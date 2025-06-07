Вэнс заявил, что Маск совершает "огромную ошибку", преследуя Трампа в соцсетях
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что миллиардер Илон Маск делает "огромную ошибку", преследуя президента Дональда Трампа в соцсетях.
Об этом он сказал на подкасте "This Past Weekend with Theo Von", сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент не считает, что ему нужно быть в кровной вражде с Илоном Маском, и я на самом деле думаю, что если бы Илон немного успокоился, все было бы хорошо",- сказал политик.
Вэнс также выразил надежду, что Маск и Трамп смогут найти общий язык после недавнего спора. Вице-президент также надеется, что Маск вернется в команду Трампа.
Конфликт Маска и Трампа
Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.
Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.
Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.
Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".
Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.
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Україна - сила !
мага - могила !
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Під час інтерв'ю він скащав, що ілон втомився, зробив помилку, а трамп переможе в цій сутичці.
Також вже вкотре запевнив, що він і ілон, а тако вся сім'я захоплюється і обожнює путіна.
Захід на який прилетів батько ілона маска організував дугін кривавий варвар і батько руського міра, абсолютний садист і соціопат.
Он просто был хорошим менеджером.
Но наркота его уже сгубила.
і холєра з діареєю !
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тролінг
тролінгу
*******...
А потім почне накиди у соцмережах лайна щодо педофелії Трампа. 😁
А згодом на орбіті Землі з'явиться напис "Трамп підарас!!!"
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і не він один
ну, як дуля то не доставайся ж ти нікому.
жаба одягнула страпон і почала натягувати гадюку.
А венс, це, як Тампакс!! Жінки трампа, знають…
1. Мовою оригіналу.
2. Надто багато буков.
3. На жаль, це таки правда.
Ирма Заубер: Я все чаще читаю в ленте вопрос : а что же такого есть у Путина на Трпмпа ?! Что же такого тайного он может о нем знать, чтобы президент Америки разваливал собственную страну и мировую демократию в угоду российскому фюрера ?
А вот что :
ТРАМП. Досье на манжетах.
Август 1975 года, Хельсинки, Финляндия. Леонид Брежнев и Джеральд Форд подписывают Хельсинские соглашения. Это их вторая встреча. Брежнев тайно предлагает Форду помощь и поддержку СССР в переизбрании Форда президентом США на выборах 1976 года. Форд игнорирует предложение Брежнева и через год проигрывает Джимми Картеру.
Июль 1987 года, Москва, СССР. Трампу 41 год, он прилетает в Москву (вместе с женой, чешской фотомоделью Иваной Зельничковой) по приглашению посла СССР в США Юрия Дубинина (утверждено на заседании Политбюро ЦК КПСС). У Трампа-бизнесмена очередной финансовый кризис: все его активы упали в цене, а долги выросли многократно. Этот период отражён в известном анекдоте про Трампа: "Видишь того нищего со шляпой на углу 5-ой авеню?" - говорит Трамп своей спутнице, которой перед тем подарил бриллиантовое колье. "Этот человек на полтора миллиарда богаче меня!" - "Но у него же ничего нет!" - "У него-то ничего нет, а у меня полтора миллиарда долгов!"......
После возвращения из Москвы Трамп-банкрот неожиданно получает кредит у консорциума из 16 банков и покупает отель Plaza (768 Fifth Avenue, Manhattan, New York, переименовывает его в Trump Plaza). Чуть позже - ещё один кредит у консорциума из 22 банков и покупает компанию Eastern Air Lines Shuttle (которую переименовывает в Trump Shuttle).
Так что же такое произошло в Москве-1987, и кто финансировал Трампа?
Финансировали Трампа кошельки КГБ в США. Финансировали аккуратно, выдавая не живые деньги, а гарантии под кредиты. Впрочем, живые деньги тоже поступали, но это отдельная тема отдельного расследования.
А в Москве-1987 произошла первая политическая сделка (вербовка) Трампа. Ему предложили, и он принял помощь и поддержку СССР в будущем избрании его президентом США. Помощь и поддержку враждебной США страны. Это стало первым серьёзным компроматом на Трампа.
В докладе Владимира Крючкова на Политбюро Трамп был представлен как американец, из которого можно изготовить "управляемого президента США"
Интересно, что перед приездом в Москву Трамп утверждал, что никогда не будет баллотироваться в президенты, потому ,что свободная жизнь бизнесмена нравится ему гораздо больше зарегулированной жизни политика.
В Москве-1987 ему пришлось изменить и своё мнение, и свои желания …
СССР распался, КГБ постепенно мутировал в ФСБ и СВР, а осенью 1991 года освободившиеся от контроля КПСС кошельки КГБ спешно перепрятывали контролируемые ими активы. Гарантии под выданные кредиты не сработали (счета гарантов оказались пусты), и Трампу пришлось пережить унизительную процедуру реструктуризации долгов с изъятием и отеля Trump Plaza, и компании Trump Shuttle. Что дали, то и забрали - Трамп посчитал себя свободным от обязательств перед якобы мёртвой конторой. Но сама контора так не считала и бережно хранила компромат на Трампа. В конце 1996 года - начале 1997 года Трамп прилетал в Москву, аж 3 раза. Встречи у него были с Владимиром Ресиным и Зурабом Церетели. Трамп хотел построить в Москве Trump Tower. Но не сам (потому что денег на строительство у него не было), а на деньги московских мафиози. А вот за название (Trump Tower) Трамп хотел получить деньги. Впрочем, в некоторых странах подобная авантюра Трампу удалась. В Москве этот номер не прошёл.
Для конторы это был период, когда старую кожу она уже сбросила, а её новая кожа ещё не окрепла. Поэтому Трампа не трогали, к нему не приставали, не докучали. Это было хорошо. Но и денег Трампу получить не удалось. Это было плохо. Поэтому Ельциновская Россия Трампу не очень понравилась. Чуть позже ситуация изменилась. В июле 1998 года директором ФСБ был назначен Путин, чтобы властью ФСБ остановить все следственные действия по делу об убийстве генерала Льва Рохлина (которое сам Путин и организовал по просьбе Валентина Юмашева). Консультантом и советником Путин пригласил к себе генерала армии в отставке террориста Филиппа Бобкова (высшая ступень в чекистской карьере - первый заместитель председателя КГБ СССР Владимира Крючкова, который до поста председателя КГБ возглавлял внешнюю разведку и "вёл" Трампа). Филипп Бобков и рассказал Путину о Трампе и выдал накопленный на Трампа компромат. Трампу послали "весточку"- Контора восстановилась и всё помнит.....
Трампу пришлось бросить все свои дела и принять участие в выборах президента США 2000 года. Посильная помощь была оказана, в том числе и финансовая. Но контора была ещё слаба, ещё не развернула/восстановила в США свои структуры, ещё не наладила разорванные связи со своими резидентами и старыми кошельками КГБ...
Трамп очень старался. Он вышел из республиканской партии и вступил в партию Росса Перо. Но не смог. Выборы-2000 Трамп провалил. Ноябрь 2013 года, Москва, Россия. Трамп снова в Москве, потому что ему снова нужны деньги (после кризиса 2008 года Трамп снова банкрот). Он проводит в КРОКУС-СИТИ конкурс красоты "Мисс Вселенная". Трамп - совладелец этого конкурса.За проведение конкурса в КРОКУС-СИТИ Трамп получает от Араза Агаларова (отец- основатель КРОКУС-СИТИ) скромный бонус в 14 млн $ и право неограниченно трахать молодых конкурсанток. Трамп очень рад и деньгам, и молодым девушкам (он даже не догадывался, что все его оргии аккуратно записывают крупным планом на камеры высокого разрешения добрые дяди из ФСБ; а ещё он не догадывался, что под видом конкурсанток те же добрые дяди поставляли ему несовершеннолетних детей). А ещё Трамп просит Араза Агаларова устроить ему встречу с Путиным. Трамп в восторге от Путина и напрашивается к нему на свидание. Но тогда эта встреча не состоялась. Зато состоялась встреча с путинскими чекистами, которые напомнили Трампу обязательства-1987 и призвали Трампа перестать заниматься ерундой и начать заниматься настоящим делом. Ему было обещано финансирование, массированная поддержка в газетных и телевизионных СМИ, в интернете, а также поддержка лучших путинских политтехнологов. Сам Путин к этому моменту окончательно узурпировал власть, нагло нарушив конституционный запрет третьего срока президентства и задавив все протесты (в конце 2013 года всё протестное движение уже было загнано в "загоны" и не представляло для Путина серьёзной угрозы). Овладев Россией, Путин стал всё чаще задумываться о своём месте в мировой политике. В этом смысле управляемый президент США был бы Путину очень кстати.25 января 2015 года, штат Айова, США. Трамп (на собрании республиканцев) объявил о своём намерении "подумать", выдвигаться ли ему на пост президента США от республиканцев.
Собственно говоря, к этому моменту агрессивные группы поддержки Трампа были уже созданы. Неудачный опыт выборов-2000 был учтён, но и сам Путин сильно окреп к этому времени. К началу 2015 года Путиным и его безропотным окружением было украдено из бюджета России, из разгромленных бизнесов (а также получено в виде откатов) около 4-х триллионов $. В Европе, США, Канаде, в Юго-Восточной Азии и Южной Америке была сформирована сеть из 2000 путинских кошельков - хранителей выведенных из России ворованных активов. Путинским кошелькам в США была дана команда делать пожертвования и оплачивать газеты, телевидение и троллей в интернете - всё ради поддержки Трампа. Тема российских и пророссийских СМИ, несущих ложь и растление населений по всему миру, - это тема отдельных расследований. Нам достаточно назвать некоторые из таких каналов. Это, в первую очередь, RT America и RT International, Sputnik, а также пророссийский канал Fox News. Не стоит забывать и о десятках тысяч интернет-троллей, заполонивших социальные сети, Facebook, Tik-Tok, Telegram, Twitter, YouTube ... Через эти каналы распространялись и распространяются вирусные клипы, фото-шопо-жабы , пропагандистские клише и огромное количество ложных утверждений ( конспирология ) трудноотличимых (для неспециалиста) от правды. Цель подобных вбросов грандиозная - (!!!) стереть в умах населений грань между истиной и ложью (а не только дезинформация и реклама Трампа). Растлённое сознание порождает фантомы и нуждается в "сильной руке".
Глобальный результат налицо: мир качнулся в сторону диктатур и фашизма.
Всё вместе взятое обеспечило победу Трампа на выборах-2016.
"Америка наша!"- ликовали путинские пропагандисты.
16 июля 2018 года, Хельсинки, Финляндия. Здесь прошла личная встреча Трампа и Путина, в присутствии только Трампа, Путина и личного переводчика Путина (хорошо дрессированного чекиста). Путин показывал Трампу клипы и фото, на которых Трамп трахает детей из КРОКУС СИТИ, много шутил и смеялся по этому поводу. Трампу был показан также другой компромат на него: как Трамп соглашается на сотрудничество с КГБ СССР, на помощь в проведении выборов, как Трамп соглашается на сотрудничество с ФСБ России, как Трамп выпрашивает деньги ... Были озвучены суммы, потраченные на Трампа, ради Трампа, на поддержание Трампа, на группы поддержки Трампа ...Встреча прошла «в тёплой и дружественной обстановке». Вместо запланированных 90 минут она длилась более двух часов. Трамп был измочален на выходе и бубнил только, что он "...не верит своим спецслужбам ... не верит своим спецслужбам..." он "... верит Владимиру Путину... верит Владимиру Путину...",
На фотографии виден растерянный Трамп и самодовольно лыбящийся Путин. Финал вербовки. Только на этой встрече Трамп осознал, как глубоко он повязан с Путиным и деватся ему уже некуда.
6 января 2020 года, Вашингтон, США. Выборы-2020 проиграны Трампом. Идёт совместная сессия Конгресса (республиканцы & демократы) для официального оформления победы Джо Байдена. Трампу заранее послали "весточку": поражение не признавать, поднимать своих фанатов, сессию Конгресса сорвать, группа поддержки будет" (чем можем, тем поможем) ...
Дальнейшее хорошо известно. Нападение на Капитолий не привело к отмене результатов выборов, но зато инициировало вторую процедуру импичмента Трампу за «провокацию восстания» (к сожалению, не был доведён до конца). Трамп утратил власть, но обещал вернуться ( и привлек к себе еще большее количество людей за счет геройского ореола «мученика от демократии» )
22 марта 2024 года, Москва, Россия.
Путин сжигает КРОКУС СИТИ. Это - пламенный привет Трампу (помимо выполнения прочих также важных и нужных Путину целей). Мы не знаем, содрогнулся ли Трамп от такого послания (вот такие у абсолютных диктаторов "шутки"), но пламенный привет был понят Трампом правильно: сексуальные компроматы больше не актуальны, теракты нужны, теракты были, есть и будут ещё - всё для победы ... И победа-2024 пришла ...
Путин пришёл к власти и затем успешно узурпировал её через теракты. Каждый теракт имел вполне опредёлённую главную цель и одну или несколько побочных. Например, теракты со взрывами домов в Москве-Буйнакске-Волгодонске-Рязани главной целью имели не "маленькую победоносную войну в Чечне" (как многие думают), а взятие под контроль ФСБ всех избирательных участков страны (под предлогом защиты мест скопления народа) с последующей вербовкой глав избирательных комиссий, что в итоге привело к массовым фальсификациям и в дальнейшем - к возможности полностью контролировать результаты вообще всех выборов в России.
Подобная схема не могла быть применена в США (пока), но пользу терактов для достижения своих целей Путин впитал ещё «с молоком» террориста Филиппа Бобкова (первый заместитель Владимира Крючкова, уволенный Михаилом Горбачёвом), который с 1998 года (по 2019 год) являлся внештатным советником и консультантом Путина.
На теракте Хамаса 07.10.2023 года стоит подпись Путина (made by Putin) - это дата проведения теракта - день рождения Путина .
Можно долго обсуждать формы и объёмы оплаты террористам (есть свидетельства, что найдены блокчейн-транзакции переводов Хамасу с московской и санкт-петербургской бирж через криптовалюты в размере около 190 млн $) - этим должны заниматься следователи с целью привлечения заказчика ещё к одной смертельной уголовной ответственности. Нам важна главная цель данного теракта. В данном теракте главных целей было сразу две. Первая (очевидная) - это открытие второго фронта войны, переключение сил, средств, внимания всего мирового сообщества на Ближний Восток. Вторая (менее очевидная) - это помощь Трампу в победе на выборах 2024 года. Может быть, более важная, чем первая цель.
Трампу была сформирована повестка поведения, которая заключалась в яростной поддержке Израиля, жертвы этого чудовищного теракта (теракт был заказан Путиным как экстремально жестокий). Такое поведение Трампа с необратимостью привело к завоеванию не только подавляющего большинства голосов еврейской диаспоры в США, но и голосов миллионов честных американцев, искренне сочувствующих невинно убитым . Маятник качнулся в пользу Трампа. Это обеспечило ему победу на выборах-2024.
Отметим также, что к "работе" были подключены десятки тысяч хорошо проплаченных путинских троллей, в социальных сетях, в печатных СМИ, в телевизионных передачах... Творилось нечто невиданное: на любое негативное высказывание о Трампе возникали десятки оскорбительных, издевательских, уничижительных реплик. Оппонента затыкали и буквально растаптывали.
Теракт 07.10.2023 не только помог Трампу победить на выборах, но и повязал кровью Путина и Трампа (всё, как любит Путин).
Подводим итоги:
Трамп опутан страшным, убийственным для него компроматом:
1. он несколько раз соглашался на помощь чекистов (сначала СССР, потом России) в выборах его президентом США, он принимал эту помощь (помощь иностранного враждебного государства) и был обязан за эту помощь рассчитаться;
2. он получал деньги от фиктивных сделок с недвижимостью, он получал гарантии под кредиты от кошельков КГБ и ФСБ, он получал финансовую поддержку всегда, когда оказывался банкротом (в своих безумных сделках) - финансирование иностранного враждебного государства - он был обязан за эту помощь рассчитаться;
3. он трахал детей из КРОКУС СИТИ под камеры крупным планом;
4. но самое главное - он повязан кровью с Путиным по теракту ХАМАС-07.10.23.
Этот теракт был сделан под него, чтобы гарантированно победить на выборах-2024.
В своё время Сталин привёл Гитлера к власти, вмешавшись в выборы в Германии.
Сегодня эрзатц-Сталина - Путин привёл к власти эрзатц-Гитлера - Трампа, вмешавшись в выборы в США.
Уже хорошо видно, что опутанный компроматом, повязанный кровью, Трамп ужом на сковородке крутится, пытаясь вырваться из крепких захватов чекистской братвы - У него есть только один выход - узурпировать полностью власть в США и прихлопнуть Путина ( или имея свой кусок разделить с ним все остальное - если дадут )
Верить вышесказанному или нет - вы можете решить сами - имя человека , приславшего текст я назвать не могу - я ему вполне верю . Иначе трудно объяснить тот факт, что все , что делает президент Америки выгодно не его собственной стране, а России .
Ниже - фото в Хельсинки после «того самого» двухчасового разговора
Венс виліз аби захистити власну сраку, бо маск і його злив.
Але я добре пом'ятаю як рудий сказав «венс не може бути призидентом!»