Глава МИД Эстонии Цахкна раскритиковал мягкую политику ЕС в отношении Китая: Европа должна давить на Пекин, чтобы остановить его поддержку России

Европейские страны должны совместно давить на Китай, чтобы тот прекратил поддерживать агрессию РФ против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью немецкому Bild, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению дипломата, страны ЕС ведут слишком мягкую политику в отношении Китая.

"Конечно, мы все имеем отношения с Китаем. Но я думаю, что Европа должна быть более единой в этом давлении на Китай. Ведь Китай также нуждается в Европе. Европа, вероятно, является вторым или третьим по величине экспортным партнером Китая", - сказал Цахкна.

По словам эстонского министра, страны Европы должны совместно оказывать давление на Китай, чтобы тот прекратил поддерживать войну РФ против Украины.

"Мы, как Европа, должны совместно оказать давление на Китай, чтобы дать понять, что поддержка войны России против Украины не способствует нашим двусторонним отношениям, ведь это также война против нас", - сказал глава МИД Эстонии.

