В Україні різко зріс попит на китайські електромобілі. Які моделі найпопулярніші?

У липні 2025 року українці придбали 2 072 легкових авто з Китаю, що на 50% більше, ніж у липні минулого року.

У тому числі за місяць у Україну завезли 1707 нових китайських авто і 365 вживаних, повідомляє об'єднання "Укравтопром".

При цьому абсолютна більшість легковиків з КНР – це електромобілі (89%).

За даними "Укравтопрому", до п'ятірки найпопулярніших моделей нових легковиків китайського походження у липні увійшли:

BYD Song Plus – 391 од.;

Honda eNS1 – 206 од.;

Volkswagen ID.UNYX – 131 од.;

Zeekr 7X – 104 од.;

Audi Q4 – 89 од.

Водночас найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

BYD Song Plus – 28 од.;

Audi Q4 – 27 од.;

BYD Sea Lion 07 – 24 од.;

Polestar 2 – 23 од.;

Zeekr 001 – 22 од.

Як повідомлялося, загалом у липні український автопарк поповнили понад 7 тис. електромобілів (BEV). Це на 47% більше, порівняно з липнем минулого року. У тому числі у липні було зареєстровано 6 849 легкових BEV, з яких новими були лише 1 587 авто.