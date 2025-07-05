Маск оголосив про створення політичної партії для "повернення свободи"

У суботу, 5 липня, американський мільярдер Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії - "Американської партії".

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"У співвідношенні 2 до 1, ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли справа доходить до банкрутства нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Американська партія створена, щоб повернути вам вашу свободу", - заявив мільярдер.

За день до цього Маск провів опитування щодо створення нової партії у США. 65,4% проголосували "за" створення нової партії, а 34,6% - "проти".

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Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

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