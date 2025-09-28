Китайська Xiaomi відкрила свій перший центр розробки електромобілів у Європі

Китайська компанія Xiaomi оголосила про відкриття першого європейського центру досліджень, розробок та дизайну електромобілів у Мюнхені (Німеччина).

Як ідеться в повідомленні компанії, це перший такий об'єкт за межами внутрішнього ринку.

Центр досліджень, розробок та дизайну Xiaomi EV зосередиться на проєктах потужних автомобілів, розробці технологій електромобілів, інноваціях у дизайні, орієнтації на клієнта та передових дослідженнях.

Мюнхенський центр об'єднає інженерів, дизайнерів та дослідників, які співпрацюватимуть з глобальними командами Xiaomi EV. Центр також сприятиме співпраці з дослідницькими установами, налагоджуючи партнерства між галузями для прискорення рішень для розумної мобільності та інтеграції екосистем, одночасно враховуючи питання інфраструктури та етики штучного інтелекту.

Компанія готується запустити продажі на ринку Європи в 2027 році.

Раніше повідомлялося з посиланням на дослідження аналітиків EY, що до 2032 року на електромобілі (BEV) припадатиме більше половини продажів нових легкових авто в Європі, а після 2030 року вони обійдуть гібридні моделі.

До того стало відомо, що попит на електромобілі в Україні рекордно зріс: за місяць зареєстрували понад 11 тис. авто.