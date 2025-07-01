Трамп жестко отреагировал на критику Маска: Без субсидий Илону пришлось бы возвращаться домой в Южную Африку. Может DOGE стоит рассмотреть это?
Президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на публичную критику Илоном Маском правительственного законопроекта о расходах и налогах.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение Трамп разместил в соцсети Truth Social.
"Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, с огромным отрывом, и без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы сворачивать бизнес и возвращаться домой в Южную Африку", - заявил Трамп.
По словам Трампа, в таком случае не было бы "никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, а страна сэкономила бы огромное состояние".
"Возможно, нам стоит попросить DOGE тщательно и внимательно рассмотреть этот вопрос?", - добавил Трамп.
Конфликт Маска и Трампа
Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.
Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.
Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос о создании новой партии в США.
Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".
Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сварка Трампа і Маска схожа на те, як дві кремлівські шавки деруться за кістку, яку кидають з кремля.
Цікаво, а якщо його пальму вже зайняли.
А тобі, придурку, згортати всі космічні програми. Бо без ракет Маска NASA та Пентагон нічого зробити не зможуть. А якщо і спробують, то вартість буде захмарною...
Подивимось хто це буде...
Якби їй в свій час дали хід а не засекретили і фактично заморозили коли власник острова випадково повісився в тюрьмі, то б багато противників тотальних санкцій проти орків зараз б були не при владі в Штатах, і серед них також багато прихильників співпраці з Китаєм.
знаем, знаем у меня был такой случай
толерастичне американське суспільство проковтує не розжовуючи