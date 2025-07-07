Акції Tesla впали після заяви Маска про створення нової політичної партії в США

Акції американської компанії Tesla впали майже на 8% у понеділок, 7 липня, після того, як плани генерального директора Ілона Маска створити нову політичну партію в США вчергове викликали занепокоєння щодо його відданості майбутньому компанії, яка бореться зі зниженням продажів.

Про це пише Reuters.

Маск представив "Американську партію" минулими вихідними після публічної суперечки з президентом США Дональдом Трампом щодо законопроєкту про зниження податків та витрати. Трамп, колись союзник Маска, назвав ідею "смішною".

Політичний крок Маска відбувся через кілька днів після того, як Tesla опублікувала друге поспіль падіння квартальних продажів, що чинить тиск на вартість її акцій, які втратили 35% з моменту досягнення рекордного максимуму в грудні.

Tesla має продати понад 1 млн автомобілів у другому півріччі, щоб уникнути чергового зниження річних продажів.

Компанія може втратити понад $80 млрд ринкової оцінки, якщо поточні збитки збережуться.

Акції компанії та її майбутнє вважаються нерозривно пов'язаними з Маском, оскільки він є найбільшим акціонером Tesla.

Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США, а згодом запустив у своєму акаунті в соцмережі Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск також заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп зі свого боку сказав, що Ілон Маск збожеволів.