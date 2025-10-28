РУС
335 4

Китай после санкций США может сократить импорт из РФ, Индия уже дала соответствующие сигналы, - Зеленский

Санкции США против РФ. Китай может сократить импорт энергоносителей

Президент Владимир Зеленский прокомментировал последние введения санкций США против России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

"Думаю, что Конгрессу политически важно сделать какие-то шаги в ближайшее время. Вот президент сделал, и он политически выиграет эту ситуацию, и Конгрессу перед грядущим годом выборов тоже наверняка надо продемонстрировать силу и внимание к себе", - пояснил президент.

По его словам, этот шаг одновременно сигнализирует России, что "окно открыто" для переговоров или возможных поставок дальнобойного оружия Украине.

Глава государства заявил, что Трамп планирует разговор с китайской стороной 30 октября, поэтому он надеется, что Штаты смогу убедить Пекин вслед за Индией уменьшить закупки энергоресурсов у России.

"Далее - президент Трамп планирует разговор с Китаем 30 числа. Думаю, что это может быть один из его сильных шагов, если после этого решительного санкционного шага Китай будет готов уменьшить импорт. Почему? Потому что у нас есть сигналы, что Индия точно дала все сигналы, что она будет уменьшать импорт энергоресурсов Российской Федерации", - подытожил Зеленский.

Ранее Трамп заявил о существенном сокращении закупок российской нефти Китаем. В то же время Индия, по его словам, полностью прекращает закупки.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Якшо США нагнуть Китай - то може й скоротить
28.10.2025 12:16 Ответить
Це все не спрацює, якщо країни ОПЕК не приймуть рішення про збільшення видобутку нафти. Бо інакше кацапську нафту на ринкові не буде чим замінити.
28.10.2025 12:17 Ответить
"Думаю, що Конгресу політично важливо зробити якісь кроки найближчим часом. Ось президент зробив, і він політично виграє цю ситуацію, і Конгресу перед прийдешнім роком виборів теж напевно треба продемонструвати силу і увагу до себе", - пояснив президент"

а я чомусь думаю що Конгресу глибоко пох#й що думає і на жаль іноді говорить вголос це зелене гівно
28.10.2025 12:27 Ответить
А в результаті "може" і "дала сигнали" перетвориться у вже звичне "ой, нічого не вийшло, треба посилити тиск і ввести санкції" - і так по колу.
28.10.2025 12:28 Ответить
 
 