В Україні різко зріс попит на китайські електромобілі. Які моделі найпопулярніші?
У липні 2025 року українці придбали 2 072 легкових авто з Китаю, що на 50% більше, ніж у липні минулого року.
У тому числі за місяць у Україну завезли 1707 нових китайських авто і 365 вживаних, повідомляє об'єднання "Укравтопром".
При цьому абсолютна більшість легковиків з КНР – це електромобілі (89%).
За даними "Укравтопрому", до п'ятірки найпопулярніших моделей нових легковиків китайського походження у липні увійшли:
- BYD Song Plus – 391 од.;
- Honda eNS1 – 206 од.;
- Volkswagen ID.UNYX – 131 од.;
- Zeekr 7X – 104 од.;
- Audi Q4 – 89 од.
Водночас найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- BYD Song Plus – 28 од.;
- Audi Q4 – 27 од.;
- BYD Sea Lion 07 – 24 од.;
- Polestar 2 – 23 од.;
- Zeekr 001 – 22 од.
Як повідомлялося, загалом у липні український автопарк поповнили понад 7 тис. електромобілів (BEV). Це на 47% більше, порівняно з липнем минулого року. У тому числі у липні було зареєстровано 6 849 легкових BEV, з яких новими були лише 1 587 авто.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
собирать можно где угодно, важно кто за этим стоит и отвечает.
Например где здесь китай:
"Der Audi Q4 https://de.wikipedia.org/wiki/Audi_e-tron_(Modellbezeichnung) e-tron (FZ) ist ein https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroauto batterieelektrisch angetriebenes https://de.wikipedia.org/wiki/Sport_Utility_Vehicle SUV der https://de.wikipedia.org/wiki/Audi Audi AG. Er ist nach dem https://de.wikipedia.org/wiki/Audi_e-tron_GE Audi e-tron GE das zweite elektrische SUV und zugleich das erste Serienfahrzeug von Audi, das auf dem https://de.wikipedia.org/wiki/Modularer_E-Antriebs-Baukasten Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) der https://de.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_AG Volkswagen AG basiert und im https://de.wikipedia.org/wiki/Volkswagenwerk_Zwickau Volkswagenwerk Zwickau gefertigt wird."