Трамп жестко отреагировал на критику Маска: Без субсидий Илону пришлось бы возвращаться домой в Южную Африку. Может DOGE стоит рассмотреть это?

Президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на публичную критику Илоном Маском правительственного законопроекта о расходах и налогах.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение Трамп разместил в соцсети Truth Social.

"Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, с огромным отрывом, и без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы сворачивать бизнес и возвращаться домой в Южную Африку", - заявил Трамп.

По словам Трампа, в таком случае не было бы "никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, а страна сэкономила бы огромное состояние".

"Возможно, нам стоит попросить DOGE тщательно и внимательно рассмотреть этот вопрос?", - добавил Трамп.

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Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос о создании новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

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