Попит на електромобілі в Україні рекордно зріс: за місяць зареєстрували понад 11 тисяч авто. ІНФОГРАФІКА

Сегмент електромобілів в Україні продовжує активно зростати, а у серпні 2025 року оновив історичний максимум.

Загалом за пісяць було зареєстровано 11 545 транспортних засобів на електротязі (BEV), що на 12,5% більше, ніж у липні, та на 22,5% більше від результату серпня 2024 року, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Аналітики відзначають, що на динаміку вплинули подорожчання пального на АЗС, зростання інтересу до електротранспорту завдяки кращим характеристикам і нижчим ринковим цінам, а також наближення дати скасування податкових пільг на імпорт електромобілів, які діють до 1 січня 2026 року.

Останній чинник, за оцінками аналітиків, зараз найбільше стимулює попит на електромобілі, адже з початку 2026 року вони можуть подорожчати майже на третину.

За таких темпів у вересні сукупне поповнення парку BEV за 2025 рік перевищить показник усього минулого року, при тому що це станеться менш як за дев’ять місяців. Водночас аналітики очікують продовження зростання до кінця року, далі коротку паузу і просідання на кілька місяців після повернення ПДВ, а потім стабілізацію та нову хвилю зростання.

Читайте також: Українці імпортували 43 тисячі електромобілів за пів року. Це на 38% більше, ніж торік

При цьому більше половини ринку займає імпорт вживаних електромобілів: у серпні на такі авто припало 52,1% реєстрацій (6018 авто). На внутрішні перепродажі припадає 30,8% ринку (3561 авто). Нові електромобілі зайняли лише 17% (1966 одиниць), що є новим рекордом для вперше зареєстрованих нових BEV.

Сукупний парк електротранспорту в Україні станом на кінець липня 2025 року становив 185 тис. одиниць без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкової техніки. З них 181 тис. припадало на легковики (97,8%), 3,9 тис. на вантажівки (2,1%), також зареєстровано 8 електробусів і близько 1,1 тис. одиниць мототехніки на електротязі (0,6%).

В розрізі найпопулярніших автомобільних брендів в парку найбільшу частку має Tesla з 20%, Nissan посідає друге місце з 18,9% та Volkswagen має 12,6%.

Раніше повідомлялось, що попит на нові електромобілі в Україні майже наздогнав продажі бензинових авто.