Китай существенно сокращает закупки нефти из РФ, Индия – прекращает, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о существенном сокращении закупок российской нефти Китаем. В то же время Индия, по его словам, полностью прекращает закупки.

Об этом американский лидер сказал журналистам на борту самолета Air Force One, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что может обсудить с Си Цзиньпином вопрос сокращения закупок Пекином российской нефти после введения США санкций против двух крупных нефтяных компаний РФ - "Роснефть" и "Лукойл".

Также он выразил надежду заключить с Китаем "всеобъемлющее соглашение".

"Я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы заключить действительно всеобъемлющее соглашение", - заявил Трамп.

Китай сокращает, Индия - прекращает закупки

"Я, возможно, обсуждаю это, но вы знаете, что Китай - вы, наверное, видели сегодня - Китай очень существенно сокращает закупки российской нефти, а Индия полностью прекращает их, и мы ввели санкции", - заявил глава США.

