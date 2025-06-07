Трамп хочет избавиться от своего автомобиля Tesla после ссоры с Маском, - СМИ
Президент США Дональд Трамп хочет избавиться от своего электрокара Tesla, который приобрел ранее, чтобы поддержать Илона Маска.
Об этом пишут Wall Street Journal и BBC со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Американский лидер ранее купил электрокар Tesla, чтобы продемонстрировать свою поддержку компании Маска после того, как произошло падение акций.
По данным BBC, красная Tesla Трампа уже несколько недель стоит припаркованной возле Белого дома. Сам Трамп лично этим авто не пользуется, но "одалживал" его некоторым сотрудникам администрации.
По словам представителя Белого дома, теперь президент США хочет продать или, возможно, подарить кому-то свою Tesla. Собеседник журналистов не уточнил, на каком этапе находится это решение.
Конфликт Маска и Трампа
Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.
Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.
Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.
Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".
Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.
Пожалуйста, подождите...
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Він не просто критикував Трампа або його законопроект, який республіканці намагаються прийняти; він говорив про усунення республіканців, які голосували за це "огидне відродження".
Він міркував про створення третьої партії.
Стверджуючи, що Трамп програв би в 2024 році без його підтримки.
Немає сумніву, що, якщо б їх дійсно змусили вибрати, більшість впливових республіканців обрала б Трампа.
Але це не так просто.
Віце-президент Дж. Д. Ванс, після кількох годин досить помітної тиші в четвер, зрештою зайняв рішучу позицію на стороні Трампа (для перестороги, якщо було якісь сумніви) - хоча й без критики Маска.
Маск зберіг значну підтримку серед республіканців.
А ще цей супутниковий інтернет-сервіс часто застосовують під час реагування на стихійні лиха.
Є ще одна сфера, де активно застосовується Starlink - від безперебійної роботи цього сервіру залежать і багато підрозділів Сил оборони України.
та й ілоша теж кретин - в політику поперся !
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Це стосується як Путіна, так і Зеленського, і Трампа з Маском...
''Мудрий Народ'' деколи обирає до влади повних неадекватів - таких як Трамп і Зеленський.
''Мудрий Народ'' деколи обирає повних виродків:
- в Україні це - Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський.
- в Світі це - Трамп, Саркозі, Берлусконі, Шредер, Лукашенко, Іванішвілі...
За Януковича майже згоден.
За Зеленського ще рано говорити, подивимось. Хоча його професійна непригодність майже доведена
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тєпєрь сварщік можєт пєрєкуріть
Веданка, ти нахєра трампидло обрало та ще нам тут кацапсячі анєхдотики пишеш.
Може ще якесь українське слово тобі не подобається і ти знаєш кацапський анєхдотик?
Я с тобою не балакаю, трампіздко. Я задаю просте запитання: нахєра ти обрало цього мудака, та ще весь сайт посилало під три чорти та до венерологів з психіатрами, кого куди. Ти до якого лікаря зараз ходиш? Чи у тебе невиліковне?
Продаж без поспіху,перекупам не дзонити,допомога у продажу не потрібна™
« я взяв теслу ще до того, як дізнався, що Маск мудак».
Має спрацювати...
Пора Теслу міняти на авто від нового коханця (з росії)
вчи мову, твоя методичка у кострубатому перекладі, троляка