Новини страхування майна
1 259 13

Держава компенсуватиме 50% вартості автоцивілки для ветеранів. Раніше вони могли її не купувати (оновлено)

Держава компенсуватиме 50% вартості автоцивілки для ветеранів

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволить компенсувати 50% вартості полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ, "автоцивілка) ветеранам та особам з інвалідністю внаслідок війни.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за результатами засідання уряду у п'ятницю.

"Окремо, вирішили, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни", – написала очільниця уряду.

Представник уряду у Верховій Раді Тарас Мельничук уточнив, що Кабмін на сьогоднішньому засіданні затвердив Порядок компенсації витрат учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни за оплату договорів ОСЦПВ, який діятиме на час воєнного стану та протягом року після його припинення.

Зокрема, порядком передбачено, що компенсації за придбані від початку 2025 року поліси автоцивілки здійснюватиме Мінветеранів, вони покриватимуть витрати на страхування одного транспортного засобу, який:

  • є у власності страхувальника, що має право на компенсацію витрат за оплату договору страхування;
  • має об’єм двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см³ або потужність електродвигуна не більше 100 кВт;
  • не використовується для здійснення підприємницької діяльності або надання послуг із перевезення пасажирів чи вантажів.

Як повідомлялося, Верховна Рада раніше виділила 1,2 млрд грн на виплату грошової допомоги і компенсації за страховими полісами "автоцивілки" для ветеранів.Закон про це Рада ухвалила ще у квітні.

Нагадаємо, у попередні роки після початку повномасштабного вторгнення учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують належними їм авто, звільнялися від обов’язку оформлювати автоцивілку. Проте після вступу у дію норм нового закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" вже з 1 січня 2025 року їм доводиться також оформлювати страхування авто.

+4
потужне покращення від зелених мразот....
22.08.2025 13:26 Відповісти
+2
А що тут не так? Якщо ветеран в когось в`їде - хто буде оплачувати ремонт і тд? Було ж звільнення від покупки автоцивілки - це не праивльно. Зараз пільгова купівля - цілком прийнятний варіант - автоцивілка на рік вартістю в пів-бака бензина.
22.08.2025 14:03 Відповісти
+1
Це за наш рахунок! В цьому році замість 1200 (20 років бе жодного правопорушення!) автоцивілка обійшлась в 4000. От їм і стало "невдобно" і вирішили попіаритись на рахунок автовласників та ще й заробити на цьому. Це ж зелені менагери у всьому!
22.08.2025 13:50 Відповісти
Оплачувало МТСБУ в таких випадках. Справедливо це чи ні можна дискутувати, але Констиутція забороняє при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод
показати весь коментар
22.08.2025 14:49 Відповісти
тільки зельоні ******** як Tierre можуть говорити про гроші коли ЗСУ ризикують життям.
показати весь коментар
22.08.2025 14:52 Відповісти
Ти дебіл? До чого тут життя? Якщо ветеран не дай Бог в когось в'їде та покалічить - він зі своїх грошей буде це оплачувати, чи що? Ні, краще мати страховку на авто. Для всіх краще.
показати весь коментар
22.08.2025 14:55 Відповісти
пнх. зельоний ******** )
показати весь коментар
22.08.2025 14:57 Відповісти
Ще раз - дивиться вище. За ветерана раныше сплачувало МТСБУ в тих же обсягах, що й стандартна автоцивілка
показати весь коментар
22.08.2025 14:58 Відповісти
воно не розуміє..або ВДАЄ що не розуміє
показати весь коментар
22.08.2025 15:00 Відповісти
яка держава, який бюджет витримає таке пільгове навантаження??? і ще при тому що там буде 2/3 липових ветеранів як зараз прокурори-інваліди. Кожен прокурор, суддя, мент, чиновник і ті хто при кориті оформлять собі ветеранство і пільгові ОСАГО для прикладу паралельно з іншими пільгами і за наш рахунок будуть жирувати далі
показати весь коментар
22.08.2025 14:26 Відповісти
Ага… а якщо обʼєм двигуна більше ніж 2,5л. Хер вам , а не компенсація….
показати весь коментар
22.08.2025 14:38 Відповісти
зельона "милість" для кріпаків в ЗСУ від Оманської Гниди
показати весь коментар
22.08.2025 14:46 Відповісти

