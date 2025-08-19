БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
В Україні різко зріс попит на китайські електромобілі. Які моделі найпопулярніші?

В Україні різко зріс попит на китайські електромобілі

У липні 2025 року українці придбали 2 072 легкових авто з Китаю, що на 50% більше, ніж у липні минулого року.

У тому числі за місяць у Україну завезли 1707 нових китайських авто і 365 вживаних, повідомляє об'єднання "Укравтопром".

При цьому абсолютна більшість легковиків з КНР – це електромобілі (89%).

За даними "Укравтопрому", до п'ятірки найпопулярніших моделей нових легковиків китайського походження у липні увійшли:

  • BYD Song Plus – 391 од.;
  • Honda eNS1 – 206 од.;
  • Volkswagen ID.UNYX – 131 од.;
  • Zeekr 7X – 104 од.;
  • Audi Q4 – 89 од.

Водночас найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  • BYD Song Plus – 28 од.;
  • Audi Q4 – 27 од.;
  • BYD Sea Lion 07 – 24 од.;
  • Polestar 2 – 23 од.;
  • Zeekr 001 – 22 од.

Читайте також: Продажі Tesla в Німеччині впали на 55%. При цьому продажі китайського конкурента BYD підскочили на 390%

Як повідомлялося, загалом у липні український автопарк поповнили понад 7 тис. електромобілів (BEV). Це на 47% більше, порівняно з липнем минулого року. У тому числі у липні було зареєстровано 6 849 легкових BEV, з яких новими були лише 1 587 авто.

Автор: 

авто (4251) електромобіль (724)
Може хтось і не знав, що VW збирають у Китаї , але це правда
показати весь коментар
19.08.2025 09:41 Відповісти
"Може хтось і не знав, що VW збирають у Китаї"

собирать можно где угодно, важно кто за этим стоит и отвечает.
Например где здесь китай:
"Der Audi Q4 https://de.wikipedia.org/wiki/Audi_e-tron_(Modellbezeichnung) e-tron (FZ) ist ein https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroauto batterieelektrisch angetriebenes https://de.wikipedia.org/wiki/Sport_Utility_Vehicle SUV der https://de.wikipedia.org/wiki/Audi Audi AG. Er ist nach dem https://de.wikipedia.org/wiki/Audi_e-tron_GE Audi e-tron GE das zweite elektrische SUV und zugleich das erste Serienfahrzeug von Audi, das auf dem https://de.wikipedia.org/wiki/Modularer_E-Antriebs-Baukasten Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) der https://de.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_AG Volkswagen AG basiert und im https://de.wikipedia.org/wiki/Volkswagenwerk_Zwickau Volkswagenwerk Zwickau gefertigt wird."
показати весь коментар
19.08.2025 10:24 Відповісти
Мда, на що сподіваються ці сміливці?
показати весь коментар
19.08.2025 09:44 Відповісти
гроші на вітер!
показати весь коментар
19.08.2025 09:48 Відповісти
Правильно, треба підтримувати економіку спонсорів *****
показати весь коментар
19.08.2025 09:50 Відповісти
саме начасі підтримати кЕтайського комуно імператора своєю гривнею, а то там у ***** проблеми в економіці
показати весь коментар
19.08.2025 09:53 Відповісти
На фіг. У нас зараз євробляха - 20ти річний мерс за 700 доларів з Польші. Ще стільки ж витратили на відновлення. 7 літрів на 100 км. 95 бензину. За пять років накатали аж 11 000 км. Ще років на 20 вистачить... За 5 років нові "китаєці" згнивали в хлам. Не думаю що щось там змінилось...
показати весь коментар
19.08.2025 09:55 Відповісти
Не прошли тест на продажность,покупать товары союзника агрессора это склонность к самогубству или просто идиотизм.
показати весь коментар
19.08.2025 10:01 Відповісти

