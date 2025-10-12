РУС
Новости Китай о политике Трампа
2 705 26

Китай призвал США остановить повышение пошлин и предупредил об ответе

Торговая война между США и Китаем обостряется

Китай призвал США остановить давление из-за повышения пошлин и предупредил, что примет ответные меры, если Вашингтон продолжит ограничительные действия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Пекин подчеркнул необходимость возвращения к переговорам для урегулирования торговых споров.

Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 ноября вводятся дополнительные 100% пошлины на китайские товары и ограничения на экспорт критически важного программного обеспечения.

Это стало ответом на действия Китая: новые портовые сборы для американских судов, антимонопольное расследование и ограничение экспорта редкоземельных металлов и стратегических материалов.

В КНР объяснили, что их меры носят оборонительный характер и стали ответом на новые американские ограничения после сентябрьских переговоров в Мадриде. В Пекине считают, что постоянные угрозы высокими пошлинами "не являются правильным путем взаимодействия с Китаем" и пообещали защищать законные интересы страны.

Кроме того, Китай ввел контроль за экспортом редкоземельных металлов и стратегического оборудования, включая лицензии для иностранных компаний, которые их используют. Пекин заранее уведомил международных партнеров и оценил минимальное влияние ограничений на промышленные и логистические цепи.

Пекин также отметил, что меры США против морских, логистических и судостроительных компаний вредят двусторонним отношениям. Ранее Трамп отменил встречу с Си Цзиньпином и пригрозил новыми крупными пошлинами из-за ограничения экспорта редкоземель.

Кроме того, Вашингтон установит для Китая экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.

Китай (3209) пошлина (526) США (28042) торговля (979) Си Цзіньпін (332) Трамп Дональд (6770)
Топ комментарии
+4
Споживач керує ринком. Споживач - це гроші. Він може купити у когось іншого, скоріш за все - дорожче, але він може це зробити просто якщо забажає.
Виробник так може?
12.10.2025 21:05 Ответить
+2
12.10.2025 20:47 Ответить
+2
На даний момент Китай - виробник, США - споживач. Засоби масової інформації роблять все, щоб переконати нас, що споживач це крутіше. І без споживача Китай здохне.
12.10.2025 20:55 Ответить
Експерт з Китаю Джонатан Цзін з Брукінгського інституту зазначив, що дії Сі Цзіньпіна спрямовані на формування порядку денного майбутніх переговорів, підкресливши, що нові правила експорту рідкоземельних металів поки не набрали чинності.
«Він шукає способи перехопити ініціативу, - сказав він. - Адміністрації Трампа доводиться реагувати на виникаючі проблеми по мірі їх появи».
Він додав, що Китай не боїться відповідних заходів з боку США.
«З попередніх раундів торговельних переговорів Китай зробив висновок, що в нього вищий поріг болю, - сказав він.
- З їхньої точки зору, адміністрація Трампа дрогнула».

Обидві сторони потребують одна одну, тому компроміс неминучий.
12.10.2025 20:39 Ответить
Коли це були компроміси. Тільки Трамп обсирався і здавав назад. А європейці тільки тихо гавкають, і відразу ховають голову назад в будку.
12.10.2025 21:37 Ответить
12.10.2025 20:47 Ответить
На даний момент Китай - виробник, США - споживач. Засоби масової інформації роблять все, щоб переконати нас, що споживач це крутіше. І без споживача Китай здохне.
12.10.2025 20:55 Ответить
але правило ринку вічно залізобетонне:

"Споживач завжди правий !"

крім китаю виробниками можуть бути і вже Є !!!! : Індія, Вьєтнам, Таіланд.... врешті решт, самі США.

а от споживач лише один - "золотий міліард",
якщо ви не згодні - то ваша миска буде порожнею, без рису.

.
12.10.2025 21:04 Ответить
Так, приблизно так вони і говорять.
12.10.2025 21:06 Ответить
без споживача Китай здохне !!!

бо в нього ще надто слабкий внутрішній ринок

.
12.10.2025 21:14 Ответить
Так, так. І так теж кажуть.
12.10.2025 21:18 Ответить
Споживач керує ринком. Споживач - це гроші. Він може купити у когось іншого, скоріш за все - дорожче, але він може це зробити просто якщо забажає.
Виробник так може?
12.10.2025 21:05 Ответить
все вірно !

тому і діє правило споживач завжди правий
споживач або твій, або його перехопить хтось інший

.
12.10.2025 21:16 Ответить
Виробник також може продати комусь іншому.
І зазвичай на ринку більше саме споживачів, а не виробників.
12.10.2025 21:34 Ответить
рашка саме так і зробила - тепер має лише одного споживача, Китай , якому продає газ на40% дешевше, ніж в Європу
12.10.2025 21:40 Ответить
Ви хоч почитайте про те, як працює ринок.
Вибирати за бажанням споживача може хіба монополіст.
Навіть не уявляю як це, коли на ринку надлишок споживачів, а інвестори такі дивляться і кажуть собі, а, най буде.
12.10.2025 21:40 Ответить
Всю світову історію панували країни-виробники з найпотужнішою промисловістю. Не Індія володіла Британією.
12.10.2025 21:46 Ответить
Ви б ще Римську імперію згадали. У ті часи якраз ті, хто володів технологіями і були монополістами. На весь світ тоді було одиниці потужних виробників. Це як зараз TSMC, от вони і обирають споживача. А не ваш улюблений Китай зі своїми кондиціонерами, які можуть виробляти навіть у Пакістані.
Ви реально не розумієте як формується ринок. Почитайте. Це корисно.
12.10.2025 21:55 Ответить
Можу згадати і Римську імперію і нічого не зміниться. Так, наприклад від Нідерландів зараз залежить все виробництво передових мікропроцесорів у світі. Але диктують свою волю не вони. Їм не вистачає промислової сили, яка була колись, коли вони конкурували з Британією.
12.10.2025 22:01 Ответить
Коли в США не обмежують діяльність свої ідіотів... то це робить Китай. В Україні точно таки обставини...
12.10.2025 21:06 Ответить
Господи, да закидайте ви вже той Китай якоюсь заразою і не пускайте до себе цих комуністичних мавп поки вони там не виздихають.

Задовбали жовтопикі...
12.10.2025 21:13 Ответить
Україна готова стати посередником для вирішення в китаї політичної кризи
12.10.2025 21:14 Ответить
авжеж! авжеж!

Україна дуже стурбована китайським вапросом

.
12.10.2025 21:17 Ответить
Останнє китайське попередження.
12.10.2025 21:18 Ответить
Китай щось ***********
12.10.2025 21:20 Ответить
Китай не виробник, Китай постачальник рабів. Індуси радо їх обійдуть.
Китайці дуже обережні, простий твіт рудого обвалив всі ті копіїальткойни. Зараз вони не хочуть бовкнути зайвого на пару лярдів.
12.10.2025 21:35 Ответить
последнее время слишком в себя поверили
12.10.2025 22:02 Ответить
Китайці - це жовтопикі кацапи
12.10.2025 21:41 Ответить
сушите сухари узкоглазые
12.10.2025 22:01 Ответить
 
 