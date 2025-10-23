РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8305 посетителей онлайн
Новости Разговор Трампа и Си Цзиньпина
1 646 6

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Си Цзиньпином

Трамп, Си Цзиньпин: запланированная встреча на 30 октября

Президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, переговоры состоятся в южнокорейском городе Пусан во время саммита АТЭС.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она уточнила, что разговор пройдет на полях саммита с участием лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

После Пусана Трамп посетит еще две страны - Малайзию и Японию. Там он также планирует провести отдельные встречи с руководством этих государств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп еще больше разочаровался в России после разговора Рубио с Лавровым, - Axios

В среду, 22 октября, Министерство иностранных дел КНР заявило, что не владеет информацией о встрече президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в конце октября в Южной Корее.

В то же время в китайском МИД отметили, что лидеры поддерживают тесную связь между собой.

Читайте: Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Что предшествовало

15 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины в размере до 500% против Китая, если Пекин продолжит закупать нефть у РФ. По его словам, 85 сенаторов уже готовы предоставить главе Белого дома такие полномочия.

Глава Белого дома ранее высказался, что может ввести дополнительную 100% пошлину на китайские товары и экспортные ограничения на "любое критическое программное обеспечение" с 1 ноября.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Китай (3225) США (28125) Си Цзиньпин (335) Трамп Дональд (6929)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мир дружба жвачка?
показать весь комментарий
23.10.2025 21:30 Ответить
Дурне поїхало в турне. Для бубочки цей вираз теж підходить
показать весь комментарий
23.10.2025 21:31 Ответить
А мож трампон и пиню прокинет, как и путю , и никуда не поедет
показать весь комментарий
23.10.2025 21:40 Ответить
1. Тарифи +110%, ринок пішов в один бік
2. Скасувати, пішов у протилежний
3. Ще кілька таких ітерацій
.....
9. PROFIT!!!!!1
показать весь комментарий
23.10.2025 21:42 Ответить
Жовтопикий покидьок Сі не збирається втихомирювати свою скажену кацапську собаку. Нехай трампон і не надіється.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:44 Ответить
Трампон тому і відмінив Будапешт - навіщо говорити з лакєєм, коли можна зустрітись з господарем
показать весь комментарий
23.10.2025 22:09 Ответить
 
 