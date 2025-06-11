Трамп уже не исключает примирения с Маском: Нет никаких обид
Лидер США Дональд Трамп заявил, что может наладить отношения со своим бывшим другом, американским миллиардером Илоном Маском, но потенциальное примирение не является для него приоритетом.
Об этом он сказал в интервью New York Post, передает Цензор.НЕТ.
Трамп заверил журналистов, что не "обвиняет" Маска в распаде их альянса, но "немного разочарован".
"Послушайте, у меня нет никаких обид. Я был очень удивлен, что это произошло. Он стремился к феноменальному законопроекту. Я думаю, что на самом деле ему очень жаль, что он это сказал", - отметил он.
Когда американского лидера спросили, сможет ли он когда-нибудь восстановить отношения с Маском, тот ответил:
"Думаю, мог бы, но нам нужно навести порядок в стране. Моя единственная функция сейчас - вернуть эту страну на более высокий уровень, чем она когда-либо была. И я думаю, что мы можем это сделать".
Также журналистка NY Post вспомнила, как ранее Трамп говорил, что Маск имеет "проблемы", попытавшись уточнить идет ли речь об употреблении наркотиков в Белом доме.
В ответ Трамп сказал, что не знает, "в чем его проблема" и добавил, что в последнее время не очень много думал о бывшем союзнике.
Конфликт Маска и Трампа
Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.
Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.
Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос о создании новой партии в США.
Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".
Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.
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китайське попередженнягарна розмова ТАКо з буйлом
Дональд Трамп та Владімір Путін провели телефонну розмову 4 червня, обговоривши атаки України на російські аеродроми та інші питання, зокрема ядерну програму Ірану.
Трамп описав розмову як хорошу, але безрезультатну, зазначивши, що Путін розповів про свої бажання та наміри.
https://24tv.ua/geopolitics/tramp-putin-govorili-pro-********-4-chervnya-2025-yaki-rezultati_n2844164
насолоджуємося, б*ядь...
у цих людей немає
НІ мізків, щоб не починати скандал,
НІ гідності та принциповості відстоювати свою позицію
"O tempora, o mores!", ("О, часи, о, звичаї!").
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- Спорим на 100 баксов, что тьі не сьеш кучку дерьма?
- А вот и сьем!
.....
- Ладно, вот твои 100 баксов.
- А спорим на 100 баксов, что ТЬІ не сьеш кучку дерьма?
- Спорим!
.....
- Ладно, вьіиграл, вот твои 100 баксов.
.....
- Подожди, єто что получается: мьі с тобой бесплатно дерьма нажрались?
Ніби пукін пробачив заколот, взяття Ростова і похід на Москву, просто літак з пригожиним кремлівські збили пізніше, коли все стихло.
Чекаємо якого нового очільника поставлять собі китайці.
А з цзиньпіньом що трапилося?
Но ето нє точно.
А хіба то образа?!