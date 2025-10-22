МИД Китая о возможной встрече Трампа и Си Цзиньпина в Корее: Не имеем никакой информации
В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что не владеют информацией о встрече президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в конце октября в Южной Корее.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя заявления американского лидера о его уверенности во встрече с китайским коллегой через две недели.
"Дипломатия глав государств играет ведущую роль в китайско-американских отношениях", - сказал Го.
Он отметил, что лидеры Китая и Соединенных Штатов поддерживают тесную связь между собой.
"Относительно конкретного содержания вашего вопроса, я не имею никакой информации", - отметил спикер.
Что предшествовало
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что встретится с китайским лидером Си Цзиньпином через несколько недель.
15 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины в размере до 500% против Китая, если Пекин продолжит закупать нефть у РФ. По его словам, 85 сенаторов уже готовы предоставить главе Белого дома такие полномочия.
В свою очередь в Китае считают заявления США о введении против Пекина пошлин до 500% за покупку российской нефти "типичным односторонним запугиванием и экономическим принуждением".
