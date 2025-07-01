Трамп о депортации Маска из США: Рассмотрю этот вопрос
Президент США Дональд Трамп заявил, что "рассмотрит" вопрос о депортации Илона Маска из Соединенных Штатов на фоне критики американского миллиардера правительственного законопроекта о расходах.
Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Журналистка спросила у Трампа, депортирует ли он Илона Маска. На что тот ответил, что ему "придется это рассмотреть".
"Маск расстроен тем, что потерял мандат на производство электромобилей, но он может потерять гораздо больше. DOGE - это монстр, который, возможно, будет вынужден вернуться и съесть Илона", - добавил американский лидер.
Ранее Трамп предложил, чтобы департамент эффективности правительства, возглавляемый Маском, известный как DOGE, проверил субсидии, которые получили компании миллиардера.
Конфликт Маска и Трампа
Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.
Так, Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.
Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос о создании новой партии в США.
Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".
Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.
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МаврМаск зробив свю справу, Маск може йти...
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Трамп про депортацію Маска зі США: Розгляну це питання
або Маск прокринеться в Преторії,
або Трамп на Марсі...
але цього не станеться бо Маск не настільки тупий, як ти Ігор
Маск думав, що Трамп його шавка - а Трамп виявився шавкою кремля.
Яка пічалька...
пуціна*****!
2. Оце я розумію -- нормальні бізнес-стосунки у хлопців! Початку на виборах користуєшся шаленою купою грошей від "інвестора", а як став "корольком", то можна того інвестора і депортувати з країни -- чудова дяка за першу дію акту. Та й борг можна вважати анульованим. Бізнес від Трампа!
- Ну-ну.
- Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает (с)
2. Коломойський.
3. Маск.
Хто наступний?