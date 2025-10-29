Трамп ожидает замечательной встречи с Си Цзиньпином: Многие проблемы будут решены

Президент США Дональд Трамп ожидает решения "многих проблем" во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином по смягчению торговой войны.

По словам Трампа, он ожидает, что их первая личная встреча во время его второго срока в должности, которая запланирована на четверг, приведет к снижению пошлин, введенных против Китая.

"Я думаю, что у нас будет замечательная встреча с президентом Китая Си, и многие проблемы будут решены", - отметил лидер США.

Он добавил, что настроен оптимистично.

"Мы вели с ними (Китаем. - Ред.) переговоры, мы не идем на встречу без подготовки... Я думаю, что мы получим очень хороший результат для нашей страны и, собственно, для всего мира", - сказал Трамп.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в сценарии, где Украина побеждает, а Россия проигрывает войну.

По словам президента Украины, Китай передал России станки для производства оружия и помогает обходить санкции.

СМИ сообщали, что Трамп во время встречи с Си Цзиньпином планирует обсудить импорт российской нефти.

