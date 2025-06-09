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Новости Конфликт Трампа и Маска
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Трамп и Маск приостановили публичную вражду после разговора между их помощниками, - Politico

Трамп и Маск приостановили публичную вражду после разговора между их помощниками

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск приостановили публичную вражду после телефонного разговора между их помощниками.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух чиновников из Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

По словам одного из собеседников, Трамп прекратил публиковать посты о Маске, но это не значит, что он доволен.

"Он(Дональд Трамп, - ред.) перестал публиковать сообщения, но это не значит, что он счастлив", - говорит собеседник издания.

В то же время чиновник добавил, что будущее отношений Трампа и Маска "абсолютно неопределенное".

Издание пишет, что особое возмущение Трампа вызвали заявления Маска о том, что президент якобы фигурирует в деле Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. Также по словам источников, главу Белого дома разозлило заявление Маска о том, что его победа на выборах 2024 года была бы невозможной без поддержки миллиардера.

Кроме этого, Трампа также раздражало преувеличение Маском результатов работы Департамента правительственной эффективности, который не смог достичь значительных сокращений федерального аппарата. Последней каплей в конфликте стал отказ Белого дома назначить бизнесмена Айзекмана, который является соратником миллиардера, на должность главы NASA.

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Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

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Автор: 

Маск Илон (248) Трамп Дональд (5676)


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Топ комментарии
+13
бач як все просто , тому шо у маска є ті файли ,про які трамп боїться згадувати ... маск таким чином забеспечить собі гарантію жити , цікава друга сторона медальки ,а шо ж консерваторі ,масово кончені , шо видвинули підофіла на президента ?!!! США стають схожи на паРашу ...
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09.06.2025 01:39 Ответить
+8
Хай тихесенько порвуть один одному горлянки
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09.06.2025 01:27 Ответить
+8
Ніт ,просто тато маска ,як куратор цих двох дов* ойо * ів , попрохав ху* ла , ненервуватися ,всеж такі вони двоє , є головними агентами для кремля ,без них русня завалиться ,бо китай підпрягає...
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09.06.2025 01:43 Ответить
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Хай тихесенько порвуть один одному горлянки
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09.06.2025 01:27 Ответить
ні, для цього і є помічники в них
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09.06.2025 09:37 Ответить
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09.06.2025 01:30 Ответить
А варто було лише разок пробити
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09.06.2025 01:34 Ответить
Вовремя! А то Б очередной " Dragon Crue " взорвался б еще на космодроме. А очередную б "Теслу" ********** б ПОКАЗАТЕЛЬНО на Манхеттэне! А Голливуд бы аплодировал
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09.06.2025 01:36 Ответить
бач як все просто , тому шо у маска є ті файли ,про які трамп боїться згадувати ... маск таким чином забеспечить собі гарантію жити , цікава друга сторона медальки ,а шо ж консерваторі ,масово кончені , шо видвинули підофіла на президента ?!!! США стають схожи на паРашу ...
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09.06.2025 01:39 Ответить
Останні десятиріччя Америкою правили або мавпи, або пітекантропи. Що від них можна ще чекати та вимагати доброго? І де та ната обісрата? У погану канаву разом з ооной злиті на радість тоталітарним пацюкам
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09.06.2025 01:41 Ответить
за останні десятиріччя згодна 100% ...
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09.06.2025 01:45 Ответить
Обидва вони боягузливі довбойопи. Чуму та дрони на їх пихаті пики і жирні жопи
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09.06.2025 01:39 Ответить
Теорія відносності Епштейна в дії.
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09.06.2025 01:43 Ответить
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09.06.2025 05:06 Ответить
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09.06.2025 09:30 Ответить
вангую що маск піде в забуття в політичному плані: в нього менше важелів впливу на трампа, ніж навпаки. маск в програшній позиції. Плюс трампа заділи за живе , і я не про педофільство трампа...в 1000 разів гірше...маск посмів сказати, що це він виграв вибори трампу. Таке доні ніколи не вибачить. Єдиний вихід маску - тихенько в ліс, що й стається
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09.06.2025 01:43 Ответить
Маск найбагатша істота в історії людства. А тромб черговий педофіл обраний дебіламі. Titus Flavius Vespasianus, котрий розрушив Храм, був імператором меньше двох років.
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09.06.2025 02:01 Ответить
Ніт ,просто тато маска ,як куратор цих двох дов* ойо * ів , попрохав ху* ла , ненервуватися ,всеж такі вони двоє , є головними агентами для кремля ,без них русня завалиться ,бо китай підпрягає...
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09.06.2025 01:43 Ответить
Маск, відспіває старого Трампа!!!
Годинник уже запущений!
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09.06.2025 01:51 Ответить
скоріш навпаки
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09.06.2025 01:57 Ответить
підофіл+нарік=педіки
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09.06.2025 02:02 Ответить
Батько маска отримав у москві інструкції. За ними їм обом треба замʼяти конфлікт бо валиться програма кремля. Маск розуміє, що його приберуть як буде пагоним боєм. Але таку зраду він не забуде. Буде мстити. Дружбі нє бивать.
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09.06.2025 02:33 Ответить
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09.06.2025 02:44 Ответить
Давно пора, зараз мабуть передадуть продовження суперечки кілерам.
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09.06.2025 03:44 Ответить
путин приказал не ссориться своим холуям
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09.06.2025 04:28 Ответить
Ці хлопчики ще продовжать сваритися в пісочниці.
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09.06.2025 04:51 Ответить
Чуму, на обидва ваших дома...
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09.06.2025 07:36 Ответить
Там все простіше - Маск згадав, що в файлах Епштейна не лише Трамп, а і він сам. А Донні згадав, що без Ілона не вийде епічного розпилу бабла на "Золотому щиті". От і тиша. Але не надовго - кетамінова залежність одного, та злопам'ятність іншого, ще себе проявлять.
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09.06.2025 07:58 Ответить
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09.06.2025 08:45 Ответить
 
 