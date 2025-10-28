Китай после санкций США может сократить импорт из РФ, Индия уже дала соответствующие сигналы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал последние введения санкций США против России.

"Думаю, что Конгрессу политически важно сделать какие-то шаги в ближайшее время. Вот президент сделал, и он политически выиграет эту ситуацию, и Конгрессу перед грядущим годом выборов тоже наверняка надо продемонстрировать силу и внимание к себе", - пояснил президент.

По его словам, этот шаг одновременно сигнализирует России, что "окно открыто" для переговоров или возможных поставок дальнобойного оружия Украине.

Глава государства заявил, что Трамп планирует разговор с китайской стороной 30 октября, поэтому он надеется, что Штаты смогу убедить Пекин вслед за Индией уменьшить закупки энергоресурсов у России.

"Далее - президент Трамп планирует разговор с Китаем 30 числа. Думаю, что это может быть один из его сильных шагов, если после этого решительного санкционного шага Китай будет готов уменьшить импорт. Почему? Потому что у нас есть сигналы, что Индия точно дала все сигналы, что она будет уменьшать импорт энергоресурсов Российской Федерации", - подытожил Зеленский.

Ранее Трамп заявил о существенном сокращении закупок российской нефти Китаем. В то же время Индия, по его словам, полностью прекращает закупки.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

