Вэнс заявил, что Маск совершает "огромную ошибку", преследуя Трампа в соцсетях

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что миллиардер Илон Маск делает "огромную ошибку", преследуя президента Дональда Трампа в соцсетях.

Об этом он сказал на подкасте "This Past Weekend with Theo Von", сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент не считает, что ему нужно быть в кровной вражде с Илоном Маском, и я на самом деле думаю, что если бы Илон немного успокоился, все было бы хорошо",- сказал политик.

Вэнс также выразил надежду, что Маск и Трамп смогут найти общий язык после недавнего спора. Вице-президент также надеется, что Маск вернется в команду Трампа.

Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

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