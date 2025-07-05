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Новини Маск створив партію
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Маск оголосив про створення політичної партії для "повернення свободи"

Маск

У суботу, 5 липня, американський мільярдер Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії - "Американської партії".

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"У співвідношенні 2 до 1, ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли справа доходить до банкрутства нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Американська партія створена, щоб повернути вам вашу свободу", - заявив мільярдер.

За день до цього Маск провів опитування щодо створення нової партії у США. 65,4% проголосували "за" створення нової партії, а 34,6% - "проти".

Читайте також: Трамп жорстко відреагував на критику Маска: Без субсидій Ілону довелося б повертатися додому до Південної Африки. Може DOGE варто розглянути це?

Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

Читайте також: Трамп про депортацію Маска зі США: Розгляну це питання

Автор: 

партія (371) США (23690) Маск Ілон (690)


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Топ коментарі
+10
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05.07.2025 23:24 Відповісти
+6
Рудий чуб заявить, що це буде пречудова партія
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05.07.2025 23:24 Відповісти
+3
Ілон-а хто вкрав у американців сбободу,хто же ета сдєлал???...
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05.07.2025 23:26 Відповісти
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05.07.2025 23:24 Відповісти
Рудий чуб заявить, що це буде пречудова партія
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05.07.2025 23:24 Відповісти
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05.07.2025 23:28 Відповісти
Нагадує старий анекдот епохи сталіна.
На репетицію симфонічного оркестра прийшов на котроль товаріщ с нквд.
Прослухав і продивився репетицію симфонії тоді підходить до чолов'яги що грає на тарілках і каже:
- таваріщ! пачему ви так мало только два раза сигралі на тарелках? єто что такое?
- ізвініте товаріщ, но здесь у меня такая партия...
- ах у вас еще і партія своя!!!! запомніте партія у нас одна КПСС - і вследующій раз ви должні ударять чаще тарелкамі!
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06.07.2025 00:41 Відповісти
Чуб швидше дасть відмашку на депортацію Ілони назад в Африку. )
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05.07.2025 23:29 Відповісти
Не дасть
засцить
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05.07.2025 23:29 Відповісти
Чубу друг балдімір ***** не дозволить депортацію ілони
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05.07.2025 23:30 Відповісти
ніхто там не буде питати ніякого ху йла дозволу. вилазьте уже ж тих конспірологій.
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05.07.2025 23:33 Відповісти
що, рудий чуб навіть телефонувати не буде другу *****?
не вірю?
Відкрийте очі та будьте реалістом
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05.07.2025 23:35 Відповісти
та буде телефонувати. але ніяк не з приводу Маска. чи може забули як Чуб послав ху йла наюх коли той намагався влізти посередником між Іраном та Ізраїлем?
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05.07.2025 23:40 Відповісти
ілона дуже цінний для ***** та вкрай небезпечний для рудого
Ілона у Штатах має немалу підтримку, тому чуб просто засцить його реально пресувати (як він сцить пресувати *****), буде робити грізний вигляд, поте у всьому сприятиме ілоні, як намагається сприяти ***** у реалізації його марень знищити Україну
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05.07.2025 23:43 Відповісти
побачимо. час покаже. от тільки та нова партія буде великою загрозою саме для партії респів. а респи зараз при владі. тому за таку подлянку від Ілони, вони можуть дуже сильно підпортити йому бізнес. до прямої депортації можуть не вдатись, а от позабирати жирні державні контракти у Ілони точно будуть намагатися зробити.
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06.07.2025 00:02 Відповісти
Це коли він його "послав"? Коли через тиждень припинив допомогу Україні в обмін на Іран?
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06.07.2025 00:11 Відповісти
тоді, коли сказав ху йлу, що йому з Іраном не потрібні посередники.
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06.07.2025 00:14 Відповісти
Це він розказав що так сказав ху-йлу. А от його дії говорять про інше...
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06.07.2025 00:21 Відповісти
і про що говорять його дії? може Чуб ще питав дозволу ху йла чи можна йому бомбити іранські ядерні об'єкти? )
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06.07.2025 00:24 Відповісти
Так чому ж допомога Україні була припинена одночасно? І він не "питав дозволу" а заручився невтручанням.
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06.07.2025 00:30 Відповісти
яким наху невтручанням? кого? куди? ху йло засцяло втручатися. та й немає воно чим туди втручатися. воно й так продало Ірану купу своїх аналоговнєтних с-300 і с-400 і євреї ці всі установки винесли за кілька годин. то шо там втручатися? чим? того кацапи і не рипались навіть. до сраки їм той Іран коли вони самі в Україні влізли вже по саме нє балуй.. і шо значить одночасно? допомогу Україні призупинили кілька днів тому. в той час коли війна в Ірані затухла вже більше тижня тому... а ті ракети до ППО, які Штати замість України забрали для своїх баз і для Ізраїлю, то вже пройшло більше місяця якщо не більше. тобто Штати вже тоді знали, що будуть бомбити іранські ядерні об'єкти і знали, що Іран у відповідь буде лупити по їхніх базах і по Ізраїлю і тому вони підтрахувалися тими ракетами (своїми ракетами, не українськими, бо ці ракети вироблені на американські гроші, а не на українські).
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06.07.2025 00:44 Відповісти
100% 😂
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06.07.2025 00:09 Відповісти
"Drill, baby, drill"
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05.07.2025 23:25 Відповісти
Тепер черга Трампу вигрібати🤠
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05.07.2025 23:25 Відповісти
Ілон-а хто вкрав у американців сбободу,хто же ета сдєлал???...
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05.07.2025 23:26 Відповісти
https://ibb.co/BHYQF0Z3
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05.07.2025 23:27 Відповісти
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05.07.2025 23:30 Відповісти
партія "ГЕРОЇна"!
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05.07.2025 23:28 Відповісти
Значно тяжче та забориста
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05.07.2025 23:32 Відповісти
"Партія Свідків Марса"
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06.07.2025 00:26 Відповісти
А чо. Пойду выступлю пока всех берут. Глядишь первым секретарем горкома партии стану на энтузазизме. С деньгами я так понимаю у партии будет все в порядке
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05.07.2025 23:28 Відповісти
Ахметов американский!А хто Фёдорычем будет!
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05.07.2025 23:31 Відповісти
Сподіваюсь, ця партія трошки розтрясе жирок двопартійної системи.
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05.07.2025 23:32 Відповісти
***** та сіяний пінь у це дуже вірять та сприяють у силу можливостей
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05.07.2025 23:33 Відповісти
нащо їм це? вони вже мають корисного ідіота в ролі президента сша.

проблема двопартійної системи в тім, що новим політикам дуже складно пробитися (принаймі, без зв'язків з естеблішментом)
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05.07.2025 23:36 Відповісти
наркоманом легше керувати, ніж ідіотом із деменцією та нарцисизмом
наркоман більш керований та прогнозований
а громадянська війна у США це давня мрія *****, а сцяний пінь усе зробить для послаблення Америки. Такий шанс
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05.07.2025 23:39 Відповісти
маск не зможе стати президентом, бо не був народжений в сша.
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05.07.2025 23:40 Відповісти
ілоні вистачить Конгресу із своєю партією та своїм кандидатом у Президенти
ілона ніколи й не планував бути презом, його цілком влаштовує роль сірого кардинала, яку він намагався реалізувати із рудим
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05.07.2025 23:45 Відповісти
це може бути, подивимось
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05.07.2025 23:48 Відповісти
Догралось , руде опудало ...?
Сподіваємось Ілон Еролович їм всім крові попусує ...
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05.07.2025 23:34 Відповісти
Як буде "Майдан" американською?
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05.07.2025 23:34 Відповісти
залежить від того на чийому боці перекладач - може бути "peaceful protest" а може і "insurrection" 😬
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06.07.2025 00:17 Відповісти
Краще запитуй як американською буде "слуга народу " та "зробимо їх разом " це більш підійде для даної ситуації ((((
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06.07.2025 00:24 Відповісти
Чекаю штурму
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05.07.2025 23:34 Відповісти
40% американців заявили про готовність підтримати партію Маска «Америка», згідно з опитуванням компанії Quantus Insights.

Обидві правлячі партії в США радикалізуються і все менше знаходять точок дотику.
Якщо 10 років тому частка виборців, які не відносять себе ні до демократів, ні до республіканців, становила близько 13%, то зараз їх 34%.
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06.07.2025 00:40 Відповісти
Welcome до ПАР містер маск
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05.07.2025 23:36 Відповісти
Зробимо їх разом
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05.07.2025 23:36 Відповісти
Мочи трампона,укурок. Імпічмент.
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05.07.2025 23:37 Відповісти
Слуга народу - 2.0 ?
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05.07.2025 23:40 Відповісти
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05.07.2025 23:40 Відповісти
Есть такая партія... наркотіков из Таіланда (с)
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05.07.2025 23:46 Відповісти
Бреше планерист. Нова партія йому потрібна для ще більшої узурпації. Трампло вже концлагер у Флориді збудував. А Маск зі своєю сектою шести скоробагатьків зробить концлагер з усієї Америки. Жити вільно будуть лише невелика кількість дуже заможних , а усі інші будуть існувати наче худоба. Цей план на майбутнє їм створив ідеолог-фашист з секти МАГА.
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05.07.2025 23:46 Відповісти
Вірно. Ідеолога цього діла звуть,якщо не плутаю,Куртіс Ярвін,якось так...До речі,потомственний яхуд-юдейчик,предки з Одеси,дуже не любить....українців,як і всі "богообрані"....
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05.07.2025 23:54 Відповісти
це 100% так ,бо у маска в резервації вже живуть його 150 дружин з його дітьми , в Лас - Вегасі ,яких вони народили в США ,і підписали з ним контракт про нерозголошення ... це ще той нацист ...
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06.07.2025 00:19 Відповісти
Яка нам українцям користь? Що амери *********.
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05.07.2025 23:50 Відповісти
нам від них ЖОДНОЇ користі нема і не було
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05.07.2025 23:52 Відповісти
Нормально. Хай янкіжаба та янкігадюка рвуть одне одного...
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05.07.2025 23:50 Відповісти
Американцы слишком консервативны. Не знаю насколько это будет удачно, а так удачи. Запрос на новую партию в США есть.
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06.07.2025 00:01 Відповісти
занадто консервативні? ви бачили кого демократи обрали на праймеріз кандидатом в мери Нью-Йорка? арабського лівацького мігранта, любителя хамасу і палестини, шо обіцяє розігнати поліцію, звільнити засуджених і роздавати наркоту. тобто демократи, замість того шоб консолідовувати навколо себе центристського виборця, впали в радикальний лівацький маразм. з такими кандидатами і такою повісткою вони взагалі втратять підтримку притомних виборців. на радість тому ж муску.
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06.07.2025 00:18 Відповісти
Консервативны в смысле выбирают или демов, или респов.
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06.07.2025 00:18 Відповісти
але до цього обидві партії не в падали в подібний маразм
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06.07.2025 00:22 Відповісти
Смотри. И респы, и демы знают что американец никуда не денется и проголосует за них. Таким образом они могут продвигать какую угодно политику, а избиратель все равно пойдет голосовать.
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06.07.2025 00:27 Відповісти
Та невже?
Тепер сам творець велить конгресменам-республіканцям Брайяну Фіцпатріку з Пенсільванії, Джо Вілсону з Південної Кароліни та Дону Бейкону з Небраски стврпити власну фракцію і вимагати від керівництва респів повернути політику США в рейганівьке русло. А, якщо ні - то іти на вибори окремо від магашистів!
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06.07.2025 00:04 Відповісти
,,Горе от ума".
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06.07.2025 00:06 Відповісти
тут головне це не допускати демократів-соціалістів до влади
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06.07.2025 00:07 Відповісти
Тобто ще не наївся? Що ще має зробити пан Трамп щоб ти зрозумів що воно лайно?
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06.07.2025 00:14 Відповісти
я на Трампі не зациклений
нехай буде коаліція 33% мага і 33% центристів проти 33% лівих
мене таке теж влаштовує
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06.07.2025 00:24 Відповісти
Тут навіть важко сказати хто краще, демократи друкують $ гроші і роздають їх бідним, республіканці так само друкують і роздають їх багатим))) якщо Маск зі своє партією зможе це зупинити, то мені похер чи то будуть білі чи червоні)))
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06.07.2025 00:23 Відповісти
А навіщо маску це зупиняти? Він глибоко асоціальна особа інтереси якої далекі від суспільних.
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06.07.2025 00:34 Відповісти
Баран. Як є - баран.
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06.07.2025 00:08 Відповісти
Це ви про того хто "слугу народа" організував ? Тоді підтримую на всі 100% .
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06.07.2025 00:32 Відповісти

Колишній головний стратег Трампа Стів Беннон:
- Ні, брате, ти не американець. Ви південноафриканець, і якщо ми витратимо достатньо часу і доведемо факти цього, вас мають депортувати, тому що це злочин того, що ви зробили - серед багатьох», - додав Беннон, який вже деякий час ворогує з Маском.
Маск кинув уколи на адресу Беннона, стверджуючи, що колишнього головного політтехнолога Трампа слід кинути до в'язниці.

"Товстий, п'яний негідник на ім'я Беннон повернеться до в'язниці, і цього разу надовго. У нього є злочин на все життя, за який потрібно заплатити", - написав Маск у п'ятницю на X.
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06.07.2025 00:14 Відповісти
Що злочин? Що Маск південноафриканець?
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06.07.2025 00:19 Відповісти
Як він там говорив купивши твіттер - тепер дайте мені табуретку і я зроблю її президентом..
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06.07.2025 00:17 Відповісти
Так то вже було! )
"Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней" (с) Йозеф Геббельс
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06.07.2025 00:33 Відповісти
Він себе переплюнув , зробивши президентом США стару ключку для гольфу , з табуреткою було б простіше .....
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06.07.2025 00:34 Відповісти
Последний раз когда партия получала 5 конгресменов это было в 1912 году или что-то такое, когда бывший президент Тедди Рузвельт создал свою партию. Чтобы осознали насколько американцы заточены на двухпартийность.
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06.07.2025 00:17 Відповісти
Судячи з отупіння мас - не факт що наступний конгрес не стане однопартійним х-фактором ((
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06.07.2025 00:37 Відповісти
Если Маск умудрится получить хотя бы 5-10 конгресменов, то он войдет в истории намного больше, чем его выборы Трампа.
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06.07.2025 00:40 Відповісти
Взагалі то Безос буле наступним президентом США
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06.07.2025 00:17 Відповісти
Здається мені, що Республиканській партії настає звиздець... Але це буде не кращій варіант розколу. Якщо буде...
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06.07.2025 00:43 Відповісти
Одне х-ло тримає коаліцію, а друге х-ло (таке ж саме, як і перше) хоче створити вигляд апозиції. Нагадує це мокшанський сценарій.
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06.07.2025 00:47 Відповісти
 
 