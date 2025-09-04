Попит на нові електромобілі в Україні майже наздогнав продажі бензинових авто

У серпні частка нових легковиків із традиційними двигунами внутрішнього згорання становила близько 49%, що суттєво менше, ніж торік (63%).

Найбільша частка все ще припадає на бензинові авто (32,3% продажів), однак їхня частка також значно зменшилася в порівнянні з 40,8% у серпні 2024 року, повідомляє Укравтопром.

Водночас, частка електромобілів зросла до 27,9%, порівняно із 14,3% торік. Гібриди охопили 23,4% ринку проти 22,4% минулого серпня.

Частка дизельних авто скоротилася з 22,1% до 16,2%, а на автомобілі з ГБО, як і торік, припадає менше 1%.

Читайте також: Українці імпортували 43 тисячі електромобілів за пів року. Це на 38% більше, ніж торік

Найпопулярніші моделі авто за типами силових установок у серпні наступні:

серед бензинових першість у HYUNDAI Tucson;

серед електромобілів – у BYD Song Plus;

серед гібридів – у TOYOTA RAV-4;

серед дизельних – у RENAULT Duster ;

; у сегменті ГБО також лідирує HYUNDAI Tucson.

Раніше повідомлялось, що Українці придбали рекордну кількість нових авто за останні 11 місяців. Які моделі найпопулярніші?