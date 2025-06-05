Трамп про Маска: "Він просто збожеволів!"
Президент США Дональд Трамп відповів на критику з боку Ілона Маска.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
На думку Трампа, в певний момент часу Маск опинився "на межі", після чого він "попросив його піти, забрав квоти на електромобілі, які зобовʼязували всіх купувати ці авто, які ніхто не хотів".
"І він просто збожеволів!" – написав президент США у соцмережі Truth Social.
Також Трамп припустив, що скасування державних субсидій і замовлень для компаній, якими володіє Маск, буде "найпростішим способом заощадити в нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів".
Топ коментарі
+25 ПП Уксусов
показати весь коментар06.06.2025 00:01 Відповісти Посилання
+22 Псамметих II
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+19 alex orly
показати весь коментар05.06.2025 23:53 Відповісти Посилання
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у і, як і решта світових лідерів
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тут Біба та Боба таке витворяють на арені цирку !
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Ось воно... Так... Ще...
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Ілон Маск закликає до імпічменту Трампа і оголошує, що важлива програма SpaceX буде деактивована
З таким закликом виступив колишній радник Трампа Стів Беннон, його слова наводить видання New York Times:
«Вони повинні розпочати офіційне розслідування його імміграційного статусу, оскільки я твердо переконаний, що він є незаконним іноземцем, і його слід негайно депортувати з країни», - закликав Беннон.
Пости Ілона Маска обходяться йому дорого.
Найбагатша людина світу втратила 34 мільярди доларів зі свого особистого капіталу наприкінці дня, відповідно до індексу мільярдерів Bloomberg.
Рудий каже, що це саме марсіанин, того, ну, трохи тей то…
А в реальності, виходить, що вони обоє, того… Ну, вроді, як від прутіна-мазохіста, просто у захваті…
Вболіваю за команду санітарів...
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Хочеш втратити все повністтю?
Запитай чи в трапа чи в маска.
Точно допоможуть.
Думаю варто скористатися ситуацією і їбанути туди куди забажають армійці України.
А це ще одне зізнання в корупції і розкрадання бюджетних коштів злочинного угрупування. Тампон з Маском вже наговорили на стільки що до кінця життя їм би в камерах сидіти якби в сша працювали закони і рівноправ'я
Уявляю твіт Трампа в соцмережах : "Катися в свою Канаду !!!"
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Next I'm buying Coca-Cola to put the cocaine back in.
Далі - я куплю (компанію) Кока-Кола, щоб повернути (у напій) кокаїн!
на продукцію Маска
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