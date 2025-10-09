Китай запровадив масштабні обмеження на експорт рідкоземельних мінералів, –FT

Міністерство комерції Китаю оголосило нові експортні обмеження на експорт рідкоземельних матеріалів та пов’язаних технологій.

Пекін пояснює такий крок захистом національної безпеки та недопущенням військового використання китайських розробок, повідомляє Financial Times.

Згідно із новими правилами, іноземні компанії повинні отримати китайський урядовий дозвіл на експорт продукції, яка містить навіть сліди рідкоземів китайського походження. Дозвіл також знадобиться, якщо вироби виготовлені із застосуванням китайських технологій видобутку, збагачення чи виробництва магнітів.

Крім того, Китай вперше запроваджує позатериторіальну експортно-контрольну модель – фактично власну версію американського правила "foreign direct product". Мета – розширити юрисдикцію на матеріали та технології китайського походження, що використовуються за кордоном.

У китайському відомстві заявили, що зафіксували випадки, коли іноземні компанії завдали шкоди безпеці Китаю, передаючи матеріали й технології для військового застосування. Новий режим має запобігти такому "нецільовому використанню".

Обмеження надають Пекіну додатковий інструмент впливу на світовий ланцюг постачання рідкоземельних матеріалів. На тлі зусиль Заходу диверсифікувати джерела критичних мінералів, контроль Китаю за їхнім обігом і технологіями посилюється.

