Держава компенсуватиме 50% вартості автоцивілки для ветеранів. Раніше вони могли її не купувати (оновлено)

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволить компенсувати 50% вартості полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ, "автоцивілка) ветеранам та особам з інвалідністю внаслідок війни.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за результатами засідання уряду у п'ятницю.

"Окремо, вирішили, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни", – написала очільниця уряду.

Представник уряду у Верховій Раді Тарас Мельничук уточнив, що Кабмін на сьогоднішньому засіданні затвердив Порядок компенсації витрат учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни за оплату договорів ОСЦПВ, який діятиме на час воєнного стану та протягом року після його припинення.

Зокрема, порядком передбачено, що компенсації за придбані від початку 2025 року поліси автоцивілки здійснюватиме Мінветеранів, вони покриватимуть витрати на страхування одного транспортного засобу, який:

є у власності страхувальника, що має право на компенсацію витрат за оплату договору страхування;

має об’єм двигуна внутрішнього згоряння не більше 2500 см³ або потужність електродвигуна не більше 100 кВт;

не використовується для здійснення підприємницької діяльності або надання послуг із перевезення пасажирів чи вантажів.

Як повідомлялося, Верховна Рада раніше виділила 1,2 млрд грн на виплату грошової допомоги і компенсації за страховими полісами "автоцивілки" для ветеранів.Закон про це Рада ухвалила ще у квітні.

Читайте також: Новий закон про автоцивілку: Страхові компанії підвищили вартість полісів на 70-100%

Нагадаємо, у попередні роки після початку повномасштабного вторгнення учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують належними їм авто, звільнялися від обов’язку оформлювати автоцивілку. Проте після вступу у дію норм нового закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" вже з 1 січня 2025 року їм доводиться також оформлювати страхування авто.