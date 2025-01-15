Новий закон про автоцивілку: Страхові компанії підвищили вартість полісів на 70-100%

Ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів ("автоцивілка", ОСЦПВ) після набуття чинності нового закону з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%.

Про це свідчать дані опитування страхових компаній, передає Інтерфакс-Україна.

Так, у НАСК "Оранта" повідомили, що вартість "автоцивілки" як у компанії, так і загалом на ринку зросла в середньому на 80-90% порівняно з попереднім роком. Однак, якщо врахувати поліси з нульовою франшизою, то підвищення страхових платежів становить приблизно 50%.

У СК "Європейський страховий альянс" вартість "автоцивілки" збільшилася від 70% до 110% і визначається залежно від типу автомобіля та місця реєстрації (проживання) власника транспортного засобу.

У СК VUSO це зростання становило 80-100%, що зумовлено вагомими змінами в умовах страхування, зокрема значним підвищенням страхових лімітів на виплати потерпілим.

Своєю чергою в СК "Експрес Страхування" зазначили, що вартість їхніх полісів "автоцивілки" зросла в середньому на 70-75%, що зумовлено новими вимогами законодавства, які передбачають збільшення страхових сум за життям і здоров'ям – з 320 тис. до 500 тис. грн, за майном – зі 160 тис. грн. до 250 тис. грн., скасування врахування зносу для ремонту авто, франшизи та ліміту за європротоколом.

Що стосується середньої ціни на цю страховку, то в СК "Експрес Страхування" для легкових авто із об'ємом двигуна до 1600 куб. см ціна полісів "автоцивілки" коливається в межах 2200-5600 грн.

У СК ARX вартість "автоцивілки" для автомобіля В1 1988 року випуску, Київ, вік власника 50-55 років, становить 3 243 грн (мінімальна), а для автомобіля В4 2020 року випуску, Київ, вік власника 18-22 років, – 12 771 грн (максимальна).

Згідно з даними СК VUSO, у них середня вартість поліса "автоцивілки" на сьогодні становить близько 4000 грн. Щодо мінімальної ціни, то вона становить 500 грн для транспортного засобу типу "мотоцикл" і 50 000 грн – для автобуса, зареєстрованого в Києві.

Що впливає на вартість

Відповідаючи на запитання, що найбільше впливає на ціну, всі компанії зазначили, що це:

тип транспортного засобу (легкове авто, електрокар, вантажний, автобус тощо),

його підтип (об'єм двигуна, вантажопідйомність),

сфера використання (надання платних послуг з перевезення чи ні),

термін дії договору страхування,

чи має страхувальник право на пільгу.

Окрім того, важливим фактором є регіон експлуатації транспортного засобу: в містах з високою інтенсивністю дорожнього руху, таких як Київ, премії значно вищі, ніж у більш спокійних регіонах. Також зараз страховики почали більш активно враховувати вік і стаж водіїв, допущених до керування транспортом, характер експлуатації авто.

Ціни зросли після набуття чинності новим законом про автоцивілку

Як повідомлялося, із 1 січня 2025 року набрали чинності більшість положень оновленого закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Зокрема, ліміти виплат за шкоду життю та здоров’ю внаслідок ДТП зросли із 320 тисяч до 500 тис гривень, а за пошкоджене майно – із 160 тис. до 250 тис. грн.

Президент Володимир Зеленський підписав цей закон ще у червні 2024 року. Зокрема, він передбачає:

поступове підвищення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

пришвидшення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).

запровадження можливості прямого врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;

розширення застосування "європротоколу" – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

Детальніше читайте у матеріалі: Що зміниться із новим законом про автострахування