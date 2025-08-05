Продажі Tesla в Німеччині впали на 55%. При цьому продажі китайського конкурента BYD підскочили на 390%

Продажі нових автомобілів компанії Tesla в липні цього року різко впали як у Великій Британії, так і в Німеччині, що продовжило тривалий європейський спад для американського автовиробника електромобілів.

Про це свідчать галузеві дані, передає CNBC.

Як повідомляється, продажі нових автомобілів Tesla у Великій Британії минулого місяця впали майже на 60%, до 987 одиниць, порівняно з 2462 рік тому.

У Німеччині продажі автомобілів Tesla впали до 1110 одиниць, що на 55,1% менше, ніж у липні 2024 року.

Водночас кількість проданих автомобілів Tesla в Німеччині за січень-липень скоротилася на 57,8%, до 10 тис. одиниць.

На противагу цьому, китайський гігант електромобілів BYD минулого місяця продемонстрував зростання на цих двох автомобільних ринках Європи.

Так, BYD продав 3184 машини у Великій Британії в липні, що більш ніж у чотири рази перевищило продажі рік тому. Компанія досягла аналогічного успіху в Німеччині, зафіксувавши річне зростання продажів майже на 390%.

Останні дані підтверджують зниження регіональної тенденції продажів компанії Ілона Маска, яка продовжує стикатися з жорсткою конкуренцією, особливо з боку китайських виробників електромобілів, та репутаційною шкодою через політичні погляди Маска та його стосунки з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося, реєстрації бренду в Швеції за липень упали на 86% у річному обчисленні, до 163 автомобілів, на 52% до 336 автомобілів – у Данії, на 27%, до 1307 – у Франції, на 62%, до 443 – у Нідерландах та на 58%, до 460 – у Бельгії. Офіційні дані свідчать, що це сьоме поспіль місячне падіння у всіх цих країнах.

Акції американської компанії Tesla впали майже на 8% 7 липня, після того, як плани генерального директора Ілона Маска створити нову політичну партію в США вчергове викликали занепокоєння щодо його відданості майбутньому компанії, яка бореться зі зниженням продажів.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.