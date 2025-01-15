БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новий закон про автоцивілку: Страхові компанії підвищили вартість полісів на 70-100%

Скільки коштує

Ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів ("автоцивілка", ОСЦПВ) після набуття чинності нового закону з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%.

Про це свідчать дані опитування страхових компаній, передає Інтерфакс-Україна.

Так, у НАСК "Оранта" повідомили, що вартість "автоцивілки" як у компанії, так і загалом на ринку зросла в середньому на 80-90% порівняно з попереднім роком. Однак, якщо врахувати поліси з нульовою франшизою, то підвищення страхових платежів становить приблизно 50%.

У СК "Європейський страховий альянс" вартість "автоцивілки" збільшилася від 70% до 110% і визначається залежно від типу автомобіля та місця реєстрації (проживання) власника транспортного засобу.

У СК VUSO це зростання становило 80-100%, що зумовлено вагомими змінами в умовах страхування, зокрема значним підвищенням страхових лімітів на виплати потерпілим.

Своєю чергою в СК "Експрес Страхування" зазначили, що вартість їхніх полісів "автоцивілки" зросла в середньому на 70-75%, що зумовлено новими вимогами законодавства, які передбачають збільшення страхових сум за життям і здоров'ям – з 320 тис. до 500 тис. грн, за майном – зі 160 тис. грн. до 250 тис. грн., скасування врахування зносу для ремонту авто, франшизи та ліміту за європротоколом.

Що стосується середньої ціни на цю страховку, то в СК "Експрес Страхування" для легкових авто із об'ємом двигуна до 1600 куб. см ціна полісів "автоцивілки" коливається в межах 2200-5600 грн.

У СК ARX вартість "автоцивілки" для автомобіля В1 1988 року випуску, Київ, вік власника 50-55 років, становить 3 243 грн (мінімальна), а для автомобіля В4 2020 року випуску, Київ, вік власника 18-22 років, – 12 771 грн (максимальна).

Згідно з даними СК VUSO, у них середня вартість поліса "автоцивілки" на сьогодні становить близько 4000 грн. Щодо мінімальної ціни, то вона становить 500 грн для транспортного засобу типу "мотоцикл" і 50 000 грн – для автобуса, зареєстрованого в Києві.

Що впливає на вартість

Відповідаючи на запитання, що найбільше впливає на ціну, всі компанії зазначили, що це:

  • тип транспортного засобу (легкове авто, електрокар, вантажний, автобус тощо),
  • його підтип (об'єм двигуна, вантажопідйомність),
  • сфера використання (надання платних послуг з перевезення чи ні),
  • термін дії договору страхування,
  • чи має страхувальник право на пільгу.

Окрім того, важливим фактором є регіон експлуатації транспортного засобу: в містах з високою інтенсивністю дорожнього руху, таких як Київ, премії значно вищі, ніж у більш спокійних регіонах. Також зараз страховики почали більш активно враховувати вік і стаж водіїв, допущених до керування транспортом, характер експлуатації авто.

Ціни зросли після набуття чинності новим законом про автоцивілку 

Як повідомлялося, із 1 січня 2025 року набрали чинності більшість положень оновленого закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Зокрема, ліміти виплат за шкоду життю та здоров’ю внаслідок ДТП зросли із 320 тисяч до 500 тис гривень, а за пошкоджене майно – із 160 тис. до 250 тис. грн. 

Президент Володимир Зеленський підписав цей закон ще у червні 2024 року. Зокрема, він передбачає:

  • поступове підвищення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.
  • пришвидшення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).
  • запровадження можливості прямого врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;
  • розширення застосування "європротоколу" – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

Детальніше читайте у матеріалі: Що зміниться із новим законом про автострахування

авто (4251) опитування (345) страхування (677)
+12
Щось з Математикою в мене не так...
Було 1000 грн.
Стало 4200 грн.
То це на скільки проЦентів🤔🤔🤔
15.01.2025 20:36 Відповісти
+7
Дякуйте Володимиру Олександровичу за те що ще за повітря яким дихаєте не платите.
15.01.2025 20:16 Відповісти
+7
15.01.2025 20:47 Відповісти
незабаром і пішки дорого буде ходити.
15.01.2025 19:57 Відповісти
Дякуйте Володимиру Олександровичу за те що ще за повітря яким дихаєте не платите.
показати весь коментар
15.01.2025 20:16 Відповісти
15.01.2025 20:47 Відповісти
гуляти так гуляти!
15.01.2025 19:57 Відповісти
Зараз вгадаю - знову ГЕТЬманцев? Може, вже ГЕТЬ його?..
15.01.2025 20:10 Відповісти
Непопулярна думка - але суми відшкодувань в наших страховках відверто смішні. Доллар м'яко кажучі за останні роки виріс, машини і запчастини коштують в долларах, а виплати залишаються тією ж сумою в гривні. Що могли покрити попередні виплати?
Тому не давно, що за піднятою сумою підняли і вартість самої страховки. Інше питання, як будуть перевіряти виконання страховими обов'язків.
15.01.2025 20:23 Відповісти
той рік купляла за 1500
в січні 25-го 4500 зі скидкою !!!!!
показати весь коментар
Щось з Математикою в мене не так...
Було 1000 грн.
Стало 4200 грн.
То це на скільки проЦентів🤔🤔🤔
15.01.2025 20:36 Відповісти
То щось не з математикою , а з нікчемною страховою , яка спочатку бере копійки за поліс , а коли його власник влаштує аварію - відмовляється потерпілому відшкодування виплатити . Нас горе звело з такими гівнюками , баран старий вирішив з узбіччя розвернутися через суцільну у протилежному напрямкові і розбив наше авто , то його страхова виплатила відсотків 15 від того у що ремонт обійшовся , зате у того пердуна був "дешевий поліс " ((
16.01.2025 00:59 Відповісти
Серж
На 320%.
16.01.2025 08:23 Відповісти
опять нелегитимный что то накалякал часным фирмам
15.01.2025 20:50 Відповісти
кінець епохи бідності
15.01.2025 20:55 Відповісти
Страховка покроет убыток если в машину попал снаряд Российской нечисти ..
15.01.2025 21:43 Відповісти
Може хтось пояснити, що це такі за автомобілі В1 і В4, вказані в тексті?
15.01.2025 23:06 Відповісти
Для легкових автомобілів виділено 4 типи в залежності від об'єму двигуна: В1 - найдешевший для автомобілів з об'ємом двигуна до 1600 см3; В2 - для автомобілів з об'ємом від 1600 см3 до 2000 см3; В3 - об'єм від 2000 см3 до 3000 см3 і найдорожчий тип, який дорожчий ніж тип В1 майже в два рази, встановлено для автомобілів з об'ємом двигуна більше 3000 см3. Його назва, відповідно, В4.
16.01.2025 10:38 Відповісти
Так, ціни на автоцивілку в ЄС 150-300 євро, але ж і максимальні страхові виплати там по кілька мільйонів євро, а не жалюгідні кілька тисяч.
16.01.2025 00:39 Відповісти
Простой рэкет .Проще не куда .Такса поднята из воздуха и попробуй не заплати .Вот где крутое лобби -купили закон и набивают карманы .А придёт страховой случай -мы тебя не знаем ,ездить надо было аккуратней . И так во всех сферах -без совести и чести нагло людей обстригают как баранов . А потом откуда то берутся 5 млн уклонистов . Люди очень не любят ,когда их нагло обманывают с помощью законов .
16.01.2025 07:31 Відповісти
офигеть..2.0 от 5300 грн
16.01.2025 10:08 Відповісти
ой, чесали-то, стоимость поднимется на 30-40 проооооцев
16.01.2025 12:44 Відповісти

