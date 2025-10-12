УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3948 відвідувачів онлайн
Новини Відносини РФ та Китаю Відносини Китаю та ЄС
114 2

Глава МЗС Естонії Цахкна розкритикував м’яку політику ЄС щодо Китаю: Європа повинна тиснути на Пекін, щоб зупинити його підтримку Росії

Маргус Цахкна

Європейські країни повинні спільно тиснути на Китай, щоб той припинив підтримувати агресію РФ проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю німецькому Bild, інформує Цензор.НЕТ.

На думку дипломата, країни ЄС ведуть надто м'яку політику щодо Китаю.

"Звичайно, ми всі маємо відносини з Китаєм. Але я думаю, що Європа повинна бути більш єдиною у цьому тиску на Китай. Адже Китай також потребує Європи. Європа, ймовірно, є другим або третім за величиною експортним партнером Китаю", - сказав Цахкна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами естонського міністра, країни Європи повинні спільно чинити тиск на Китай, щоб той припинив підтримувати війну РФ проти України.

"Ми, як Європа, повинні спільно чинити тиск на Китай, щоб дати зрозуміти, що підтримка війни Росії проти України не сприяє нашим двостороннім відносинам, адже це також війна проти нас", - сказав глава МЗС Естонії.

Читайте також: Цахкна не виключає подальших провокацій РФ, спрямованих на випробування НАТО

Автор: 

Китай (4944) росія (68364) Євросоюз (14296) Цахкна Маргус (98)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закликанти, вони всюди...
показати весь коментар
12.10.2025 02:21 Відповісти
Європа повинна....? Стадо демагогів може лише висловлювати стурбованість.
показати весь коментар
12.10.2025 03:18 Відповісти
 
 