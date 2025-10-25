Трамп під час зустрічі з Сі Цзіньпіном планує обговорити імпорт російської нафти, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп має намір обговорити із лідером КНР Сі Цзіньпіном питання закупівлі Пекіном російської нафти.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на трьох чиновників Білого дому.

"Неможливо передбачити, які теми порушить Китай. Президент (Трамп, - ред.) має намір зосередитися на торгівлі та економічних відносинах між США та Китаєм, зокрема з огляду на недавні подій із боку Китаю, які загрожують глобальній економічній стабільності" – повідомив чиновник Білого дому.

Водночас президент США продовжуватиме зберігати "стратегічну невизначеність" у питанні Тайваню, додав американський посадовець.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном 30 жовтня. Зустріч лідерів відбудеться у Південній Кореї на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

