Китай передал России станки для производства оружия и помогает обходить санкции, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Китай прекратил поставки России оружия и оказал давление на Москву с целью завершения войны против Украины.

Об этом глава государства сказал во время встречи в Киеве с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Китай поставляет оружие России

"Мои сигналы очень просты. У нас были телефонные разговоры с Си Цзиньпином. Он меня заверил, что оружие продавать "русским" не будет. Мы (однако) видим, что Китай давал станки для оружия Российской Федерации. Мы видим, что (КНР) помогает обходить санкции. Мы видим, что есть китайские наемники, которые воевали против украинских военных", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что хотел бы, чтобы Китай давил на Россию для завершения войны и не оказывал никакой помощи для ее продолжения.

Помощь Китая для России

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы получили доказательства сотрудничества Китая и РФ в поставках оружия. По его словам, под китайским оружием в России он имеет в виду порох и артиллерию. Кроме того, Китай якобы помогает изготавливать оружие в самой РФ.

Однако представитель китайского Министерства иностранных дел Линь Цзянь ответил, что Китай не предоставлял оружия ни одной из сторон в российско-украинской войне.

