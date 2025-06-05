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Новости Трамп разочарован Маском Конфликт Трампа и Маска
4 541 80

Трамп о Маске: "Он просто сошел с ума!"

трамп,маск

Президент США Дональд Трамп ответил на критику со стороны Илона Маска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По мнению Трампа, в определенный момент времени Маск оказался "на грани", после чего он "попросил его уйти, забрал квоты на электромобили, которые обязывали всех покупать эти авто, которые никто не хотел".

"И он просто сошел с ума!" - написал президент США в соцсети Truth Social.

Также Трамп предположил, что отмена государственных субсидий и заказов для компаний, которыми владеет Маск, будет "самым простым способом сэкономить в нашем бюджете миллиарды и миллиарды долларов".

Также читайте: Без меня Трамп проиграл бы выборы, - Маск

Автор: 

Маск Илон (234) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+20
Страсті такі, шо Шекспір відпочиває...

Вболіваю за команду санітарів...
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06.06.2025 00:01 Ответить
+18
Закончился конфетно букетный период
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05.06.2025 23:54 Ответить
+14
Пішла руда по кочкам........чекаємо далі!!! Зараз хтось когось застрелить!!!!
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05.06.2025 23:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пішла руда по кочкам........чекаємо далі!!! Зараз хтось когось застрелить!!!!
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05.06.2025 23:53 Ответить
сьогодні ЗЄля може спати спокійно,
у і, як і решта світових лідерів

.
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06.06.2025 00:02 Ответить
Закончился конфетно букетный период
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05.06.2025 23:54 Ответить
це не закінчився період - це бій до смерті після розлучення
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05.06.2025 23:56 Ответить
пУтлєр запустив по Україні орешник, але він розірвався в повітрі і падає на території Казахстану!!!
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05.06.2025 23:55 Ответить
та який там хєрєшнік !

тут Біба та Боба таке витворяють на арені цирку !

.
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06.06.2025 00:01 Ответить
хоч би токаєву на голову
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06.06.2025 00:03 Ответить
Ще гімна на вентилятор... І побільше...
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05.06.2025 23:56 Ответить
какой ви не хороший человек. Вам Трампа не жалко?
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05.06.2025 23:57 Ответить
Ніт... я хочу і на маска теж гімна трохи... Він теж любив х..ло і на Україну рот відкривав...
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06.06.2025 00:04 Ответить
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06.06.2025 00:21 Ответить
Це гівно на усю Америку, хоча ми теж свого наїлись...
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06.06.2025 00:23 Ответить
Чекаємо людей в білих халатах.
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05.06.2025 23:56 Ответить
для обоих чи обеих ?

.
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06.06.2025 00:03 Ответить
10 min ago

Ілон Маск закликає до імпічменту Трампа і оголошує, що важлива програма SpaceX буде деактивована
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05.06.2025 23:56 Ответить
Маск робить те, на що у демократів яєць не хватило.
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06.06.2025 00:06 Ответить
трохи запізно. Але краще запізно ніж ніколи
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06.06.2025 00:19 Ответить
трамп козел не захотів ще білу кнопку для маска в овальному кабінеті поставити...
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05.06.2025 23:56 Ответить
Переклад не коректний.
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05.06.2025 23:56 Ответить
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ / Заступник начальника відділу приватизації та корпоративного управління уже несколько лет состоит в фиктивном браке с инвалидкой ради мошеннической отсрочки от мобилизации и за все эти годы не прикоснулся ни разу к этой инвалидке с целью исполнения супружеского долга! Как вы думаете подойдёт нам такой стрелок в пехоте?
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05.06.2025 23:57 Ответить
Им'я сестро, ім'я!!!
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06.06.2025 00:30 Ответить
А он там один состоит в фиктивном браке с инвалидкой и в декларации и его и её имя есть!
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06.06.2025 00:40 Ответить
И какую она пенсию получает там тоже все указано!
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06.06.2025 00:41 Ответить
Имя? Артур!
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06.06.2025 00:44 Ответить
Куприков
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06.06.2025 01:02 Ответить
Лі Харві Освальд 2.0 напружився.
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05.06.2025 23:57 Ответить
Оптимус Трамп vs Маскотрон!
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05.06.2025 23:57 Ответить
Франшиза "Трампілон" сезон перший серія друга
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05.06.2025 23:57 Ответить
Маск каже, що рудий божевільний!?!?
Рудий каже, що це саме марсіанин, того, ну, трохи тей то…
А в реальності, виходить, що вони обоє, того… Ну, вроді, як від прутіна-мазохіста, просто у захваті…
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05.06.2025 23:59 Ответить
Два дебила-это сила!
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06.06.2025 00:00 Ответить
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06.06.2025 00:00 Ответить
Страсті такі, шо Шекспір відпочиває...

Вболіваю за команду санітарів...
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06.06.2025 00:01 Ответить
"чума, чума на оба ваши дома"
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06.06.2025 00:02 Ответить
....і холєра з діареєю !

.
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06.06.2025 00:06 Ответить
а може самого трампа варто обстежити у психіатрів?
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06.06.2025 00:03 Ответить
Не допоможе. Деменція. Поєднана з вродженою дебілуватістю.
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06.06.2025 00:07 Ответить
ну тоді почекаємо коли самим американцям він набридне, хоча ні, якщо він щодня такі шоу влаштовує дехто тільки попкорном запасається, щоб додивитися це кіно до кінця..
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06.06.2025 00:09 Ответить
педофилия єто импичмент
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06.06.2025 00:23 Ответить
весь світ знав ,шо трамп пі* офіл ..і шо ?
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06.06.2025 00:38 Ответить
обидва рівноцінні клоуни-дебіли.
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06.06.2025 00:04 Ответить
"Гатов паміріть двух ******* за 24 часа"
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06.06.2025 00:11 Ответить
у "трамбона " в дурдомі вже є два "збожеволів"Це куйло і "маска"Не виключено,що третім "збожеволів" буде висновок американської психіатричної комісії-"стан здоровля "трамплона-збожеволів"
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06.06.2025 00:05 Ответить
Для Трумпа в цьому світі божевільні всі. При ясному розумі Трумп, тільки Трумп і ніхто, крім Трумпа.
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06.06.2025 00:09 Ответить
А все через сина маска, який витер об трампа козявку, і сказав що той не президент
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06.06.2025 00:05 Ответить
То був знак ))
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06.06.2025 00:11 Ответить
Розісралися мудаки і це добре
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06.06.2025 00:05 Ответить
Ой що зараз буде?!
Хочеш втратити все повністтю?
Запитай чи в трапа чи в маска.
Точно допоможуть.

Думаю варто скористатися ситуацією і їбанути туди куди забажають армійці України.
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06.06.2025 00:06 Ответить
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06.06.2025 00:07 Ответить
Ну Маску якось більше можна довірити ніж Трампу, той точно у Єпшьейна гостював і не один раз, а потім його в тюрязі прибрав щоб не вилізло.
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06.06.2025 00:08 Ответить
Давай, Ілон, розкажи як ти хакнув вибори, тобі ж хочеться
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06.06.2025 00:09 Ответить
А в кого з них карти? ))
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06.06.2025 00:12 Ответить
Господи, які шикарні, просто рафіновані кретини...
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06.06.2025 00:13 Ответить
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06.06.2025 00:13 Ответить
Коментарі вищий сорт)
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06.06.2025 00:15 Ответить
Це закономірний результат дій цих персонажів: брехня, злочини (будь які - фінансові, сексуальні), жадібність, неосвіченість, і т.п., і т.д. А карма чомусь зараз дуже прискорилась, і закон "дія-наслідок" спрацьовує миттєво. Так що дійсно - гарного дня, трампище
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06.06.2025 00:16 Ответить
Високі стосунки! Ну, дуже високі стосунки!
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06.06.2025 00:16 Ответить
Також Трамп припустив, що скасування державних субсидій і замовлень для компаній, якими володіє Маск, буде "найпростішим способом заощадити в нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів"

 А це ще одне зізнання в корупції і розкрадання бюджетних коштів злочинного угрупування. Тампон з Маском вже наговорили на стільки що до кінця життя їм би в камерах сидіти якби в сша працювали закони і рівноправ'я
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06.06.2025 00:17 Ответить
скандал в благородном семействе . . . ну-ну
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06.06.2025 00:18 Ответить
Цікаво, Трамп відбере у Маска американське громадянство ?
Уявляю твіт Трампа в соцмережах : "Катися в свою Канаду !!!"

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06.06.2025 00:19 Ответить
Ще краще в ЮАР, там де білих зараз їдять ))
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06.06.2025 00:40 Ответить
Як і очікувалося, двом альтернативним геніям не вистачить місця на одній планеті. Один має вилетіти на Марс. Через вікно.
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06.06.2025 00:22 Ответить
весело - то люди з деменцією керують США, то компанія божевільних, щось пороблено американцям. Чи то їх шоу "від багатих бідним" стало занадто тупим.
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06.06.2025 00:22 Ответить
Гроші, наркота і олкАголь зробили свою справу. І кетайози потерають свої маленькі жовтенкі ручки - ми їх удєлалі.
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06.06.2025 00:27 Ответить
Ці скажені мляді рознесуть весь бордель.
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06.06.2025 00:22 Ответить
Ну, так дикий захід, як інакше?
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06.06.2025 00:28 Ответить
Заряджайте тв-шоу "Говорить Омерика" Суханов бабла заробить...
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06.06.2025 00:22 Ответить
Санта Барбара
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06.06.2025 00:24 Ответить
Трамп таки досить розумний чолов'яга. Годі й казати.
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06.06.2025 00:26 Ответить
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06.06.2025 00:29 Ответить
Хто за кого вболіває?)))
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06.06.2025 00:30 Ответить
Цікава сьогодні ніч на новини з Америки буде, мабудь треба піджарити миску арахісу! 😁
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06.06.2025 00:38 Ответить
Сiнхронно з його пророчими словами болото охоплюється жахливим мороком з грiмом, блискавкою, смерчем i всiм, чим положено в такому випадку. По небу в цей час вихором проносяться медузи, горгони, чорти, дракони i просто якiсь лярви. Натовп збивається вкупку, як безпорадне стадо, з жахом спостерiгаючи катаклiзми (с)
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06.06.2025 00:43 Ответить
таке буває коли зустрічаються два буйних пацієнта Колись спостерігав таке на Миропільській 8.
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06.06.2025 00:43 Ответить
Так как США не Украина с Россией, то ничего Трамп Маску сделать не сможет. Свобода слова, ****.
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06.06.2025 00:44 Ответить
Не пам'ятаю хто то був, але він прогнозував срач між Трампоном та Маском ближче до осені. Не вгадав. Все сталося набагато швидше. )
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06.06.2025 00:45 Ответить
Самое интересное в отношениях Трампа и Маска в том, что Вэнс человек Тиля. И если Тиль поддерживает Маска, то Трампу не на кого опиреться, кроме всяких психов, типа, Бэннона. Если же Тиль поддержит Трампа, то позиции Маска менее сильные. Но в любом случае это огромная угроза для Трампа и его власти.
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06.06.2025 00:53 Ответить
І хто це про чиєсь божевілля каже? Хронічний ідіот. Імпічмент.
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06.06.2025 01:00 Ответить
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06.06.2025 01:01 Ответить
https://x.com/elonmusk/status/1519480761749016577 Musk
Next I'm buying Coca-Cola to put the cocaine back in.

Далі - я куплю (компанію) Кока-Кола, щоб повернути (у напій) кокаїн!
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06.06.2025 01:02 Ответить
 
 