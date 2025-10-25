Трамп во время встречи с Си Цзиньпином планирует обсудить импорт российской нефти, - СМИ

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос закупки Пекином российской нефти.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на трех чиновников Белого дома.

"Невозможно предсказать, какие темы поднимет Китай. Президент (Трамп, - ред.) намерен сосредоточиться на торговле и экономических отношениях между США и Китаем, в частности учитывая недавние события со стороны Китая, которые угрожают глобальной экономической стабильности", - сообщил чиновник Белого дома.

В то же время президент США будет продолжать сохранять "стратегическую неопределенность" в вопросе Тайваня, добавил американский чиновник.

Напомним, что президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября. Встреча лидеров состоится в Южной Корее на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

