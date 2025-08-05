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Новини
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Продажі Tesla в Німеччині впали на 55%. При цьому продажі китайського конкурента BYD підскочили на 390%

Продажі Tesla в Німеччині впали на 55%. Продажі китайського конкурента BYD підскочили на 390%

Продажі нових автомобілів компанії Tesla в липні цього року різко впали як у Великій Британії, так і в Німеччині,  що продовжило тривалий європейський спад для американського автовиробника електромобілів.

Про це свідчать галузеві дані, передає CNBC.

Як повідомляється, продажі нових автомобілів Tesla у Великій Британії минулого місяця впали майже на 60%, до 987 одиниць, порівняно з 2462 рік тому.

У Німеччині продажі автомобілів Tesla впали до 1110 одиниць, що на 55,1% менше, ніж у липні 2024 року.

Водночас кількість проданих автомобілів Tesla в Німеччині за січень-липень скоротилася на 57,8%, до 10 тис. одиниць.

На противагу цьому, китайський гігант електромобілів BYD минулого місяця продемонстрував зростання на цих двох автомобільних ринках Європи.

Так, BYD продав 3184 машини у Великій Британії в липні, що більш ніж у чотири рази перевищило продажі рік тому. Компанія досягла аналогічного успіху в Німеччині, зафіксувавши річне зростання продажів майже на 390%.

Останні дані підтверджують зниження регіональної тенденції продажів компанії Ілона Маска, яка продовжує стикатися з жорсткою конкуренцією, особливо з боку китайських виробників електромобілів, та репутаційною шкодою через політичні погляди Маска та його стосунки з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося, реєстрації бренду в Швеції за липень упали на 86% у річному обчисленні, до 163 автомобілів, на 52% до 336 автомобілів – у Данії, на 27%, до 1307 – у Франції, на 62%, до 443 – у Нідерландах та на 58%, до 460 – у Бельгії. Офіційні дані свідчать, що це сьоме поспіль місячне падіння у всіх цих країнах.

Акції американської компанії Tesla впали майже на 8% 7 липня, після того, як плани генерального директора Ілона Маска створити нову політичну партію в США вчергове викликали занепокоєння щодо його відданості майбутньому компанії, яка бореться зі зниженням продажів.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.

Автор: 

авто (4238) Велика Британія (1222) Німеччина (1915) продаж (2114) Tesla (321) Маск Ілон (406) електромобіль (720) BYD (8)


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Топ коментарі
+6
Чємадан - вакзал - расєя...
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05.08.2025 18:29 Відповісти
+3
Одна зіга і такий ефект...
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05.08.2025 18:26 Відповісти
+2
Ілон хотів пожениться з політикою,після розлучення виграла політика а Маск залишився без грошей.
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05.08.2025 18:33 Відповісти
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І той і ті - вороги.
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05.08.2025 18:24 Відповісти
Москалі мудрі, що дружать з Китаєм, а ми все сидимо обісрані і вибираємо не ту сторону
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05.08.2025 18:25 Відповісти
Чємадан - вакзал - расєя...
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05.08.2025 18:29 Відповісти
Та тут так всі сидять на чемоданах хто куди, ще кілька років Зелебобік поправить і не буде ким керувать, залишаться одні чиновники, силовики та пенсіонери, і трохи ЗСУ на фронті
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05.08.2025 18:36 Відповісти
А я думав...чим це тхне?...обісраний з'явився...
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05.08.2025 18:33 Відповісти
Це ти вікторе федоровичу обісрався в кінці 2013, треба було трохи мудріше думати
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05.08.2025 18:34 Відповісти
А як треба було у кінці 2013 робити?
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05.08.2025 18:38 Відповісти
Ну Федорович, ти як дитина, в Америці чи Європі як - якщо руки не на рулі, то поліція може розстріляти порушника прямо за кермом, в ти панькався, слухав, що міліція з народом і таке інше... Та поглянь хоча на теперішніх ТЦКашників, вони і то набагато сміливіші і рішучіші за тебе і твій сраний беркут
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05.08.2025 18:49 Відповісти
Антимайданівець...тітушка?
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05.08.2025 18:54 Відповісти
Федорович, тітушня у пікселі без військових звань чи нарукавних знаків в кросівках з "голою" формою або нагло в цивільному разом з працівниками ТЦК та "поліцією з народом" як кричали в твої часи ( це зараз пояснюють, що це силовий орган держави, що може щось примушувати)
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05.08.2025 19:04 Відповісти
Тепер поліція, це справедливий законний орган примусу держави, що може застосовувати силкгдо громадян, що не виконують теперішні закони та постанови уряду, а в твої лампові роки кричали, що міліція з народом і кидали в них тони коктейлів Молотова, а ти соплі жував в цей час - сьогодні Зелений би тебе навчив
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05.08.2025 19:08 Відповісти
Одна зіга і такий ефект...
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05.08.2025 18:26 Відповісти
"Дурний язик відривають разом з головою...".
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05.08.2025 18:42 Відповісти
От і попробуй з китайцями вести торгові війни якшо самі нарощуют закупівлю китайського продукту! В мене самого є купа знайомих які бідкаються шо китай помогає кацапам і слину на ксяомі пускає!
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05.08.2025 18:29 Відповісти
Ілон хотів пожениться з політикою,після розлучення виграла політика а Маск залишився без грошей.
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05.08.2025 18:33 Відповісти
Мєсний салон колись був величезним Mercedes Benz Only. Зараз половина віддано BYD.

Маючи таку багатющу автопромисловість.... я цього, якщо чесно, не розумію.
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05.08.2025 18:53 Відповісти

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