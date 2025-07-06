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Новости Маск создал партию
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Маск объявил о создании политической партии для "возвращения свободы"

Маск

В субботу, 5 июля, американский миллиардер Илон Маск объявил о создании новой политической партии - "Американской партии".

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"В соотношении 2 к 1, вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны вследствие расточительства и взяточничества, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня Американская партия создана, чтобы вернуть вам вашу свободу", - заявил миллиардер.

За день до этого Маск провел опрос относительно создания новой партии в США. 65,4% проголосовали "за" создание новой партии, а 34,6% - "против".

Читайте также: Трамп о депортации Маска из США: Рассмотрю этот вопрос

Автор: 

партия (566) США (27409) Маск Илон (255)


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Топ комментарии
+18
Почалося
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05.07.2025 23:24 Ответить
+16
Рудий чуб заявить, що це буде пречудова партія
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05.07.2025 23:24 Ответить
+12
https://ibb.co/BHYQF0Z3
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05.07.2025 23:27 Ответить
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Страница 2 из 2
Последний раз когда партия получала 5 конгресменов это было в 1912 году или что-то такое, когда бывший президент Тедди Рузвельт создал свою партию. Чтобы осознали насколько американцы заточены на двухпартийность.
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06.07.2025 00:17 Ответить
Судячи з отупіння мас - не факт що наступний конгрес не стане однопартійним х-фактором ((
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06.07.2025 00:37 Ответить
Если Маск умудрится получить хотя бы 5-10 конгресменов, то он войдет в истории намного больше, чем его выборы Трампа.
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06.07.2025 00:40 Ответить
Поживемо -побачимо . Я теж свого часу думав що українці не настільки "історичні "
як виявилося у 2019 ((
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06.07.2025 01:20 Ответить
Взагалі то Безос буле наступним президентом США
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06.07.2025 00:17 Ответить
Королева в нього непогана. Я, як українець - "за"!
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06.07.2025 01:07 Ответить
Цікаве Інтервью

Интервью с Джеффом Безосом. Не Бросай Свои Идеи для Стартапа

https://youtu.be/pd1bX0eGlEk?si=P1fiUGDwA5jeOG_8

https://youtu.be/pd1bX0eGlEk?si=P1fiUGDwA5jeOG_8
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06.07.2025 01:35 Ответить
Здається мені, що Республиканській партії настає звиздець... Але це буде не кращій варіант розколу. Якщо буде...
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06.07.2025 00:43 Ответить
Одне х-ло тримає коаліцію, а друге х-ло (таке ж саме, як і перше) хоче створити вигляд апозиції. Нагадує це мокшанський сценарій.
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06.07.2025 00:47 Ответить
Каков на вкус Илон Маск?
Скоро это узнают аллигаторы Флориды, стерегущие периметр нового Алькатраса для лиц, ожидающих депортации.
Дело в том, что Маск пошел на отчаянный ход и заявил о создании своей политической партии, которая «свернет шею трампизму» и восстановит в США демократию.
Трамп уже намекал на соблазн выслать Маска из Штатов к чертям собачьим.
Так что, в ожидании кандалов и борта в ЮАР владелец «Теслы», вполне может оказаться на узкой коечке в Эверглейдсе, под надзором голодных аллигаторов.
Дальнейшее предсказуемо. Умученный запахом 200 пар пуэрто-риканских носок и прочими ароматами нового Алькатраса -Маск сиганет через болота.
Аллигатора, который его сожрет быстро вычислят. Хотя Илон и обнародовал справочку о том, что «стерильно чист от наркотиков» - крокодил эту справочку не прочтет и заглотив Маска немало посмешит товарищей по стае странностями поведения.
Возможно, обдолбанного проглота убьют и распотрошат не сразу. Трамп позволит своему старому другу Илону перевариться получше.
https://t.me/nevzorovtv/28084 Невзоров
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06.07.2025 01:06 Ответить
Not so long ago, Musk's image was mostly that of a genius who turns anything he touches into gold. A bit weird, yes, with a history of crazy outbursts and strange behavior, but still a prodigy running a gazillion companies and changing the world. Fast forward a few months, and he is now seen as a ridiculous-looking crazy f*ck with no regard whatsoever for people, zero self-control, and a record of completely stupid, self-destructive moves. He is just about the last person likely to launch a successful political party. It's like P. Diddy deciding to go into politics.
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06.07.2025 01:49 Ответить
Переклад українською:

Трамп має свою ціну і x***o це розуміє.
Не так давно Трамп виглядав як геній-золоті руки, що все, за що не візьметься, - у золото перетворює. Трохи відчайдушний дивак, так, зі славною історією божевільних викрутасів і дивацтв, але все ж таки надобізний вундеркінд, що ворушить тисячею компаній і світ перевертає. А тепер, за якихось кілька місяців Трампа бачать як смішного виродка-психопата, якому на людей начхати, самоконтролю - ноль цілих ноль десятих, а за плечима - суцільні дурниці й самознищення. Політичну партію запускати йому - як корові сідло. Це наче П. Дідді раптом у політику подався б. Трамп має свою ціну і x***o це розуміє.
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06.07.2025 10:31 Ответить
Трамп його попереджав, що депортує)
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06.07.2025 01:58 Ответить
Маск зараз в ролі персонажа анекдота, який закінчується словами "і стоїло мені один раз виєбати ту козу"
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06.07.2025 03:22 Ответить
Хвора Америка.
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06.07.2025 05:24 Ответить
Угу, після зіги на інаугурації Маск створює партію. Залиш лося тільки знайти членів.
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06.07.2025 06:20 Ответить
З цим не виникне проблем, процент "какаяразніца" скрізь і завжди доволі високий...
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06.07.2025 07:58 Ответить
В США багатопартійна система. І окрім респів і демів е інші партії, загальна назва яких "партії 3 процентів".

Маску би краще забути про політику. Взагалі.
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06.07.2025 06:56 Ответить
а якщо маск своїми мільярдами розкрутить свою партію на 30% ?
Он, Беня свою розкрутив з нуля на на 43%. Але ж Беня, порівняно з Маском - ніщеброд.
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06.07.2025 09:46 Ответить
Політична культура в США і Україні різна.
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06.07.2025 10:57 Ответить
Немцы дорвались до власти в штатах и тут же разругавшись организовали бардак и склоки,а что будет когда там все будут решать мексиканцы,индусы и арабы,это время не за горами.
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06.07.2025 07:26 Ответить
Трамп не немає, а американец.
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06.07.2025 10:58 Ответить
Трамп немец,с американским паспортом.
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06.07.2025 11:20 Ответить
Он американец, во втором поколении, где вас идиотов рожают?
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06.07.2025 11:28 Ответить
Нет такой нации - "американец во втором поколеннии",дед у него немец чистокровный из Германии,воспитал сына в немецком духе,который воспмтал сына так же и передал Дональду свои капииалы заработанные в немецком стиле,а вот правнуки немца рожденные асякими меланками-иванками это уже безнациональные граждане США.
Держите свое московитское грязнословие при себе
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06.07.2025 11:42 Ответить
Держу кулаки, чтобы у него получилось. Тогда избиратели наших врагов распылят свои дурные голоса между двумя уродами. Зелёные, вы тоже себе в противовес создайте синюю партию.
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06.07.2025 07:49 Ответить
Треба аутиста до раши департувати...,щоб їх там покрутило...А скоріше за все він погано закінчить будь де....
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06.07.2025 08:00 Ответить
Популізм республіканців, деменція Трампа, жлобство реднеків, ленінське танго демократів все це - політика США і вона проблемна та аморальна. Трамп увібрав у себе найгірші якості. Він як гібрид Ху Йла і ЗЕ. Але в США хоч є опонент із середини - Маск. У нас же опозиції із середини не буде бо «голова» це дʼЄрмак, а ЗЕ це шлунок і зад.
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06.07.2025 09:00 Ответить
Що за ахінея, до Трампа політична система була достатньо стабільною, і республіканці і демократи сповідували демократію, "ленінське танго" мабуть вам наснилося з ностальгії за совком. А вважати божевільного Маска "серединою" - повний абсурд.
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06.07.2025 10:08 Ответить
Тобто, буде ще одне маски-шоу.
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06.07.2025 09:39 Ответить
И назови партию "Единая Россия Америка"
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06.07.2025 10:01 Ответить
Трамп має свою ціну і x***o це розуміє. Порівняно з Трампом, Маск виглядає як цілком раціональний, тверезий державний діяч.
за якихось кілька місяців Трампа бачать як смішного виродка-психопата, якому на людей начхати, самоконтролю - ноль цілих ноль десятих, а за плечима - суцільні дурниці й самознищення.
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06.07.2025 10:35 Ответить
Партия за пу и ху долго не продержится. СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.07.2025 11:17 Ответить
Повернення СВОбоди?
ЛайноМаска трошки відігнали від бюджетного корита і він створив власну партію, відмінність якої від Республіканської буде лише у поверненні лайноМаска до корита.
Шкода, що безліч американців підтримають цю партію, тому що це ж цілий Маск, він успішний і тому не може помилятись.
Шкода, що пересічні громадяни - тупі ідіоти у будь-якій державі, навіть США.
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06.07.2025 11:30 Ответить
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