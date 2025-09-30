Ціни ймовірно зростуть: Китай з 2026 вимагатиме отримання ліцензій для експорту електромобілів

Китай із 2026 року запровадить обов’язкові експортні ліцензії для продажу електромобілів закордон.

Мінкомерції пояснює крок посилення нагляду за продажами та обмеженням неконтрольованих експортерів необхідністю захисту глобальної репутації китайських автобрендів, повідомляє CBTNews.

За новими правилами подавати заявки на ліцензію зможуть лише автовиробники та їхні уповноважені компанії. Водночас для авто з ДВЗ і гібридів подібне ліцензування вже діє давно.

Посадовці зазначають, що політика націлена на несанкціонованих експортерів, які відправляли електромобілі на іноземні ринки без післяпродажної підтримки. Це погіршувало досвід клієнтів, підривало довіру до брендів і загострювало цінову конкуренцію.

Керівник офісу політичних досліджень China Automotive Technology Research Center У Сунцюань наголосив, що китайським виробникам варто стандартизувати експортні процеси і гарантувати якість продукції, щоб вибудовувати довгострокову довіру з клієнтами по всьому світу.

Також зазначається, що з 2019 місцева влада заохочувала тисячі експортерів відправляти нові авто за кордон під виглядом "вживаних", аби поглинати надлишок внутрішньої пропозиції і підтримувати локальні показники зростання, про що повідомляв Reuters. У 2024 Китай експортував 1,65 млн електромобілів - майже вдвічі більше, ніж у 2022, що підкреслює швидку глобальну експансію галузі і потребу в регуляторному нагляді.

Раніше повідомлялось, що до 2032 року на електромобілі (BEV) припадатиме більше половини продажів нових легкових авто в Європі, а після 2030-го вони обійдуть гібридні моделі.

Вже до 2050 року акумуляторні електромобілі фактично формуватимуть майже всі продажі нових машин у регіоні.