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Новости Конфликт Трампа и Маска
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Трамп жестко отреагировал на критику Маска: Без субсидий Илону пришлось бы возвращаться домой в Южную Африку. Может DOGE стоит рассмотреть это?

трамп и маск

Президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на публичную критику Илоном Маском правительственного законопроекта о расходах и налогах.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение Трамп разместил в соцсети Truth Social.

"Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, с огромным отрывом, и без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы сворачивать бизнес и возвращаться домой в Южную Африку", - заявил Трамп.

По словам Трампа, в таком случае не было бы "никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, а страна сэкономила бы огромное состояние".

"Возможно, нам стоит попросить DOGE тщательно и внимательно рассмотреть этот вопрос?", - добавил Трамп.

Также читайте: Трамп уже не исключает примирения с Маском: Нет никаких обид

Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос о создании новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

Также читайте: Трамп пригрозил Маску "серьезными последствиями", если тот будет финансировать демократов

Автор: 

США (27336) Маск Илон (252) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+25
Вболіваємо за обидві команди
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01.07.2025 09:11 Ответить
+17
А Трамп без "субсидій" кремля давно вже мав би сидіти у тюрязі.

Сварка Трампа і Маска схожа на те, як дві кремлівські шавки деруться за кістку, яку кидають з кремля.
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01.07.2025 09:12 Ответить
+10
Дуель може вирішити це.
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01.07.2025 09:14 Ответить
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Вболіваємо за обидві команди
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01.07.2025 09:11 Ответить
Хоче розігнати всіх емігрантів?Хай покаже приклад.Хай їде в Німеччину,nach,Faterland!Можна й просто nach!
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01.07.2025 09:22 Ответить
Якби не Маск, Штати досі б літали на росіянських ракетах. Може Трамп саме цього бажає...
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01.07.2025 10:58 Ответить
А Трамп без "субсидій" кремля давно вже мав би сидіти у тюрязі.

Сварка Трампа і Маска схожа на те, як дві кремлівські шавки деруться за кістку, яку кидають з кремля.
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01.07.2025 09:12 Ответить
Дуель може вирішити це.
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01.07.2025 09:14 Ответить
Можна найняти кілера для обох.
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01.07.2025 09:32 Ответить
Це спор цих двох,кілера хіба як секунданта,щоб контрольний був😁Стріляти одночасно на рахунок три з автоматичної зброї,відстань 5 кроків.
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01.07.2025 10:37 Ответить
довелося б повертатися додому до Південної Африки...
Цікаво, а якщо його пальму вже зайняли.
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01.07.2025 09:15 Ответить
Там папа чекає
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01.07.2025 09:36 Ответить
У південной Афріці ієлона чекают два н@гра з горелкамі та пасатіжамі...збірать теслу...
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01.07.2025 09:15 Ответить
Да цей квартал просто космічний, наш 95 це діти з ясел
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01.07.2025 09:16 Ответить
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01.07.2025 09:17 Ответить
Statax mozet tolko odin car,eto poka Mask neponial?
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01.07.2025 09:19 Ответить
Ну й до чого тут ПАР? Марс чекає!!!
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01.07.2025 09:20 Ответить
Без субсидій Ілону довелося б повертатися додому до Південної Африки

А тобі, придурку, згортати всі космічні програми. Бо без ракет Маска NASA та Пентагон нічого зробити не зможуть. А якщо і спробують, то вартість буде захмарною...
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01.07.2025 09:20 Ответить
Укурок,давай компромат на рудого імбецила.
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01.07.2025 09:23 Ответить
Воно то було б добре. Але для нас маск це така ватна скотина, як і його батько, який співпрацює з росіянами.
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01.07.2025 09:36 Ответить
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01.07.2025 09:25 Ответить
"Якщо хтось завдав тобі зле, не мстись. Сядь на березі річки і невдовзі ти побачиш, як мимо тебе пропливає труп твого ворога"!
Подивимось хто це буде...
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01.07.2025 09:25 Ответить
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01.07.2025 09:27 Ответить
Сімейство трампа як мінімум двічи міняло прізвище до того, як стати трампом. Його дід народився з прізвищем Трумп Батько німець, мати шотландка. А відправити цього придурка треба на Марс. Бо ні Німеччина ні Велика Британія його напевно не приймуть.
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01.07.2025 09:28 Ответить
Розсідаємося і дивимся шоу для америанців. Можливо, що так і задумано. Маск скоро відповість.
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01.07.2025 09:37 Ответить
Цікава справа доречі "Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна"

Якби їй в свій час дали хід а не засекретили і фактично заморозили коли власник острова випадково повісився в тюрьмі, то б багато противників тотальних санкцій проти орків зараз б були не при владі в Штатах, і серед них також багато прихильників співпраці з Китаєм.
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01.07.2025 09:49 Ответить
""трамбон" дурний як "пробка кажучи-" і без цих субсидій йому, ймовірно, довелося б згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки", - заявив Трамп. Китайці його в скорім часі переманять .і буде "трамбло" мати куй.а не ракети і т.д
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01.07.2025 09:53 Ответить
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01.07.2025 09:54 Ответить
Ну скажу що проект старлінк чи багаторазових носіїв не можливий б був без субсидій, але він приніс потім багато користі і економії тій же Nasa, і без Тесли не було б такої популяризації електромобілів, та і вони фактично створили багато концепцій якими зараз користуються інші виробники, як не крути електромобілі необхідне рішення, у звязку з підвищеними темпами використання ресурсів.
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01.07.2025 09:58 Ответить
трамп из тез эффективных менеджеров - который закрывает туалеты на предприятии. призывая работникам дома пользоваться туалетами, и да воду в бутылях тоже не заказывайте на предприятие. Пусть рабочие из под крана пьют. Экономить надо....

знаем, знаем у меня был такой случай
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01.07.2025 09:58 Ответить
Стає все цікавіше. Скоро вони будуть розказувати хто скільки грошей у ***** взяв. Тільки Америці від всього цього скоро настане срака якщо рибому обмудку не оголосять імпічмент
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01.07.2025 10:25 Ответить
абсолютно дискримінаційні заяви у трампа є нормою
толерастичне американське суспільство проковтує не розжовуючи
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01.07.2025 10:36 Ответить
Ілон знову курнув та втримався. Доні не курив, він по життю такий. )))
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01.07.2025 10:43 Ответить
И в самом деле,вокруг маскуши много шума,типа гений бизнеса,а прибыль у него откуда нах,тесла и старшипы не могут генерировать такие доходы.
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01.07.2025 10:47 Ответить
 
 