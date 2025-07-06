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Маск объявил о создании политической партии для "возвращения свободы"
В субботу, 5 июля, американский миллиардер Илон Маск объявил о создании новой политической партии - "Американской партии".
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"В соотношении 2 к 1, вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны вследствие расточительства и взяточничества, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня Американская партия создана, чтобы вернуть вам вашу свободу", - заявил миллиардер.
За день до этого Маск провел опрос относительно создания новой партии в США. 65,4% проголосовали "за" создание новой партии, а 34,6% - "против".
Топ комментарии
+18 Перехватчик
показать весь комментарий05.07.2025 23:24 Ответить Ссылка
+16 Сергій Овчаренко #548993
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+12 Arta Arta #609499
показать весь комментарий05.07.2025 23:27 Ответить Ссылка
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як виявилося у 2019 ((
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https://youtu.be/pd1bX0eGlEk?si=P1fiUGDwA5jeOG_8
https://youtu.be/pd1bX0eGlEk?si=P1fiUGDwA5jeOG_8
Скоро это узнают аллигаторы Флориды, стерегущие периметр нового Алькатраса для лиц, ожидающих депортации.
Дело в том, что Маск пошел на отчаянный ход и заявил о создании своей политической партии, которая «свернет шею трампизму» и восстановит в США демократию.
Трамп уже намекал на соблазн выслать Маска из Штатов к чертям собачьим.
Так что, в ожидании кандалов и борта в ЮАР владелец «Теслы», вполне может оказаться на узкой коечке в Эверглейдсе, под надзором голодных аллигаторов.
Дальнейшее предсказуемо. Умученный запахом 200 пар пуэрто-риканских носок и прочими ароматами нового Алькатраса -Маск сиганет через болота.
Аллигатора, который его сожрет быстро вычислят. Хотя Илон и обнародовал справочку о том, что «стерильно чист от наркотиков» - крокодил эту справочку не прочтет и заглотив Маска немало посмешит товарищей по стае странностями поведения.
Возможно, обдолбанного проглота убьют и распотрошат не сразу. Трамп позволит своему старому другу Илону перевариться получше.
https://t.me/nevzorovtv/28084 Невзоров
Трамп має свою ціну і x***o це розуміє.
Не так давно Трамп виглядав як геній-золоті руки, що все, за що не візьметься, - у золото перетворює. Трохи відчайдушний дивак, так, зі славною історією божевільних викрутасів і дивацтв, але все ж таки надобізний вундеркінд, що ворушить тисячею компаній і світ перевертає. А тепер, за якихось кілька місяців Трампа бачать як смішного виродка-психопата, якому на людей начхати, самоконтролю - ноль цілих ноль десятих, а за плечима - суцільні дурниці й самознищення. Політичну партію запускати йому - як корові сідло. Це наче П. Дідді раптом у політику подався б. Трамп має свою ціну і x***o це розуміє.
Маску би краще забути про політику. Взагалі.
Он, Беня свою розкрутив з нуля на на 43%. Але ж Беня, порівняно з Маском - ніщеброд.
Держите свое московитское грязнословие при себе
РоссияАмерика"
за якихось кілька місяців Трампа бачать як смішного виродка-психопата, якому на людей начхати, самоконтролю - ноль цілих ноль десятих, а за плечима - суцільні дурниці й самознищення.
ЛайноМаска трошки відігнали від бюджетного корита і він створив власну партію, відмінність якої від Республіканської буде лише у поверненні лайноМаска до корита.
Шкода, що безліч американців підтримають цю партію, тому що це ж цілий Маск, він успішний і тому не може помилятись.
Шкода, що пересічні громадяни - тупі ідіоти у будь-якій державі, навіть США.