Трамп ожидает замечательной встречи с Си Цзиньпином: Многие проблемы будут решены
Президент США Дональд Трамп ожидает решения "многих проблем" во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином по смягчению торговой войны.
Об этом пишет AFP, передает Цензор.НЕТ.
По словам Трампа, он ожидает, что их первая личная встреча во время его второго срока в должности, которая запланирована на четверг, приведет к снижению пошлин, введенных против Китая.
"Я думаю, что у нас будет замечательная встреча с президентом Китая Си, и многие проблемы будут решены", - отметил лидер США.
Он добавил, что настроен оптимистично.
"Мы вели с ними (Китаем. - Ред.) переговоры, мы не идем на встречу без подготовки... Я думаю, что мы получим очень хороший результат для нашей страны и, собственно, для всего мира", - сказал Трамп.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в сценарии, где Украина побеждает, а Россия проигрывает войну.
По словам президента Украины, Китай передал России станки для производства оружия и помогает обходить санкции.
СМИ сообщали, что Трамп во время встречи с Си Цзиньпином планирует обсудить импорт российской нефти.
