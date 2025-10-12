Китай призвал США остановить повышение пошлин и предупредил об ответе
Китай призвал США остановить давление из-за повышения пошлин и предупредил, что примет ответные меры, если Вашингтон продолжит ограничительные действия.
Пекин подчеркнул необходимость возвращения к переговорам для урегулирования торговых споров.
Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 ноября вводятся дополнительные 100% пошлины на китайские товары и ограничения на экспорт критически важного программного обеспечения.
Это стало ответом на действия Китая: новые портовые сборы для американских судов, антимонопольное расследование и ограничение экспорта редкоземельных металлов и стратегических материалов.
В КНР объяснили, что их меры носят оборонительный характер и стали ответом на новые американские ограничения после сентябрьских переговоров в Мадриде. В Пекине считают, что постоянные угрозы высокими пошлинами "не являются правильным путем взаимодействия с Китаем" и пообещали защищать законные интересы страны.
Кроме того, Китай ввел контроль за экспортом редкоземельных металлов и стратегического оборудования, включая лицензии для иностранных компаний, которые их используют. Пекин заранее уведомил международных партнеров и оценил минимальное влияние ограничений на промышленные и логистические цепи.
Пекин также отметил, что меры США против морских, логистических и судостроительных компаний вредят двусторонним отношениям. Ранее Трамп отменил встречу с Си Цзиньпином и пригрозил новыми крупными пошлинами из-за ограничения экспорта редкоземель.
Кроме того, Вашингтон установит для Китая экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.
«Він шукає способи перехопити ініціативу, - сказав він. - Адміністрації Трампа доводиться реагувати на виникаючі проблеми по мірі їх появи».
Він додав, що Китай не боїться відповідних заходів з боку США.
«З попередніх раундів торговельних переговорів Китай зробив висновок, що в нього вищий поріг болю, - сказав він.
- З їхньої точки зору, адміністрація Трампа дрогнула».
Обидві сторони потребують одна одну, тому компроміс неминучий.
"Споживач завжди правий !"
крім китаю виробниками можуть бути і вже Є !!!! : Індія, Вьєтнам, Таіланд.... врешті решт, самі США.
а от споживач лише один - "золотий міліард",
якщо ви не згодні - то ваша миска буде порожнею, без рису.
.
бо в нього ще надто слабкий внутрішній ринок
.
Виробник так може?
тому і діє правило споживач завжди правий
споживач або твій, або його перехопить хтось інший
.
І зазвичай на ринку більше саме споживачів, а не виробників.
Вибирати за бажанням споживача може хіба монополіст.
Навіть не уявляю як це, коли на ринку надлишок споживачів, а інвестори такі дивляться і кажуть собі, а, най буде.
Ви реально не розумієте як формується ринок. Почитайте. Це корисно.
Задовбали жовтопикі...
Україна дуже стурбована китайським вапросом
.
Китайці дуже обережні, простий твіт рудого обвалив всі ті
копіїальткойни. Зараз вони не хочуть бовкнути зайвого на пару лярдів.