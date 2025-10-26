Китай существенно сокращает закупки нефти из РФ, Индия – прекращает, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о существенном сокращении закупок российской нефти Китаем. В то же время Индия, по его словам, полностью прекращает закупки.
Об этом американский лидер сказал журналистам на борту самолета Air Force One, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Трамп заявил, что может обсудить с Си Цзиньпином вопрос сокращения закупок Пекином российской нефти после введения США санкций против двух крупных нефтяных компаний РФ - "Роснефть" и "Лукойл".
Также он выразил надежду заключить с Китаем "всеобъемлющее соглашение".
"Я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы заключить действительно всеобъемлющее соглашение", - заявил Трамп.
Китай сокращает, Индия - прекращает закупки
"Я, возможно, обсуждаю это, но вы знаете, что Китай - вы, наверное, видели сегодня - Китай очень существенно сокращает закупки российской нефти, а Индия полностью прекращает их, и мы ввели санкции", - заявил глава США.
