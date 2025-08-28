Українці імпортували 43 тисячі електромобілів за пів року. Це на 38% більше, ніж торік

За перші шість місяців 2025 року в Україну було ввезено 42,7 тис. легкових електромобілів (BEV), що на 38% більше ніж за аналогічний період у минулому році.

При цьому, загальна митна вартість авто склала $813,8 млн, повідомляє "Укравтопром" із посиланням на дані Держстату.

Частка нових авто склала п’яту частину ринку (22,5%): українці придбали за пів року 9,6 тис. нових електромобілів (+19%, порівняно з першим півріччям минулого року) на суму $232,1 млн.

Водночас на імпорт вживаних авто припадає 77,5% ринку: за пів року до України завезли 33,1 тис. таких електромобілів (+45%) вартістю $581,7 млн.

При цьому зазначається, що майже всі нові електромобілі були завезені з Китаю (91% ринку), ще 4% імпортували з Японії та 3% – Німеччини.

Серед постачальників уживаних електромобілів лідирують США (39%), далі Південна Корея (17%) та Німеччина (15%).

