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Новости Конфликт Трампа и Маска
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Трамп уже не исключает примирения с Маском: Нет никаких обид

Трамп не исключил примирения с Маском после конфликта

Лидер США Дональд Трамп заявил, что может наладить отношения со своим бывшим другом, американским миллиардером Илоном Маском, но потенциальное примирение не является для него приоритетом.

Об этом он сказал в интервью New York Post, передает Цензор.НЕТ.

Трамп заверил журналистов, что не "обвиняет" Маска в распаде их альянса, но "немного разочарован".

"Послушайте, у меня нет никаких обид. Я был очень удивлен, что это произошло. Он стремился к феноменальному законопроекту. Я думаю, что на самом деле ему очень жаль, что он это сказал", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жалею о некоторых своих сообщениях о Трампе, они зашли слишком далеко, - Маск

Когда американского лидера спросили, сможет ли он когда-нибудь восстановить отношения с Маском, тот ответил:

"Думаю, мог бы, но нам нужно навести порядок в стране. Моя единственная функция сейчас - вернуть эту страну на более высокий уровень, чем она когда-либо была. И я думаю, что мы можем это сделать".

Также журналистка NY Post вспомнила, как ранее Трамп говорил, что Маск имеет "проблемы", попытавшись уточнить идет ли речь об употреблении наркотиков в Белом доме.

В ответ Трамп сказал, что не знает, "в чем его проблема" и добавил, что в последнее время не очень много думал о бывшем союзнике.

Также читайте: Трамп и Маск приостановили публичную вражду после разговора между их помощниками, - Politico

Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос о создании новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

Также читайте: Трамп пригрозил Маску "серьезными последствиями", если тот будет финансировать демократов

Автор: 

США (27174) Маск Илон (250) Трамп Дональд (5682)


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Топ комментарии
+13
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11.06.2025 16:17 Ответить
+11
Два дегенерата.
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11.06.2025 16:16 Ответить
+10
Американський цирк хворих на голову.
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11.06.2025 16:18 Ответить
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Два дегенерата.
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11.06.2025 16:16 Ответить
у любой демократической власти должна быть конструктивная оппозиция
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11.06.2025 16:40 Ответить
Как у вашего путина, да?
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11.06.2025 17:18 Ответить
Звичайне TACO...
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11.06.2025 16:17 Ответить
останнє 101 китайське попередження гарна розмова ТАКо з буйлом

Дональд Трамп та Владімір Путін провели телефонну розмову 4 червня, обговоривши атаки України на російські аеродроми та інші питання, зокрема ядерну програму Ірану.

Трамп описав розмову як хорошу, але безрезультатну, зазначивши, що Путін розповів про свої бажання та наміри.
https://24tv.ua/geopolitics/tramp-putin-govorili-pro-********-4-chervnya-2025-yaki-rezultati_n2844164
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11.06.2025 17:03 Ответить
Посмішили людей - хорошого потрошку
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11.06.2025 16:17 Ответить
Чергова тупа розводка щоб маніпулювати ринками.
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11.06.2025 16:17 Ответить
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11.06.2025 16:17 Ответить
перепис "старих пердунів"? пам'ятаю цю картинку...
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11.06.2025 16:27 Ответить
Класика.
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11.06.2025 16:29 Ответить
Американський цирк хворих на голову.
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11.06.2025 16:18 Ответить
загальне виборче право дозволило голосувати не дуже розумним людям.
насолоджуємося, б*ядь...
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11.06.2025 16:19 Ответить
нагадайте мені, скільки часу минули після скандалу ?

у цих людей немає
НІ мізків, щоб не починати скандал,
НІ гідності та принциповості відстоювати свою позицію

"O tempora, o mores!", ("О, часи, о, звичаї!").

.
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11.06.2025 16:20 Ответить
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11.06.2025 16:23 Ответить
Тарапица ненада, тарапица ненада!
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11.06.2025 16:24 Ответить
АНЕКДОТ згадався (вибачте, але він на кацапськой):
- Спорим на 100 баксов, что тьі не сьеш кучку дерьма?
- А вот и сьем!
.....
- Ладно, вот твои 100 баксов.
- А спорим на 100 баксов, что ТЬІ не сьеш кучку дерьма?
- Спорим!
.....
- Ладно, вьіиграл, вот твои 100 баксов.
.....
- Подожди, єто что получается: мьі с тобой бесплатно дерьма нажрались?
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11.06.2025 16:24 Ответить
Хотів написати. Випередили.
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11.06.2025 17:45 Ответить
АМІНЬ! Країна знову в руках цих двох нарЦИСТІВ!
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11.06.2025 16:25 Ответить
Як тільки старий маск зʼїздив на московію, то одразу знов примирення і друзі. Дивно
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11.06.2025 16:26 Ответить
Любі сваряться - тільки тішаться
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11.06.2025 16:26 Ответить
Эти два придурка угробят теслу, потом будут искать виноватых, хотя зачем их искать, китайцы с их демпингом на рынке электромобилей! Этих двоих пидаров судить нужно за вредительство национальным интересам!
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11.06.2025 16:27 Ответить
Найкращий в світі переговорник обісрався перед компроматом і перетворився на миле курчатко планокура. Тепер немає сумнівів чому Трамп так прогинається перед Пуйлом.
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11.06.2025 16:29 Ответить
Типове ТАСО. Шаг фпирьод и два взад.
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11.06.2025 16:30 Ответить
Ніколи не міг уявити, що в Сполучених штатах до влади можуть прийти такі недоумки.
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11.06.2025 16:31 Ответить
Соцмережі та інформаційні технології можуть зробити людей овочами, навіть при наявності в них вищої освіти.
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11.06.2025 16:33 Ответить
Щось нагадує мені це заколот вагнера.
Ніби пукін пробачив заколот, взяття Ростова і похід на Москву, просто літак з пригожиним кремлівські збили пізніше, коли все стихло.
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11.06.2025 16:33 Ответить
Ну що.
Чекаємо якого нового очільника поставлять собі китайці.
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11.06.2025 16:34 Ответить
Очільника чого?

А з цзиньпіньом що трапилося?
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11.06.2025 16:37 Ответить
Та писали десь оно, що кілька інфарктів...
Но ето нє точно.
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11.06.2025 16:40 Ответить
***** он уже разів 20 здохло.
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11.06.2025 17:47 Ответить
Маск вже знову друх, але чорну цяточку на його лобі чітко видно.
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11.06.2025 16:53 Ответить
А царь узнав о такой их дружбе, дал им по ордену.
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11.06.2025 17:02 Ответить
Тромбу зайві вороги не потрібні - на нього ВЖЕ чекають великі неприємності
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11.06.2025 17:06 Ответить
Хотілось би.
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11.06.2025 17:48 Ответить
x#йло приказал своей агентуре помириться
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11.06.2025 17:09 Ответить
Ці обидва такі цинічні і безпринципні істоти, що не дивно.
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11.06.2025 17:12 Ответить
ДВА ТУПОГОЛОВИХ НЕДОУМКИ!!! Це було б смішно, як в цирку, якби ТАКИЙ ЖЕ ДЕБІЛЬНИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ НАРОД НЕ ДАВ ЇМ ВЛАДУ!!! І ось ввесь світ вже трясе...
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11.06.2025 17:15 Ответить
Петров і Боширов вирішили помиритися !!!
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11.06.2025 17:34 Ответить
Так він звинуватив вас в участі в оргіях,в розпусті і педофеліі!
А хіба то образа?!
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11.06.2025 18:02 Ответить
 
 