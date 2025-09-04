Попит на нові електромобілі в Україні майже наздогнав продажі бензинових авто
У серпні частка нових легковиків із традиційними двигунами внутрішнього згорання становила близько 49%, що суттєво менше, ніж торік (63%).
Найбільша частка все ще припадає на бензинові авто (32,3% продажів), однак їхня частка також значно зменшилася в порівнянні з 40,8% у серпні 2024 року, повідомляє Укравтопром.
Водночас, частка електромобілів зросла до 27,9%, порівняно із 14,3% торік. Гібриди охопили 23,4% ринку проти 22,4% минулого серпня.
Частка дизельних авто скоротилася з 22,1% до 16,2%, а на автомобілі з ГБО, як і торік, припадає менше 1%.
Найпопулярніші моделі авто за типами силових установок у серпні наступні:
- серед бензинових першість у HYUNDAI Tucson;
- серед електромобілів – у BYD Song Plus;
- серед гібридів – у TOYOTA RAV-4;
- серед дизельних – у RENAULT Duster;
- у сегменті ГБО також лідирує HYUNDAI Tucson.
І якщо у вас в землянці є двері ,а не просто фіранка - то натискаєте скоріше за все "китайську лайнову ручку " що відкрити двері на "лайнових китайських " петлях. А якщо не харчуєтеся з городу - то скоріше за все розриваєте "лайнову китайську упаковку " і споживаєте продукти в яких є "китайські лайнові " харчові добавки....
Щось українськи патріоти проти "китайського зла " мовчать що деталі до дронів друкуються на китайських принтерах, та з китайської сировини. А використання некитайських виробників зробить дрон в два -три рази дорожче . І так всюди - навіть не уявляєте наскільки Україна - як бідна країна залежить від китайських комплектуючих та сировини.
В мої сфері китайська якісна петля коштує 25-30 доларів , а німецька 70-90 євро . Виріб з кит. комплетуючих 15-20 тисяч гривень , з європейських 30-40 тисяч . Не бачу черг за європейцями....
«Наші експерти знаходять у ракетах, якими Росія атакує Україну, іноземні компоненти. Ракети та безпілотники, які Росія використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені у понад 20 країнах світу. Це Китай, Німеччина, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США, Канада, Іран», - сказала вона.
«Так, наприклад, у «Шахедах» це сервоприводи, процесори, перемикачі, генератори зі США, контактні наконечники з Ірану, свічки запалювання, індикатори з Китаю, електричні насоси паливні з Німеччини та Великої Британії, сальники з Тайваню, модулі Шотткі з Південної Кореї тощо. У ракеті «Кинджал» це датчики з Іспанії, буфери, діоди, трансивери, перетворювачі зі США, флеш-пам'ять з Тайваню, фільтри з Японії, реле з Німеччини, перетворювачі зі Швейцарії», - вказала вона.
***********************
Бачите. як виходить - компоненти йдуть і з США, Європи ,Тайваню - а "обітєллю зла " оголосили лише Китай...
пі. сі . Ремінь та підголівник скоріше за все теж мають китайське походження . А в майстернях,які буджуть зведені за допомогою китайських кріплень буде стояти частково китайське обладнання та китайський інструмент. І точно вже китайські розхідники...
Не виходить одним словом без китайського - доведеться жити в землянці - і ходити пішки .- Головне обходити землі там де агрофірми вносять китайську хімію...
Купити електромобіль?!🤔
І бажано, щоб він був китайський.
Потрібно підтримати поплічника свого ворога в цей непростий для нього час🤬