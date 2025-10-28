Міністр оборони Фінляндії Хяккянен: Поразка Росії в Україні є ключем до стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен вважає, що поразка російського вторгнення в Україну має вирішальне значення для стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Хяккянен привітав рішення президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти двох великих російських нафтових компаній, назвавши це "важливим знаком рішучості". Він наголосив, що за готовністю Заходу чинити опір російській агресії уважно спостерігають у всьому світі, зокрема й Китай.

"Ми повинні показати, що наша підтримка проти насильства стає ще потужнішою. Це не лише про Україну. Це - проти насильства, проти війни, і це сигнал також для Китаю та Індо-Тихоокеанського регіону", - сказав він.

Жорсткіші санкції проти РФ

Міністр вважає, що завершити війну можна лише за умови жорсткіших санкцій проти російської економіки, посилення військової підтримки України та використання далекобійної зброї для знищення заводів, які виробляють дрони й ракети.

Хяккянен попередив, що будь-яка слабкість Заходу може додати Китаю сміливості. За його словами, Росія вже не здатна самостійно вести таку війну, але Китай суттєво допомагає їй фінансово, економічно та промислово.

Що передувало?

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявляв, що Китай веде активну підготовку до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні (ІТР) та світі загалом.

