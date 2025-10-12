РУС
Глава МИД Эстонии Цахкна раскритиковал мягкую политику ЕС в отношении Китая: Европа должна давить на Пекин, чтобы остановить его поддержку России

Маргус Цахкна

Европейские страны должны совместно давить на Китай, чтобы тот прекратил поддерживать агрессию РФ против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью немецкому Bild, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению дипломата, страны ЕС ведут слишком мягкую политику в отношении Китая.

"Конечно, мы все имеем отношения с Китаем. Но я думаю, что Европа должна быть более единой в этом давлении на Китай. Ведь Китай также нуждается в Европе. Европа, вероятно, является вторым или третьим по величине экспортным партнером Китая", - сказал Цахкна.

По словам эстонского министра, страны Европы должны совместно оказывать давление на Китай, чтобы тот прекратил поддерживать войну РФ против Украины.

"Мы, как Европа, должны совместно оказать давление на Китай, чтобы дать понять, что поддержка войны России против Украины не способствует нашим двусторонним отношениям, ведь это также война против нас", - сказал глава МИД Эстонии.

Китай (3208) россия (97621) Евросоюз (17695) Цахкна Маргус (84)
Закликанти, вони всюди...
12.10.2025 02:21 Ответить
Європа повинна....? Стадо демагогів може лише висловлювати стурбованість.
12.10.2025 03:18 Ответить
А що вони повинні робити ? Закидати китай томагавками?
Повірте вони готуються до великої війни, там клоунів закликальщиків до шашликів ніколи не існувало
12.10.2025 04:02 Ответить
Відмова від китайських товарів це єдиний спосіб змусити Китай переглянути свою імперіалістичну політику. Масове виробництво має сенс лише за умови попиту і реалізації виробленого. Коли стало зрозуміло що війна в Україні відбувається на замовлення Китаю і за його підтримки та прямого заохочення ***** до окупації я скоротив купівлю китайських товарів до мінімуму. Іншими словами, ретельно обираю виробника. Ну от не хочу платити спонсорам вбивства українців! Китай не є монополістом ні в чому. Все що там виробляється для Європи є лише копією європейських товарів. Європейські товари трошки дорожчі, але ЄС допомагає нам вистояти, а китайські комуністи допомагають ***** нас вбивати.
12.10.2025 05:29 Ответить
ЕС -це суспільна м*якоть яка непогано живе бо дуже мало тратить на оборонку.
12.10.2025 06:46 Ответить
США та Европі прийдеться затягнути пояси. Не надовго. І не із-за їжі, в цьому плані в них порядок. Просто не купувати китайське. Довго таке жовтоморді не витримають. їх економіка на грані кризи а звичайні китайці живуть не настільки заможно, як Захід. А що стосується китайської армії, то вони вміють тільки щоки надувати і влаштовувати гучні паради. Треба нагадати Сі, що НОАК не виграла у японців жодного бою, а мужньо і цілеспрямовано тікала від японців, як таргани на совецькій кухні. Так що всі ці китайські понти про рідкоземельні метали - це не надовго, китайці швидко здуються, потрібен тільки час.
12.10.2025 07:26 Ответить
Але Китай посідає друге місце за обсягом імпорту, тобто сама Естонія активно скуповує китайські товари.
12.10.2025 07:56 Ответить
Є китайські товари,від яких
Европа не може раптово
відмовитись.Потрібен час.
Те саме з рашою.
Економічно вплинути раптово
не виходить.Тому,треба виводити
з ладу об'єкти впк,накладати
суттеві мита,санкції.
12.10.2025 08:55 Ответить
ЄС не може відмовитися від китайських товарів. Все подорожчає в десятки разів. Почнеться дика інфляція. Щоб хтось був багатим, хтось повинен працювати за кірку хліба, бажано все крім золотого мільярда.
12.10.2025 09:49 Ответить
 
 