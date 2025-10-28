Китай після санкцій США може скоротити імпорт із РФ, Індія вже дала відповідні сигнали, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував останні запровадження санкцій США проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

"Думаю, що Конгресу політично важливо зробити якісь кроки найближчим часом. Ось президент зробив, і він політично виграє цю ситуацію, і Конгресу перед прийдешнім роком виборів теж напевно треба продемонструвати силу і увагу до себе", - пояснив президент.

За його словами, цей крок одночасно сигналізує Росії, що "вікно відкрито" для перемовин або можливого постачання далекобійної зброї Україні.

Глава держави заявив, що Трамп планує розмову із китайською стороною 30 жовтня, тому він сподівається що Штати зможу переконати Пекін слідом за Індією зменшити закупівлі енергоресурсів у Росії.

"Далі - президент Трамп планує розмову з Китаєм 30 числа. Думаю, що це може бути один із його сильних кроків, якщо після цього рішучого санкційного кроку Китай буде готовий зменшити імпорт. Чому? Тому що в нас є сигнали, що Індія точно дала всі сигнали, що вона буде зменшувати імпорт енергоресурсів Російської Федерації", - підсумував Зеленський.

Раніше Трамп заявив про суттєве скорочення закупівель російської нафти Китаєм. Водночас Індія, за його словами, повністю припиняє закупівлі.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

