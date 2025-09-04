БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Попит на нові електромобілі в Україні майже наздогнав продажі бензинових авто

У серпні частка нових легковиків із традиційними двигунами внутрішнього згорання становила близько 49%, що суттєво менше, ніж торік (63%).

Найбільша частка все ще припадає на бензинові авто (32,3% продажів), однак їхня частка також значно зменшилася в порівнянні з 40,8% у серпні 2024 року, повідомляє Укравтопром.

Водночас, частка електромобілів зросла до 27,9%, порівняно із 14,3% торік. Гібриди охопили 23,4% ринку проти 22,4% минулого серпня.

Частка дизельних авто скоротилася з 22,1% до 16,2%, а на автомобілі з ГБО, як і торік, припадає менше 1%.

Читайте також: Українці імпортували 43 тисячі електромобілів за пів року. Це на 38% більше, ніж торік

Найпопулярніші моделі авто за типами силових установок у серпні наступні:

  • серед бензинових першість у HYUNDAI Tucson;
  • серед електромобілів – у BYD Song Plus;
  • серед гібридів – у TOYOTA RAV-4;
  • серед дизельних – у RENAULT Duster;
  • у сегменті ГБО також лідирує HYUNDAI Tucson.

Раніше повідомлялось, що Українці придбали рекордну кількість нових авто за останні 11 місяців. Які моделі найпопулярніші?

авто (4268) імпорт (2420) купівля (1353) продаж (2127) українці (25) електромобіль (729)
Топ коментарі
+8
Ага. Фінансуйте нашого ворога купуючи китайське лайно. Одні гинуть на фронті а інші заброньовані працюють на ворога. Країна дебілів.
04.09.2025 11:13 Відповісти
+3
Що робити, якщо в Україні йде війна, а через враження к@ц@п@ми енергетичних потужностей, бувають часті перебої з електрикою, особливо в літньо-зимовий період?
Купити електромобіль?!🤔
І бажано, щоб він був китайський.
Потрібно підтримати поплічника свого ворога в цей непростий для нього час🤬
04.09.2025 11:17 Відповісти
+2
Я згоден що повністю відмовитись від китайського лайна не зможемо. Але я навів факти як можна мінімізувати фінансування ворожої для нас країни. Колись казали що ми не зможемо відмовитись від кацапського газу, а як бачите змогли, хоч розумію що не повністю. А якби в нашій владі було менше зрадників і корупціонерів то ми ще на 50% змогли б зменшити залежність від імпортних енергоносіїв
04.09.2025 12:09 Відповісти
Якщо ви не користуєтеся "китайськи лайном " - то скоріше за все ви живете в землянці в полі . Хоча якщо ви пишете використовуючи інтернет - то все одно користуєтеся "китайськи лайновим " роутером або "китайськими лайновими" кабелями який проклали для мережі .
І якщо у вас в землянці є двері ,а не просто фіранка - то натискаєте скоріше за все "китайську лайнову ручку " що відкрити двері на "лайнових китайських " петлях. А якщо не харчуєтеся з городу - то скоріше за все розриваєте "лайнову китайську упаковку " і споживаєте продукти в яких є "китайські лайнові " харчові добавки....
04.09.2025 11:25 Відповісти
До вашого відома, є багато альтеративи китайському лайну. Це товари з Тайваню, Турції, Польщі і тд. які мають набагато ліпшу якість. А нарахунок китайських автомобілів так це лайно просто сміття. Люди не розуміють що китайські говномобілі це одноразовий кондом. Згоден що без китайських товарів не обійтися тому що їх зрадники завозять контрабасом і видають під товари інших країн. Але з цим потрібно боротися. Бо з такою ж радістю можна сказати що наркоманами і злочинцями теж не потрібно боротися бо вони всюди.
04.09.2025 11:49 Відповісти
Ну альтернатива звичайно ,що є . Але все питання в ціні . Коли цінник зростає на 20-50-100% - то навіть затяті "патріоти " починають забувати про "китайське зло ". Але наразі факт залишається фактом - навіть якщо ви не купуєть безпосередньо китайські товари - а іншої країни - то ймовірність ,що вони зроблені з китайської сировини ,або містять кит. комплектуючі дуже висока . + виробничі потужності .
Щось українськи патріоти проти "китайського зла " мовчать що деталі до дронів друкуються на китайських принтерах, та з китайської сировини. А використання некитайських виробників зробить дрон в два -три рази дорожче . І так всюди - навіть не уявляєте наскільки Україна - як бідна країна залежить від китайських комплектуючих та сировини.
В мої сфері китайська якісна петля коштує 25-30 доларів , а німецька 70-90 євро . Виріб з кит. комплетуючих 15-20 тисяч гривень , з європейських 30-40 тисяч . Не бачу черг за європейцями....
04.09.2025 12:04 Відповісти
Рhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-zakhidni-komponenty-rakety-drony-rf/33052432.html акети та безпілотники, які Росія застосовує для щоденних атак України, містять компоненти, виготовлені у понад 20 країнах. Про це в коментарі https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3889287-raketi-j-bezpilotniki-rf-mistat-komponenti-z-ponad-20-krain-institut-sudekspertiz.html?fbclid=IwY2xjawEQu4pleHRuA2FlbQIxMAABHXJnTvgRHTBuLgGZ8mItaui1X3DmpY07XbsJ_MiRRHxIPXsB0iHl7Qu_mw_aem_PB_79zv2YkrYVw8aYykHTA агентстві «Укрінформ» повідомила заступниця директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Наталія Нестор.

«Наші експерти знаходять у ракетах, якими Росія атакує Україну, іноземні компоненти. Ракети та безпілотники, які Росія використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені у понад 20 країнах світу. Це Китай, Німеччина, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США, Канада, Іран», - сказала вона.

«Так, наприклад, у «Шахедах» це сервоприводи, процесори, перемикачі, генератори зі США, контактні наконечники з Ірану, свічки запалювання, індикатори з Китаю, електричні насоси паливні з Німеччини та Великої Британії, сальники з Тайваню, модулі Шотткі з Південної Кореї тощо. У ракеті «Кинджал» це датчики з Іспанії, буфери, діоди, трансивери, перетворювачі зі США, флеш-пам'ять з Тайваню, фільтри з Японії, реле з Німеччини, перетворювачі зі Швейцарії», - вказала вона.

***********************
Бачите. як виходить - компоненти йдуть і з США, Європи ,Тайваню - а "обітєллю зла " оголосили лише Китай...
04.09.2025 12:26 Відповісти
Можна їсти продукти без харчових добавок. Купувати продукту у фермірів або вирощувати самостійно. Можно дивитися країну виробництва на етикетках. Можна користуватися речами із Китаю, за відсутністю альтернативи. Але альтернатива елеткроавтомобілям є - це звичайні автомобілі які можливо ще заправляти біопаливом. Автомобілі вже детально вивчені, їх вже можливо виробляти самостійно при наявності майстерні з обладнанням. Ось у цьому році у столиці Фінляндії зафіксували 0 смертей у ДТП за рік -це досягли плануючи дороги і обмежуючи швидкість у 30км/г. А до цього нам багато розповідали про важливість електро-механіних засобів безпеки у авто(яке коштує багато грошей), але якщо є ремінь та підголівник і невелика швидкість, но інше не так важливе.
04.09.2025 11:58 Відповісти
Можна самому вирощувати їжу ( правда подумати як обійтися без китайської хімії , без китайських -лопат, граблів,сапок (насадки ) ,самому шити одяг ( обійтися без китайських ниток і голок) , ходити пішки ( китайські присадки ,масла ,комплектуючі . Правда як це мають зробити мільйони людей не розваливши економіку країни невідомо .
пі. сі . Ремінь та підголівник скоріше за все теж мають китайське походження . А в майстернях,які буджуть зведені за допомогою китайських кріплень буде стояти частково китайське обладнання та китайський інструмент. І точно вже китайські розхідники...
Не виходить одним словом без китайського - доведеться жити в землянці - і ходити пішки .- Головне обходити землі там де агрофірми вносять китайську хімію...
04.09.2025 12:21 Відповісти
А я вам ось що розповім, частину одягу роблять Марокко і Турція. Так можна шити і самому. Масла не завжди китайські. Інструмент і с/х можливо зробити саморобний використовуючи український або не китайский метал - з ЕС або з Туреччини. Обладнання можливо зробити частково саморобний, а потім с повністю - є різні потреби і різні показники точності виробу. Це все потребує часу та розумової роботи. Кому треба швидко і зараз будуть дивитися де купити готове або б/у, або на замовлення. Якщо є ідея, то можливо знайти варіанти. Якщо пливти за течією, то і не буде альтернативного варіанту.
04.09.2025 12:36 Відповісти
Так . Але потрібно буде довго відбирати - щоб не дай Бог не попалися китайські інструменти та сировина . І ще раджу - кожен інструмент розбирати - щоб раптом не потрапила в нього китайська запчастина. А з компонентами в маслах чи присадках - навіть не знаю вам ,що порадити . Хіба- писати листи виробнику з запитом - чи не містить виріб китайських хімічних компонентів))))
04.09.2025 12:39 Відповісти
І вже зовсім не знаю ,що робити вам ,якщо виявиться ,що Марокко та Турція використовує при пошитті одягу - китайську сировину і раптом шиє на китайському обладнанні )) Тут мабуть листами не обійдешся - потрібно їхати особисто перевіряти )))
04.09.2025 12:41 Відповісти
А ще можна свічки робити, щоб не користуватись електроенергією з ворожої Угорщини. Плюси очевидні - більше живого спілкування і демографія покращиться.
04.09.2025 12:42 Відповісти
Кому війна, а кому нові авто.
04.09.2025 11:21 Відповісти
Електрички - авто, які найбільше втрачають в ціні з часом. Якщо врахувати всі моменти то по факту їх експлуатація виходить самою дорогою.
04.09.2025 11:22 Відповісти
Тут навіть питання не втрати ціни. Купа факторів на мою думку поки не на користь електричок. Починаючи від ціни ремонту батареї (ще треба знайти нормальних фахівців), яка може коштувтаи чи не половину вартості авто. Закінчуючи не дуже, поки що, розвиненою інфраструктурою зарядних станцій. Якщо говорити про вживаний сегмент, то ризиків ще більше, особливо зі штатів. Тому, поки що ДВЗ більш нормальний варіант.
04.09.2025 11:50 Відповісти
Держава має піклуватися про своїх громадян. Для тих хто має власну електростанцію, елекромобіль це добре. Для інших це злою Не дивлячись на шлях до ЕС треба щоб альтернативне паливо було на ріних усередині країнию наприклад зараз для біопалива такі самі норми вимірювання викідів як і для бензиную Але біопаливоне бензин. Це ще одна схема лобістів як заробити на екологічних електромобілях. Викиди в Ураїні скоротилися через війну і зупинку підприємств, зменшення населення. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions
04.09.2025 11:30 Відповісти
В той час як не вистачає автомобілів на фронті ,волантери як можуть допомагають нашим захисникам , ну а бидло як ні в чому не бувало жирує і все це завдяки недолугої влади "кому война ,а кому мать родна".
04.09.2025 11:50 Відповісти
Сто відсотків. Жирують, купляючи паперові китайські тачки, та банкетують, запарюючи дві пачки мівіни одразу. Довічне з конфіскацією мівіни ім треба всім присудити.
04.09.2025 12:38 Відповісти
Той ,хто жирує купує не китайські машини , а суто "європейця " . Китайців купують якраз ті ,хто обмежений в коштах
04.09.2025 12:43 Відповісти
Та я в курсі. То пан вище чомусь вважає, що китаєць - це прямо топ-жир.
04.09.2025 12:45 Відповісти

