Трамп и Маск приостановили публичную вражду после разговора между их помощниками, - Politico

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск приостановили публичную вражду после телефонного разговора между их помощниками.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух чиновников из Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

По словам одного из собеседников, Трамп прекратил публиковать посты о Маске, но это не значит, что он доволен.

"Он(Дональд Трамп, - ред.) перестал публиковать сообщения, но это не значит, что он счастлив", - говорит собеседник издания.

В то же время чиновник добавил, что будущее отношений Трампа и Маска "абсолютно неопределенное".

Издание пишет, что особое возмущение Трампа вызвали заявления Маска о том, что президент якобы фигурирует в деле Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. Также по словам источников, главу Белого дома разозлило заявление Маска о том, что его победа на выборах 2024 года была бы невозможной без поддержки миллиардера.

Кроме этого, Трампа также раздражало преувеличение Маском результатов работы Департамента правительственной эффективности, который не смог достичь значительных сокращений федерального аппарата. Последней каплей в конфликте стал отказ Белого дома назначить бизнесмена Айзекмана, который является соратником миллиардера, на должность главы NASA.

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Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

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