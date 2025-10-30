Трамп очень заботится о мире во всем мире, - Си Цзиньпин
Китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Главком" со ссылкой на прямую трансляцию встречи.
По словам Си Цзиньпина, Китай готов продолжать сотрудничество с США.
"Я готов продолжать сотрудничество с вами, чтобы построить прочную основу китайско-американских отношений и создать здоровую атмосферу для развития обеих стран", - сказал Си Цзиньпин в начале переговоров.
Китайский лидер также отметил важность мирных переговоров для решения "горячих" международных проблем и подчеркнул, что оба государства как крупные страны несут ответственность за совместное достижение конкретных результатов на благо своих народов и всего мира.
"Мы также продвигаем мирные переговоры для решения других горячих вопросов. Сегодня мир сталкивается со многими сложными проблемами. Китай и США могут совместно нести ответственность как крупные страны и работать вместе, чтобы достичь больших и конкретных дел на благо наших двух стран и всего мира", - добавил Си.
Что предшествовало?
Ранее Трамп выразил надежду на успешные переговоры с китайским лидером, которые могут помочь смягчить торговый спор между США и Китаем.
По информации The New York Times, главной целью Си Цзиньпина на встрече будет попытка убедить Трампа смягчить американскую поддержку Тайваня, а не только решение торговых вопросов.
Встреча ожидается важной для обеих стран, поскольку может повлиять как на экономические, так и на безопасностные отношения в регионе.
Трамп добавил, что настроен на конструктивный диалог и надеется достичь прогресса в ходе переговоров.
Який зник ще в часи Януковича в 2013 і був викрадений дуже розпіареною натепер особою РБ.
КМ підтвердив своєю постановою від 10.09.25 №1114,що виплатить суму з процентами за рахунок держ.бюджету.
😂😂😂
Ага!
Кожен тиждень по дві три війни зупиняє!!!😆
Сі чудово розуміє, що поки цей дурень при владі в США, Китай може робити що завгодно.
Китай одразу вліз туди звідки вийшли США, завдяки "розумній" політиці Трампа.
Трамп - це шанс для Китаю збільшити свій вплив у світі.