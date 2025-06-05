Трамп о Маске: "Он просто сошел с ума!"

Президент США Дональд Трамп ответил на критику со стороны Илона Маска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По мнению Трампа, в определенный момент времени Маск оказался "на грани", после чего он "попросил его уйти, забрал квоты на электромобили, которые обязывали всех покупать эти авто, которые никто не хотел".

"И он просто сошел с ума!" - написал президент США в соцсети Truth Social.

Также Трамп предположил, что отмена государственных субсидий и заказов для компаний, которыми владеет Маск, будет "самым простым способом сэкономить в нашем бюджете миллиарды и миллиарды долларов".

Также читайте: Без меня Трамп проиграл бы выборы, - Маск