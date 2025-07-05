Маск оголосив про створення політичної партії для "повернення свободи"
У суботу, 5 липня, американський мільярдер Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії - "Американської партії".
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"У співвідношенні 2 до 1, ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли справа доходить до банкрутства нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Американська партія створена, щоб повернути вам вашу свободу", - заявив мільярдер.
За день до цього Маск провів опитування щодо створення нової партії у США. 65,4% проголосували "за" створення нової партії, а 34,6% - "проти".
Конфлікт Маска та Трампа
Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.
Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.
Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.
А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.
Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".
Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.
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На репетицію симфонічного оркестра прийшов на котроль товаріщ с нквд.
Прослухав і продивився репетицію симфонії тоді підходить до чолов'яги що грає на тарілках і каже:
- таваріщ! пачему ви так мало только два раза сигралі на тарелках? єто что такое?
- ізвініте товаріщ, но здесь у меня такая партия...
- ах у вас еще і партія своя!!!! запомніте партія у нас одна КПСС - і вследующій раз ви должні ударять чаще тарелкамі!
засцить
не вірю?
Відкрийте очі та будьте реалістом
Ілона у Штатах має немалу підтримку, тому чуб просто засцить його реально пресувати (як він сцить пресувати *****), буде робити грізний вигляд, поте у всьому сприятиме ілоні, як намагається сприяти ***** у реалізації його марень знищити Україну
проблема двопартійної системи в тім, що новим політикам дуже складно пробитися (принаймі, без зв'язків з естеблішментом)
наркоман більш керований та прогнозований
а громадянська війна у США це давня мрія *****, а сцяний пінь усе зробить для послаблення Америки. Такий шанс
ілона ніколи й не планував бути презом, його цілком влаштовує роль сірого кардинала, яку він намагався реалізувати із рудим
Сподіваємось Ілон Еролович їм всім крові попусує ...
Обидві правлячі партії в США радикалізуються і все менше знаходять точок дотику.
Якщо 10 років тому частка виборців, які не відносять себе ні до демократів, ні до республіканців, становила близько 13%, то зараз їх 34%.
Тепер сам творець велить конгресменам-республіканцям Брайяну Фіцпатріку з Пенсільванії, Джо Вілсону з Південної Кароліни та Дону Бейкону з Небраски стврпити власну фракцію і вимагати від керівництва респів повернути політику США в рейганівьке русло. А, якщо ні - то іти на вибори окремо від магашистів!
нехай буде коаліція 33% мага і 33% центристів проти 33% лівих
мене таке теж влаштовує
Колишній головний стратег Трампа Стів Беннон:
- Ні, брате, ти не американець. Ви південноафриканець, і якщо ми витратимо достатньо часу і доведемо факти цього, вас мають депортувати, тому що це злочин того, що ви зробили - серед багатьох», - додав Беннон, який вже деякий час ворогує з Маском.
Маск кинув уколи на адресу Беннона, стверджуючи, що колишнього головного політтехнолога Трампа слід кинути до в'язниці.
"Товстий, п'яний негідник на ім'я Беннон повернеться до в'язниці, і цього разу надовго. У нього є злочин на все життя, за який потрібно заплатити", - написав Маск у п'ятницю на X.
"Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней" (с) Йозеф Геббельс