Белый дом подтвердил встречу Трампа с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября.

переговоры состоятся в южнокорейском городе Пусан во время саммита АТЭС.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она уточнила, что разговор пройдет на полях саммита с участием лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

После Пусана Трамп посетит еще две страны - Малайзию и Японию. Там он также планирует провести отдельные встречи с руководством этих государств.

В среду, 22 октября, Министерство иностранных дел КНР заявило, что не владеет информацией о встрече президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в конце октября в Южной Корее.

В то же время в китайском МИД отметили, что лидеры поддерживают тесную связь между собой.

Что предшествовало

15 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины в размере до 500% против Китая, если Пекин продолжит закупать нефть у РФ. По его словам, 85 сенаторов уже готовы предоставить главе Белого дома такие полномочия.

Глава Белого дома ранее высказался, что может ввести дополнительную 100% пошлину на китайские товары и экспортные ограничения на "любое критическое программное обеспечение" с 1 ноября.

