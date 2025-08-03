Продажі Tesla в Європі падають сьомий місяць поспіль через політичні погляди Маска

Реєстрації нових автомобілів компанії Tesla на кількох ключових європейських ринках в липні впали, незважаючи на оновлення своєї фірмової моделі Model Y, оскільки автовиробник стикається з негативною реакцією на політичні погляди генерального директора Ілона Маска, регуляторними викликами та зростанням конкуренції.

Про це пише Reuters.

Як повідомляється, реєстрації бренду в Швеції за липень упали на 86% у річному обчисленні, до 163 автомобілів, на 52% до 336 автомобілів – у Данії, на 27%, до 1307 – у Франції, на 62%, до 443 – у Нідерландах та на 58%, до 460 – у Бельгії.

Офіційні дані свідчать, що це сьоме поспіль місячне падіння у всіх цих країнах.

Продажі також упали на 5%, до 457 автомобілів, у Італії та на 49%, до 284 – у Португалії.

Продажі Tesla в Європі впали більш ніж на третину за перші шість місяців року.

Водночас Норвегія та Іспанія збільшили реєстрації Tesla – на 83% та 27%, до 838 автомобілів та 702 автомобілів відповідно.

Іспанія зафіксувала 155% зростання загального обсягу продажів електрифікованих автомобілів – як електромобілів з акумуляторами, так і гібридних моделей з підзарядкою від мережі. Китайський конкурент Tesla, BYD, продав 2158 автомобілів в Іспанії в липні, що майже у вісім разів більше, ніж у липні 2024 року.

Як повідомлялося, акції американської компанії Tesla впали майже на 8% 7 липня, після того, як плани генерального директора Ілона Маска створити нову політичну партію в США вчергове викликали занепокоєння щодо його відданості майбутньому компанії, яка бореться зі зниженням продажів.

Раніше стало відомо, що французька влада вимагає від американського автовиробника Tesla припинити рекламувати свої електромобілі як повністю безпілотні та погрожує штрафами в розмірі 50 тис. євро на день у разі продовження такої "оманливої маркетингової практики".

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.

Нагадаємо, 30 травня президент США Дональд Трамп провів пресконференцію на честь відставки Ілона Маска з посади керівника Департаменту DOGE, яку він обійняв після обрання нового президента. Маск був одним із найближчих соратників Трампа під час передвиборчої кампанії.