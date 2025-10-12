Китай призвал США остановить повышение пошлин и предупредил об ответе

Китай призвал США остановить давление из-за повышения пошлин и предупредил, что примет ответные меры, если Вашингтон продолжит ограничительные действия.

Пекин подчеркнул необходимость возвращения к переговорам для урегулирования торговых споров.

Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 ноября вводятся дополнительные 100% пошлины на китайские товары и ограничения на экспорт критически важного программного обеспечения.

Это стало ответом на действия Китая: новые портовые сборы для американских судов, антимонопольное расследование и ограничение экспорта редкоземельных металлов и стратегических материалов.

В КНР объяснили, что их меры носят оборонительный характер и стали ответом на новые американские ограничения после сентябрьских переговоров в Мадриде. В Пекине считают, что постоянные угрозы высокими пошлинами "не являются правильным путем взаимодействия с Китаем" и пообещали защищать законные интересы страны.

Кроме того, Китай ввел контроль за экспортом редкоземельных металлов и стратегического оборудования, включая лицензии для иностранных компаний, которые их используют. Пекин заранее уведомил международных партнеров и оценил минимальное влияние ограничений на промышленные и логистические цепи.

Пекин также отметил, что меры США против морских, логистических и судостроительных компаний вредят двусторонним отношениям. Ранее Трамп отменил встречу с Си Цзиньпином и пригрозил новыми крупными пошлинами из-за ограничения экспорта редкоземель.

Кроме того, Вашингтон установит для Китая экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.

