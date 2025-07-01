Трамп о депортации Маска из США: Рассмотрю этот вопрос

Президент США Дональд Трамп заявил, что "рассмотрит" вопрос о депортации Илона Маска из Соединенных Штатов на фоне критики американского миллиардера правительственного законопроекта о расходах.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила у Трампа, депортирует ли он Илона Маска. На что тот ответил, что ему "придется это рассмотреть".

"Маск расстроен тем, что потерял мандат на производство электромобилей, но он может потерять гораздо больше. DOGE - это монстр, который, возможно, будет вынужден вернуться и съесть Илона", - добавил американский лидер.

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Ранее Трамп предложил, чтобы департамент эффективности правительства, возглавляемый Маском, известный как DOGE, проверил субсидии, которые получили компании миллиардера.

Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так, Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос о создании новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

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