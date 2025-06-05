Трамп про Маска: "Він просто збожеволів!"

Президент США Дональд Трамп відповів на критику з боку Ілона Маска.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На думку Трампа, в певний момент часу Маск опинився "на межі", після чого він "попросив його піти, забрав квоти на електромобілі, які зобовʼязували всіх купувати ці авто, які ніхто не хотів".

"І він просто збожеволів!" – написав президент США у соцмережі Truth Social.

Також Трамп припустив, що скасування державних субсидій і замовлень для компаній, якими володіє Маск, буде "найпростішим способом заощадити в нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів".

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