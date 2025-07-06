Маск объявил о создании политической партии для "возвращения свободы"

В субботу, 5 июля, американский миллиардер Илон Маск объявил о создании новой политической партии - "Американской партии".

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"В соотношении 2 к 1, вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны вследствие расточительства и взяточничества, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня Американская партия создана, чтобы вернуть вам вашу свободу", - заявил миллиардер.

За день до этого Маск провел опрос относительно создания новой партии в США. 65,4% проголосовали "за" создание новой партии, а 34,6% - "против".

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