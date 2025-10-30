Трамп очень заботится о мире во всем мире, - Си Цзиньпин

Китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Главком" со ссылкой на прямую трансляцию встречи.

По словам Си Цзиньпина, Китай готов продолжать сотрудничество с США.

"Я готов продолжать сотрудничество с вами, чтобы построить прочную основу китайско-американских отношений и создать здоровую атмосферу для развития обеих стран", - сказал Си Цзиньпин в начале переговоров.

Китайский лидер также отметил важность мирных переговоров для решения "горячих" международных проблем и подчеркнул, что оба государства как крупные страны несут ответственность за совместное достижение конкретных результатов на благо своих народов и всего мира.

"Мы также продвигаем мирные переговоры для решения других горячих вопросов. Сегодня мир сталкивается со многими сложными проблемами. Китай и США могут совместно нести ответственность как крупные страны и работать вместе, чтобы достичь больших и конкретных дел на благо наших двух стран и всего мира", - добавил Си.

Что предшествовало?

Ранее Трамп выразил надежду на успешные переговоры с китайским лидером, которые могут помочь смягчить торговый спор между США и Китаем.

По информации The New York Times, главной целью Си Цзиньпина на встрече будет попытка убедить Трампа смягчить американскую поддержку Тайваня, а не только решение торговых вопросов.

Встреча ожидается важной для обеих стран, поскольку может повлиять как на экономические, так и на безопасностные отношения в регионе.

Трамп добавил, что настроен на конструктивный диалог и надеется достичь прогресса в ходе переговоров.

