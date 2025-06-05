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Новини Трамп розчарований Маском Конфлікт Трампа і Маска
5 985 95

Трамп про Маска: "Він просто збожеволів!"

трамп,маск

Президент США Дональд Трамп відповів на критику з боку Ілона Маска.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На думку Трампа, в певний момент часу Маск опинився "на межі", після чого він "попросив його піти, забрав квоти на електромобілі, які зобовʼязували всіх купувати ці авто, які ніхто не хотів".

"І він просто збожеволів!" – написав президент США у соцмережі Truth Social.

Також Трамп припустив, що скасування державних субсидій і замовлень для компаній, якими володіє Маск, буде "найпростішим способом заощадити в нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів".

Також читайте: Без мене Трамп програв би вибори, - Маск

Автор: 

Маск Ілон (665) Трамп Дональд (6105)


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Топ коментарі
+25
Страсті такі, шо Шекспір відпочиває...

Вболіваю за команду санітарів...
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06.06.2025 00:01 Відповісти
+22
Закончился конфетно букетный период
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05.06.2025 23:54 Відповісти
+19
Пішла руда по кочкам........чекаємо далі!!! Зараз хтось когось застрелить!!!!
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05.06.2025 23:53 Відповісти
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Пішла руда по кочкам........чекаємо далі!!! Зараз хтось когось застрелить!!!!
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05.06.2025 23:53 Відповісти
сьогодні ЗЄля може спати спокійно,
у і, як і решта світових лідерів

.
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06.06.2025 00:02 Відповісти
Закончился конфетно букетный период
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05.06.2025 23:54 Відповісти
це не закінчився період - це бій до смерті після розлучення
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05.06.2025 23:56 Відповісти
Як казав знайомий орнітолог, спостерігаючи за коітусом жаби і гадюки: "Мабуть не буде діла, але ж як очима бісики пускали"...
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06.06.2025 01:33 Відповісти
пУтлєр запустив по Україні орешник, але він розірвався в повітрі і падає на території Казахстану!!!
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05.06.2025 23:55 Відповісти
та який там хєрєшнік !

тут Біба та Боба таке витворяють на арені цирку !

.
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06.06.2025 00:01 Відповісти
хоч би токаєву на голову
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06.06.2025 00:03 Відповісти
Ще гімна на вентилятор... І побільше...
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05.06.2025 23:56 Відповісти
какой ви не хороший человек. Вам Трампа не жалко?
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05.06.2025 23:57 Відповісти
Ніт... я хочу і на маска теж гімна трохи... Він теж любив х..ло і на Україну рот відкривав...
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06.06.2025 00:04 Відповісти
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06.06.2025 00:21 Відповісти
"Маск закликав оголосити Трампу імпічмент, а Маска пропонують депортувати..."
Ось воно... Так... Ще...
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06.06.2025 01:29 Відповісти
Це гівно на усю Америку, хоча ми теж свого наїлись...
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06.06.2025 00:23 Відповісти
"Це Ілон Маск мєдляка Байдена, це не мій"...
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06.06.2025 01:08 Відповісти
Чекаємо людей в білих халатах.
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05.06.2025 23:56 Відповісти
для обоих чи обеих ?

.
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06.06.2025 00:03 Відповісти
10 min ago

Ілон Маск закликає до імпічменту Трампа і оголошує, що важлива програма SpaceX буде деактивована
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05.06.2025 23:56 Відповісти
Маск робить те, на що у демократів яєць не хватило.
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06.06.2025 00:06 Відповісти
трохи запізно. Але краще запізно ніж ніколи
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06.06.2025 00:19 Відповісти
Я думаю, вони вичікували цього сценарію...
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06.06.2025 01:09 Відповісти
Проти Маска слід розпочати розслідування, також Маска варто видворити з країни.
З таким закликом виступив колишній радник Трампа Стів Беннон, його слова наводить видання New York Times:
«Вони повинні розпочати офіційне розслідування його імміграційного статусу, оскільки я твердо переконаний, що він є незаконним іноземцем, і його слід негайно депортувати з країни», - закликав Беннон.
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06.06.2025 01:09 Відповісти
CNN

Пости Ілона Маска обходяться йому дорого.

Найбагатша людина світу втратила 34 мільярди доларів зі свого особистого капіталу наприкінці дня, відповідно до індексу мільярдерів Bloomberg.
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06.06.2025 01:16 Відповісти
Два брата акробата -Трамп і Маск. Є дуже велике підозріння, що жидівське шобло, яке оточує Трампа, зробить Маска мільйонером. Саме так, бо дотепер він був мультиміліардером. Але в них у руках важелі управління державою, яких немає у Маска. Можете вважати це твердження пророцтвом.
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06.06.2025 01:18 Відповісти
трамп козел не захотів ще білу кнопку для маска в овальному кабінеті поставити...
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05.06.2025 23:56 Відповісти
Переклад не коректний.
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05.06.2025 23:56 Відповісти
Им'я сестро, ім'я!!!
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06.06.2025 00:30 Відповісти
Лі Харві Освальд 2.0 напружився.
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05.06.2025 23:57 Відповісти
Оптимус Трамп vs Маскотрон!
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05.06.2025 23:57 Відповісти
Франшиза "Трампілон" сезон перший серія друга
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05.06.2025 23:57 Відповісти
Маск каже, що рудий божевільний!?!?
Рудий каже, що це саме марсіанин, того, ну, трохи тей то…
А в реальності, виходить, що вони обоє, того… Ну, вроді, як від прутіна-мазохіста, просто у захваті…
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05.06.2025 23:59 Відповісти
Два дебила-это сила!
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06.06.2025 00:00 Відповісти
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06.06.2025 00:00 Відповісти
Страсті такі, шо Шекспір відпочиває...

Вболіваю за команду санітарів...
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06.06.2025 00:01 Відповісти
"чума, чума на оба ваши дома"
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06.06.2025 00:02 Відповісти
....і холєра з діареєю !

.
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06.06.2025 00:06 Відповісти
а може самого трампа варто обстежити у психіатрів?
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06.06.2025 00:03 Відповісти
Не допоможе. Деменція. Поєднана з вродженою дебілуватістю.
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06.06.2025 00:07 Відповісти
ну тоді почекаємо коли самим американцям він набридне, хоча ні, якщо він щодня такі шоу влаштовує дехто тільки попкорном запасається, щоб додивитися це кіно до кінця..
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06.06.2025 00:09 Відповісти
педофилия єто импичмент
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06.06.2025 00:23 Відповісти
весь світ знав ,шо трамп пі* офіл ..і шо ?
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06.06.2025 00:38 Відповісти
За океаном все це спостерігає Сі і пригадує Конфуція: "треба сидіти на березі ріки і чекати доки по ній пропливе труп ворога". Сі вміє чекати.
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06.06.2025 01:24 Відповісти
обидва рівноцінні клоуни-дебіли.
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06.06.2025 00:04 Відповісти
"Гатов паміріть двух ******* за 24 часа"
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06.06.2025 00:11 Відповісти
у "трамбона " в дурдомі вже є два "збожеволів"Це куйло і "маска"Не виключено,що третім "збожеволів" буде висновок американської психіатричної комісії-"стан здоровля "трамплона-збожеволів"
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06.06.2025 00:05 Відповісти
Для Трумпа в цьому світі божевільні всі. При ясному розумі Трумп, тільки Трумп і ніхто, крім Трумпа.
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06.06.2025 00:09 Відповісти
А все через сина маска, який витер об трампа козявку, і сказав що той не президент
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06.06.2025 00:05 Відповісти
То був знак ))
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06.06.2025 00:11 Відповісти
Розісралися мудаки і це добре
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06.06.2025 00:05 Відповісти
Ой що зараз буде?!
Хочеш втратити все повністтю?
Запитай чи в трапа чи в маска.
Точно допоможуть.

Думаю варто скористатися ситуацією і їбанути туди куди забажають армійці України.
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06.06.2025 00:06 Відповісти
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06.06.2025 00:07 Відповісти
Ну Маску якось більше можна довірити ніж Трампу, той точно у Єпшьейна гостював і не один раз, а потім його в тюрязі прибрав щоб не вилізло.
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06.06.2025 00:08 Відповісти
Давай, Ілон, розкажи як ти хакнув вибори, тобі ж хочеться
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06.06.2025 00:09 Відповісти
А в кого з них карти? ))
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06.06.2025 00:12 Відповісти
Господи, які шикарні, просто рафіновані кретини...
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06.06.2025 00:13 Відповісти
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06.06.2025 00:13 Відповісти
Коментарі вищий сорт)
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06.06.2025 00:15 Відповісти
Це закономірний результат дій цих персонажів: брехня, злочини (будь які - фінансові, сексуальні), жадібність, неосвіченість, і т.п., і т.д. А карма чомусь зараз дуже прискорилась, і закон "дія-наслідок" спрацьовує миттєво. Так що дійсно - гарного дня, трампище
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06.06.2025 00:16 Відповісти
Високі стосунки! Ну, дуже високі стосунки!
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06.06.2025 00:16 Відповісти
Також Трамп припустив, що скасування державних субсидій і замовлень для компаній, якими володіє Маск, буде "найпростішим способом заощадити в нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів"

 А це ще одне зізнання в корупції і розкрадання бюджетних коштів злочинного угрупування. Тампон з Маском вже наговорили на стільки що до кінця життя їм би в камерах сидіти якби в сша працювали закони і рівноправ'я
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06.06.2025 00:17 Відповісти
скандал в благородном семействе . . . ну-ну
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06.06.2025 00:18 Відповісти
Цікаво, Трамп відбере у Маска американське громадянство ?
Уявляю твіт Трампа в соцмережах : "Катися в свою Канаду !!!"

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06.06.2025 00:19 Відповісти
Ще краще в ЮАР, там де білих зараз їдять ))
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06.06.2025 00:40 Відповісти
особливо зігуючих фашистів

.
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06.06.2025 01:45 Відповісти
Як і очікувалося, двом альтернативним геніям не вистачить місця на одній планеті. Один має вилетіти на Марс. Через вікно.
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06.06.2025 00:22 Відповісти
весело - то люди з деменцією керують США, то компанія божевільних, щось пороблено американцям. Чи то їх шоу "від багатих бідним" стало занадто тупим.
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06.06.2025 00:22 Відповісти
Гроші, наркота і олкАголь зробили свою справу. І кетайози потерають свої маленькі жовтенкі ручки - ми їх удєлалі.
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06.06.2025 00:27 Відповісти
Ці скажені мляді рознесуть весь бордель.
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06.06.2025 00:22 Відповісти
Ну, так дикий захід, як інакше?
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06.06.2025 00:28 Відповісти
Заряджайте тв-шоу "Говорить Омерика" Суханов бабла заробить...
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06.06.2025 00:22 Відповісти
Санта Барбара
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06.06.2025 00:24 Відповісти
Трамп таки досить розумний чолов'яга. Годі й казати.
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06.06.2025 00:26 Відповісти
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06.06.2025 00:29 Відповісти
Хто за кого вболіває?)))
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06.06.2025 00:30 Відповісти
Цікава сьогодні ніч на новини з Америки буде, мабудь треба піджарити миску арахісу! 😁
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06.06.2025 00:38 Відповісти
Сiнхронно з його пророчими словами болото охоплюється жахливим мороком з грiмом, блискавкою, смерчем i всiм, чим положено в такому випадку. По небу в цей час вихором проносяться медузи, горгони, чорти, дракони i просто якiсь лярви. Натовп збивається вкупку, як безпорадне стадо, з жахом спостерiгаючи катаклiзми (с)
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06.06.2025 00:43 Відповісти
таке буває коли зустрічаються два буйних пацієнта Колись спостерігав таке на Миропільській 8.
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06.06.2025 00:43 Відповісти
Так как США не Украина с Россией, то ничего Трамп Маску сделать не сможет. Свобода слова, ****.
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06.06.2025 00:44 Відповісти
Не пам'ятаю хто то був, але він прогнозував срач між Трампоном та Маском ближче до осені. Не вгадав. Все сталося набагато швидше. )
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06.06.2025 00:45 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3556412/361de754-4f97-4db0-912c-08bd1e213959
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06.06.2025 01:37 Відповісти
Самое интересное в отношениях Трампа и Маска в том, что Вэнс человек Тиля. И если Тиль поддерживает Маска, то Трампу не на кого опиреться, кроме всяких психов, типа, Бэннона. Если же Тиль поддержит Трампа, то позиции Маска менее сильные. Но в любом случае это огромная угроза для Трампа и его власти.
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06.06.2025 00:53 Відповісти
І хто це про чиєсь божевілля каже? Хронічний ідіот. Імпічмент.
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06.06.2025 01:00 Відповісти
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06.06.2025 01:01 Відповісти
https://x.com/elonmusk/status/1519480761749016577 Musk
Next I'm buying Coca-Cola to put the cocaine back in.

Далі - я куплю (компанію) Кока-Кола, щоб повернути (у напій) кокаїн!
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06.06.2025 01:02 Відповісти
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06.06.2025 01:10 Відповісти
трампон введе 100% пошлини
на продукцію Маска
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06.06.2025 01:19 Відповісти
або санкції

.
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06.06.2025 01:50 Відповісти
It would take a Shakespeare to capture for posterity the epic feud of these two titans and the heat of their passions.
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06.06.2025 01:23 Відповісти
Соревнования между баблом и властью началось
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06.06.2025 01:51 Відповісти
 
 