Трамп во время встречи с Си Цзиньпином планирует обсудить импорт российской нефти, - СМИ

Трамп, Сі

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос закупки Пекином российской нефти.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на трех чиновников Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Невозможно предсказать, какие темы поднимет Китай. Президент (Трамп, - ред.) намерен сосредоточиться на торговле и экономических отношениях между США и Китаем, в частности учитывая недавние события со стороны Китая, которые угрожают глобальной экономической стабильности", - сообщил чиновник Белого дома.

В то же время президент США будет продолжать сохранять "стратегическую неопределенность" в вопросе Тайваня, добавил американский чиновник.

Напомним, что президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября. Встреча лидеров состоится в Южной Корее на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Читайте также: Белый дом подтвердил встречу Трампа с Си Цзиньпином

Китай (3229) нефть (2050) Си Цзиньпин (336) Трамп Дональд (6950)
А що буде, якщо Сі почне активно скидати на ринок американські облігації?
25.10.2025 01:32 Ответить
Хана Си будет наверное
25.10.2025 04:26 Ответить
Тоді у Трампа не стане грошей, щоб будувать "фонтанарій" (якщо пам"ятаєш епізод з радянського фільму "Афоня"). Трішки "не в тему" - але це, в черговий раз характеризує як Трампа, так і його оточення - вони зруйнували східне крило Білого дому, щоб виконать чергову "хотєлку" Трампа - побудувать "бальний зал"... Зруйнували не просто "будівлю", а "історичну пам"ятку"...
Ну, прямо як у нас... "Асфальтобудівництво, "університет майбутнього", "цифровізація", "мільярд дерев", "Є-мобільники"...
І хтось ще скаже, що наш "Блазень", з "Блазнем американським" - не "два сапога - пара..."?!!! "Тільки розміри відрізняються...
25.10.2025 04:30 Ответить
ідіот і комуняка - яка пара!!!
доня йому пригрозить - 130% відсотків мит замість 30%,
сі доню пішле *****, але зустріч буде прекрасна!
25.10.2025 06:20 Ответить
в ***** пів рота не ворухається,
а казали y ботокса не нема наслідків...
кацапнявий косоротов
25.10.2025 06:39 Ответить
Трумп запропонуе йому нафту Венесуелли.
