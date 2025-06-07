Трамп хочет избавиться от своего автомобиля Tesla после ссоры с Маском, - СМИ

Президент США Дональд Трамп хочет избавиться от своего электрокара Tesla, который приобрел ранее, чтобы поддержать Илона Маска.

Об этом пишут Wall Street Journal и BBC со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Американский лидер ранее купил электрокар Tesla, чтобы продемонстрировать свою поддержку компании Маска после того, как произошло падение акций.

По данным BBC, красная Tesla Трампа уже несколько недель стоит припаркованной возле Белого дома. Сам Трамп лично этим авто не пользуется, но "одалживал" его некоторым сотрудникам администрации.

По словам представителя Белого дома, теперь президент США хочет продать или, возможно, подарить кому-то свою Tesla. Собеседник журналистов не уточнил, на каком этапе находится это решение.

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Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

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