Китай существенно сокращает закупки нефти из РФ, Индия – прекращает, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о существенном сокращении закупок российской нефти Китаем. В то же время Индия, по его словам, полностью прекращает закупки.

Об этом американский лидер сказал журналистам на борту самолета Air Force One, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что может обсудить с Си Цзиньпином вопрос сокращения закупок Пекином российской нефти после введения США санкций против двух крупных нефтяных компаний РФ - "Роснефть" и "Лукойл".

Также он выразил надежду заключить с Китаем "всеобъемлющее соглашение".

"Я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы заключить действительно всеобъемлющее соглашение", - заявил Трамп.

Читайте также: Индия будет платить огромные пошлины, если продолжит покупать российскую нефть, - Трамп

Китай сокращает, Индия - прекращает закупки

"Я, возможно, обсуждаю это, но вы знаете, что Китай - вы, наверное, видели сегодня - Китай очень существенно сокращает закупки российской нефти, а Индия полностью прекращает их, и мы ввели санкции", - заявил глава США.

Читайте также: Моди заверил, что Индия не будет покупать нефть у России, - Трамп

Щоразу після таких заяв китайці та індійці посилають його на*уй. Їх це дратує.
Ну, Трампа всі тут знають. Дуже чесна людина, об'єктивна! Він як скаже - то саме так і буде! НУ, можливо через 2-3 місяці... Але буде, неодмінно!
Ну якщо це правда, то економіці раісі писда в же у найближчій перспективі!
"На борту літака...." - полетів до КНДР чи до Меланії?
Ну якщо це правда, то економіці раісі писда в же у найближчій перспективі!
Ну, Трампа всі тут знають. Дуже чесна людина, об'єктивна! Він як скаже - то саме так і буде! НУ, можливо через 2-3 місяці... Але буде, неодмінно!
то iндія з китаєм або албанія з камбоджею. або нафту або щось ще. коротше хтось щось зупинив. не судіть старого доні строго у нього за географією завжди двійка була, а на старості і пам'ять вже слабшає
Щоразу після таких заяв китайці та індійці посилають його на*уй. Їх це дратує.
але державні компанії Індії таки припинили
"це десята чудова новина!" (далі буде)
Це добре. Якщо правда.
Бреше
А в індії та китаї про ЦЕ знають?
Ще один брехун! Чи нам своїх замало?
Серіал художнього свисту ПРОДОВЖУЄТЬСЯ !!!
