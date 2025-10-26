Китай суттєво скорочує закупівлі нафти з РФ, Індія – припиняє, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про суттєве скорочення закупівель російської нафти Китаєм. Водночас Індія, за його словами, повністю припиняє закупівлі.

Про це американський лідер сказав журналістам на борту літака Air Force One, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що може обговорити з Сі Цзіньпіном питання скорочення закупівель Пекіном російської нафти після запровадження США санкцій проти двох великих нафтових компаній РФ - "Роснефть" та "Лукойл".

Також він висловив сподівання укласти з Китаєм "всеохопну угоду".

"Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси укласти справді всеохоплюючу угоду", - заявив Трамп.

Китай скорочує, Індія - припиняє закупівлі

"Я, можливо, обговорюю це, але ви знаєте, що Китай – ви, мабуть, бачили сьогодні – Китай дуже суттєво скорочує закупівлі російської нафти, а Індія повністю припиняє їх, і ми ввели санкції", - заявив очільник США.

