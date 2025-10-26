УКР
290 4

Китай суттєво скорочує закупівлі нафти з РФ, Індія – припиняє, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про суттєве скорочення закупівель російської нафти Китаєм. Водночас Індія, за його словами, повністю припиняє закупівлі.

Про це американський лідер сказав журналістам на борту літака Air Force One, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що може обговорити з Сі Цзіньпіном питання скорочення закупівель Пекіном російської нафти після запровадження США санкцій проти двох великих нафтових компаній РФ - "Роснефть" та "Лукойл".

Також він висловив сподівання укласти з Китаєм "всеохопну угоду".

"Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси укласти справді всеохоплюючу угоду", - заявив Трамп.

Читайте також: Індія сплачуватиме величезні мита, якщо продовжить купувати російську нафту, - Трамп

Китай скорочує, Індія - припиняє закупівлі

"Я, можливо, обговорюю це, але ви знаєте, що Китай – ви, мабуть, бачили сьогодні – Китай дуже суттєво скорочує закупівлі російської нафти, а Індія повністю припиняє їх, і ми ввели санкції", - заявив очільник США.

Читайте також: Моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту в Росії, - Трамп

Індія (806) Китай (4983) нафта (5994) росія (68657) Трамп Дональд (7516)
"На борту літака...." - полетів до КНДР чи до Меланії?
показати весь коментар
26.10.2025 01:00 Відповісти
Ну якщо це правда, то економіці раісі писда в же у найближчій перспективі!
показати весь коментар
26.10.2025 01:07 Відповісти
Щоразу після таких заяв китайці та індійці посилають його на*уй. Їх це дратує.
показати весь коментар
26.10.2025 01:07 Відповісти
"це десята чудова новина!" (далі буде)
показати весь коментар
26.10.2025 01:16 Відповісти
 
 