рудого діда рулити
30.10.2025 08:57 Ответить
почалось лобизання один одного ..... потім розмови про вічність, пересадку...все в дусі диктаторів)))
30.10.2025 09:08 Ответить
та вже вдбайте один одного...та може сі погодиться війну зупинити в Україні , як шо трамп пообіцяє не бачити , як китай до Уралу паспорти свої видавати буде ...
30.10.2025 09:31 Ответить
Якщо Трамп повівся на тупу та нахабну улесливість пуйла , то китайська витончена улесливість Сі заколихає його до літаргічного сну.
30.10.2025 09:38 Ответить
Судячи з новин, ні про що Китай та США не домовились. Трамп піймав облазня.
30.10.2025 09:39 Ответить
 
 