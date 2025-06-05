Трамп о Маске: "Он просто сошел с ума!"
Президент США Дональд Трамп ответил на критику со стороны Илона Маска.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По мнению Трампа, в определенный момент времени Маск оказался "на грани", после чего он "попросил его уйти, забрал квоты на электромобили, которые обязывали всех покупать эти авто, которые никто не хотел".
"И он просто сошел с ума!" - написал президент США в соцсети Truth Social.
Также Трамп предположил, что отмена государственных субсидий и заказов для компаний, которыми владеет Маск, будет "самым простым способом сэкономить в нашем бюджете миллиарды и миллиарды долларов".
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у і, як і решта світових лідерів
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тут Біба та Боба таке витворяють на арені цирку !
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Ілон Маск закликає до імпічменту Трампа і оголошує, що важлива програма SpaceX буде деактивована
Рудий каже, що це саме марсіанин, того, ну, трохи тей то…
А в реальності, виходить, що вони обоє, того… Ну, вроді, як від прутіна-мазохіста, просто у захваті…
Вболіваю за команду санітарів...
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Хочеш втратити все повністтю?
Запитай чи в трапа чи в маска.
Точно допоможуть.
Думаю варто скористатися ситуацією і їбанути туди куди забажають армійці України.
А це ще одне зізнання в корупції і розкрадання бюджетних коштів злочинного угрупування. Тампон з Маском вже наговорили на стільки що до кінця життя їм би в камерах сидіти якби в сша працювали закони і рівноправ'я
Уявляю твіт Трампа в соцмережах : "Катися в свою Канаду !!!"
Next I'm buying Coca-Cola to put the cocaine back in.
Далі - я куплю (компанію) Кока-Кола, щоб повернути (у напій) кокаїн!