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Новости Увольнение Маска Конфликт Трампа и Маска
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Трамп о депортации Маска из США: Рассмотрю этот вопрос

Трамп рассмотрит вопрос депортации Маска из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что "рассмотрит" вопрос о депортации Илона Маска из Соединенных Штатов на фоне критики американского миллиардера правительственного законопроекта о расходах.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила у Трампа, депортирует ли он Илона Маска. На что тот ответил, что ему "придется это рассмотреть".

"Маск расстроен тем, что потерял мандат на производство электромобилей, но он может потерять гораздо больше. DOGE - это монстр, который, возможно, будет вынужден вернуться и съесть Илона", - добавил американский лидер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп жестко отреагировал на критику Маска: Без субсидий Илону пришлось бы возвращаться домой в Южную Африку. Может DOGE стоит рассмотреть это?

Ранее Трамп предложил, чтобы департамент эффективности правительства, возглавляемый Маском, известный как DOGE, проверил субсидии, которые получили компании миллиардера.

Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так, Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос о создании новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

Также читайте: Сожалею о некоторых своих постах о Трампе, они зашли слишком далеко, - Маск

Автор: 

США (27341) Маск Илон (254) Трамп Дональд (5860)


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Топ комментарии
+27
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01.07.2025 15:26 Ответить
+22
Тут можливі два варіанти:
або Маск прокринеться в Преторії,
або Трамп на Марсі...
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01.07.2025 15:25 Ответить
+20
Мавр Маск зробив свю справу, Маск може йти...
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01.07.2025 15:23 Ответить
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Мавр Маск зробив свю справу, Маск може йти...
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01.07.2025 15:23 Ответить
......грузовим літаком в славетну тюрму в Сальвадорі.

.
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01.07.2025 15:43 Ответить

Трамп про депортацію Маска зі США: Розгляну це питання
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01.07.2025 15:23 Ответить
От йолупе, Маск , міг би ракети робити і кари - клепати і був би в шоколаді при демократами. Бо ліві ********** чисту енергію. А замість цього сфальсифікував вибори заради трампа і ось тобі подяка 🤣
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01.07.2025 15:25 Ответить
Тут можливі два варіанти:
або Маск прокринеться в Преторії,
або Трамп на Марсі...
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01.07.2025 15:25 Ответить
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01.07.2025 15:32 Ответить
Черга за Маском, з нетерпінням чекаю
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01.07.2025 15:26 Ответить
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01.07.2025 15:26 Ответить
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01.07.2025 15:29 Ответить
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01.07.2025 15:33 Ответить
ой таке кіно ,я у захваті ..хочь ця мелодрама і була спрогнозована ...але всеодно цікаво ...деж ці два кремлівські агента зупиняться у міжсобойчіку ?!!! ...
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01.07.2025 15:26 Ответить
Нє трожь Альону гад...)
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01.07.2025 15:27 Ответить
Не відставай ,трампуша. Зіграй ще членом на піаніно.
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01.07.2025 15:28 Ответить
Масканутий доп...ся. А трампонутий зовсім з глузду з'їхав. Максанутого з його грошами даже ху...ло прийме.
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01.07.2025 15:28 Ответить
нехай Маск їде до *****, ось де буде шапіто.
але цього не станеться бо Маск не настільки тупий, як ти Ігор
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01.07.2025 15:30 Ответить
Так в нього гроші в акціях і залежать від акцій і справ його компаній. Не буде компаній - не буде найбагатшої людини в світі.
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01.07.2025 15:58 Ответить
США були величною державою. Наразі перетворені клоуном у президентському вбранні у циркову арену. Щодня нові сміхотворні вистави. Куди котиться наш світ???
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01.07.2025 15:28 Ответить
Я ще були написав з великою літери
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01.07.2025 15:36 Ответить
США це переживуть, і не таке переживали.
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01.07.2025 16:43 Ответить
навіщо розглядати питання? одразу депортуй того наркомана, віддяч йому
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01.07.2025 15:28 Ответить
Депортуйте до нас в Україну,хуже не буде як в тій класиці. Нарешті ракету фалкон може навіть хеві запустимо і не на марс!
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01.07.2025 15:29 Ответить
👏
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01.07.2025 15:31 Ответить
Маски зірвані!
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01.07.2025 15:30 Ответить
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01.07.2025 15:33 Ответить
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01.07.2025 15:34 Ответить
На киргыза схожий.
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01.07.2025 15:52 Ответить
МАСК - вчера и сегодня
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01.07.2025 16:08 Ответить
трампец копия зеленец, благодетели маск каламойша должны быть уничтожены
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01.07.2025 15:34 Ответить
два нарциса не зможуть вжитися разом в одному домі. Муск реально увірував у те, що це його обрали президентом, а не Чуба. )
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01.07.2025 15:35 Ответить
Маск розвернеться і поїде в жити в Китай, де през не довбойоб і цінять інновації, а Трумп отримає черговий цвях в труну великого США...
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01.07.2025 15:36 Ответить
Тільки Китай все своє гівно до Штатів за доляри і продає чи ти думаєш що до Африки)))
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01.07.2025 15:46 Ответить
на даний момент доля загального експорту Китаю товарів до США складає 14-16%, решта 85% продаються в інші країни світу
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01.07.2025 15:51 Ответить
масяня думала шо трохи поскаче навколо трумпа і стане улюбленою дружиною. а у того навіть меланія не стала, хоча напевно робить це куди цікавіше і професійніше, ніж муск.
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01.07.2025 15:38 Ответить
Дуже хочеться вірити, що аналогічно як з Маском, Трамп розчаруєтеся і в путіні та... депортує його на той світ!
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01.07.2025 15:40 Ответить
Може й таке бути, якщо в ***** немає на Трампа компромата. Якщо є - то не рипнеться.
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01.07.2025 17:11 Ответить
Ну який на нього може бути компромат? Чим іще можна здивувати людство? Трамп був в такому бруді (спонукання до штурму Капітолію тобто державна зрада), що йому вже ніщо не зашкодить...
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01.07.2025 17:56 Ответить
Маск буде не першим багатієм, який поставив на княжество "свою" шавку - а виявилося, що це шавка не його. З останнього - Березовський, якого кремлівці шархвиком придушили у ванній. Або Коломойша - думав Зеленський буде танцювати під його дудуку - але для Зеленського дудка кремля звучить голосніше.
Маск думав, що Трамп його шавка - а Трамп виявився шавкою кремля.
Яка пічалька...
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01.07.2025 15:41 Ответить
Одна надія що Маск виявиться вкінець відмороженим і таки виллє на Трампа діжку помийного компромату - буде захоплююче цікаво. Або Маск і не доживе - "я занадто багато знав"....
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01.07.2025 15:43 Ответить
1. У расєю його! До коханого пуціна *****!

2. Оце я розумію -- нормальні бізнес-стосунки у хлопців! Початку на виборах користуєшся шаленою купою грошей від "інвестора", а як став "корольком", то можна того інвестора і депортувати з країни -- чудова дяка за першу дію акту. Та й борг можна вважати анульованим. Бізнес від Трампа!
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01.07.2025 15:42 Ответить
Початку == Спочатку
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01.07.2025 15:43 Ответить
В одних ,,двіжуха" , в інших ,,веселуха".
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01.07.2025 15:42 Ответить
- У меня вот тоже один такой был - крылья сделал.
- Ну-ну.
- Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает (с)
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01.07.2025 15:45 Ответить
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01.07.2025 15:46 Ответить
Дональд Трамп имеет германские корни по отцовской линии. Его дед, Фредерик Трамп, родился в Германии, в коммуне Кальштадт, которая в то время входила в состав Королевства Бавария. В 1885 году, в возрасте 16 лет, Фридрих Трамп эмигрировал в Соединенные Штаты... - предлогать депортировать трампа восвояси. Маск пролетает мимо Германии, бо его предки были гитлеровцами. ЗЫ... хохма - два фрица повздорили. Омерига , до чего ты докатилась?
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01.07.2025 15:50 Ответить
Маскуша,пора уже вытащить и всем показать файлы ванштейна или валенберга или как его там,про незаконную эммигрантку с лолита экспресс Миланку,Иванку или как ее там, тоже не забудь вспомнить.
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01.07.2025 15:52 Ответить
Маску потрібно було вивчати біографію Березовського.
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01.07.2025 15:54 Ответить
Оце так, розісралися конкретно.
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01.07.2025 16:05 Ответить
Make жабогадюкінг Great Again!
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01.07.2025 16:08 Ответить
Маск, крути тему Епштейна.
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01.07.2025 16:30 Ответить
1. Березовський.
2. Коломойський.
3. Маск.
Хто наступний?
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01.07.2025 16:35 Ответить
...І нічому їх життя не вчить.
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01.07.2025 17:13 Ответить
Посорились два кислых друга. Лимон и уксус.
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01.07.2025 16:40 Ответить
ТАСО.. Нічого не буде.
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01.07.2025 16:44 Ответить
Здається мені, Маск до3.14здівся...
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01.07.2025 17:34 Ответить
 
 