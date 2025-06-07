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Новости Конфликт Трампа и Маска
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Трамп хочет избавиться от своего автомобиля Tesla после ссоры с Маском, - СМИ

На фоне спора с Маском Трамп решил избавиться от своей Tesla

Президент США Дональд Трамп хочет избавиться от своего электрокара Tesla, который приобрел ранее, чтобы поддержать Илона Маска.

Об этом пишут Wall Street Journal и BBC со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Американский лидер ранее купил электрокар Tesla, чтобы продемонстрировать свою поддержку компании Маска после того, как произошло падение акций.

По данным BBC, красная Tesla Трампа уже несколько недель стоит припаркованной возле Белого дома. Сам Трамп лично этим авто не пользуется, но "одалживал" его некоторым сотрудникам администрации.

По словам представителя Белого дома, теперь президент США хочет продать или, возможно, подарить кому-то свою Tesla. Собеседник журналистов не уточнил, на каком этапе находится это решение.

Читайте также: Tesla за день потеряла $153 миллиарда из-за конфликта между Маском и Трампом

Конфликт Маска и Трампа

Напомним, между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

Читайте также: Публичную ссору между Трампом и Маском разжег один из ближайших советников президента США, - Axios

Автор: 

Tesla (15) Маск Илон (244) Трамп Дональд (5663)


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Топ комментарии
+15
Ща махнется с ****** на буханку...
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07.06.2025 01:42 Ответить
+13
нікчеми остаточно змивають в каналізацію залишки тої справжньої демократичної Америки, яка колись була маяком для нещасних країн з комунізмом та іншою бідою. Спочатку її злив обама-кримський, потім байден-бучанський, а ці серуни вже добивають.
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07.06.2025 01:46 Ответить
+8
Демократія теж має свої недоліки.
''Мудрий Народ'' деколи обирає до влади повних неадекватів - таких як Трамп і Зеленський.
''Мудрий Народ'' деколи обирає повних виродків:
- в Україні це - Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський.
- в Світі це - Трамп, Саркозі, Берлусконі, Шредер, Лукашенко, Іванішвілі...
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07.06.2025 01:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
коли ********* кацапофіли - це добре. Не зупиняйтесь.
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07.06.2025 01:37 Ответить
Оскільки їхня ворожнеча переросла в особисті напади в четвер, одним з найцікавіших аспектів було те, що Маск заглибився в потенційну боротьбу за владу.
Він не просто критикував Трампа або його законопроект, який республіканці намагаються прийняти; він говорив про усунення республіканців, які голосували за це "огидне відродження".
Він міркував про створення третьої партії.
Стверджуючи, що Трамп програв би в 2024 році без його підтримки.
Немає сумніву, що, якщо б їх дійсно змусили вибрати, більшість впливових республіканців обрала б Трампа.
Але це не так просто.
Віце-президент Дж. Д. Ванс, після кількох годин досить помітної тиші в четвер, зрештою зайняв рішучу позицію на стороні Трампа (для перестороги, якщо було якісь сумніви) - хоча й без критики Маска.
Маск зберіг значну підтримку серед республіканців.
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07.06.2025 01:41 Ответить
Припинення контрактів Пентагону, що стосуються супутникового інтернет-сервісу Starlink Маска, буде програшним варіантом і для Маска, і для федерального уряду, ці термінали також розгорнуті на військових базах, кораблях, літаках та бронетехніці США.
А ще цей супутниковий інтернет-сервіс часто застосовують під час реагування на стихійні лиха.

Є ще одна сфера, де активно застосовується Starlink - від безперебійної роботи цього сервіру залежать і багато підрозділів Сил оборони України.
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07.06.2025 02:19 Ответить
рудий ідіот !
та й ілоша теж кретин - в політику поперся !

.
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07.06.2025 03:43 Ответить
Ща махнется с ****** на буханку...
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07.06.2025 01:42 Ответить
нікчеми остаточно змивають в каналізацію залишки тої справжньої демократичної Америки, яка колись була маяком для нещасних країн з комунізмом та іншою бідою. Спочатку її злив обама-кримський, потім байден-бучанський, а ці серуни вже добивають.
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07.06.2025 01:46 Ответить
Ха-ха, акции Тесла продолжают падать. Лишний раз убеждаюсь в том, что даже миллиардеры чаще всего не семи пядей во лбу, а пришедшие к успеху пацаны ) Фарт - штука капризная.
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07.06.2025 01:50 Ответить
акції падають в ціні, і що?
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07.06.2025 03:19 Ответить
Це значить, що коли вони будуть коштувати, як туалетний папір, лавочку треба буде закривати
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07.06.2025 07:55 Ответить
Багато хто з тих, кого "піднімало на гребені хвилі", вважає, що він добився успіху сам... Насправді їх часто туди просто "виносило"- як шмат лайна... Тому часто починають хворіть на "зіркову хворобу"...А потім страшно дивуються та висловлюють "образи" на оточуючих, коли доля відних відвертається... Недарма, при виборах кошового отамана Війська низового запорізького, обранцю мазали голову брудом з калюжі - щоб пам"ятав, звідки він піднявся... На жаль, дана традиція, у ********* світі відсутня...
Це стосується як Путіна, так і Зеленського, і Трампа з Маском...
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07.06.2025 05:24 Ответить
Демократія теж має свої недоліки.
''Мудрий Народ'' деколи обирає до влади повних неадекватів - таких як Трамп і Зеленський.
''Мудрий Народ'' деколи обирає повних виродків:
- в Україні це - Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський.
- в Світі це - Трамп, Саркозі, Берлусконі, Шредер, Лукашенко, Іванішвілі...
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07.06.2025 01:57 Ответить
Щось список короткий.
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07.06.2025 05:01 Ответить
А що тобі зробили Кравчук і Кучма, малчік??
За Януковича майже згоден.
За Зеленського ще рано говорити, подивимось. Хоча його професійна непригодність майже доведена
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07.06.2025 07:40 Ответить
Мало хіба того, що вони танцювали на цирлах перед москвою замість того, щоб по прикладу Балтійських країн швиденько заскочити під парасольку НАТО?
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07.06.2025 10:01 Ответить
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07.06.2025 08:45 Ответить
Не креативний поц. Наш би вийшов із кувалдою і з трьох камер під різними ракурсами відрехтував. А потім ще показав у уповільненому повторі, щоб розбите шкло у пику зачарованому реднеку із перезаписаним долбі звуком. Коротше лох. Він би і на піаніні не зіграв.
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07.06.2025 02:01 Ответить
нехай привселюдно ,спалить біля Білого дому
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07.06.2025 02:08 Ответить
Я завжди дивуюсь - чому тебе не банять?
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07.06.2025 02:49 Ответить
Ну, не ордловська точно.
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07.06.2025 03:10 Ответить
Як позбутися самого Трампа?
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07.06.2025 02:28 Ответить
посадити в Теслу і....

.
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07.06.2025 03:48 Ответить
хай спалить його на галявині перед Білим домом.
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07.06.2025 02:34 Ответить
Нехай мені подарує. Я не брезгливий до заліза.
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07.06.2025 02:50 Ответить
сварка маска с трампом закончілась !
тєпєрь сварщік можєт пєрєкуріть
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07.06.2025 04:05 Ответить
Мову висміювати будеш у себе на болотах
Веданка, ти нахєра трампидло обрало та ще нам тут кацапсячі анєхдотики пишеш.
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07.06.2025 07:39 Ответить
ти висміюєш сама себе, тупенька
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07.06.2025 08:14 Ответить
Ти нахєра трампидло обрало, тупорила істота?
Може ще якесь українське слово тобі не подобається і ти знаєш кацапський анєхдотик?
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07.06.2025 09:10 Ответить
цить, мала, ти вже досить забалакалася ні-про-що
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07.06.2025 09:46 Ответить
Заспокойся, їй скоро методички підвезуть, а доки вона як завжди, нісенітницю несе
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07.06.2025 10:00 Ответить
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07.06.2025 10:07 Ответить
«Мала» будеш називати свою лічінку, а не мене.
Я с тобою не балакаю, трампіздко. Я задаю просте запитання: нахєра ти обрало цього мудака, та ще весь сайт посилало під три чорти та до венерологів з психіатрами, кого куди. Ти до якого лікаря зараз ходиш? Чи у тебе невиліковне?
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07.06.2025 10:01 Ответить
Восьмидесятилеьний слабоумный нарцисс с деменцией и обдолбанный нарик и это не весь тампоновский Сброд, такое ощущение что Американское Быдло решило переплюнуть Украинское с четырежди уклонистом, Нариком , членограем, брехуном и его кодлой...
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07.06.2025 04:57 Ответить
"Забирай свои игрушки, и не писай в мой горшок!!!..."
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07.06.2025 05:27 Ответить
Аутизм VS деменція.
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07.06.2025 07:00 Ответить
Путлеру подаруй, він буде дуже радий
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07.06.2025 05:31 Ответить
Навіщо ці новини нам?Вони якось нам допоможуть у війні?Єдиний в них смисл відведення уваги від проблем на війні і тупого небритого лідора чи підора чи 2 в 1
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07.06.2025 05:37 Ответить
Забирай свои игрушки и не писяй в мой горшок.
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07.06.2025 06:17 Ответить
Не битий,не крашений,їздив по неділям у церкву дідусь
Продаж без поспіху,перекупам не дзонити,допомога у продажу не потрібна
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07.06.2025 06:29 Ответить
Я прийму в дарунок машину. Тільки за паром не забуть проплатити, Доні і освіжувач повітря новий повісь на дзеркало.
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07.06.2025 07:16 Ответить
Ділов то - викотив Теслу перед Білий дім -підпалив нах і гори все в цьому світі синім вогнем!
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07.06.2025 07:29 Ответить
Клінічного ідіота і старого маразматика Трампекса, який до того хворіє старечою деменцією до влади привів Маск, який витратив на старого дебіла свой 300 мільйонів баксів, про це заявив публічно. Відео пригод старого пирдуна Трампекса в Нью-Йоркському борделі є у Маска і в кацапів. Про це повідомив Юрій Швець в своему крайньому відео за сьогодні. Одне не зрозуміло, що там робив старий імпотент Трампидло, нюхав чи гладив.
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07.06.2025 07:40 Ответить
Напиши на задньому склі:
« я взяв теслу ще до того, як дізнався, що Маск мудак».
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07.06.2025 07:42 Ответить
Мабуть путін йому вже придбав Москвіча -412.
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07.06.2025 07:59 Ответить
Хай насцить у аккумулятор!
Має спрацювати...
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07.06.2025 08:34 Ответить

Пора Теслу міняти на авто від нового коханця (з росії)
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07.06.2025 08:36 Ответить
Я заберу при умові, що акумулятори будуть заряджені.
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07.06.2025 09:40 Ответить
Подивимося на ху...ло, коли він на цієї тачки їздити почне.
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07.06.2025 09:54 Ответить
*цій тачці.
вчи мову, твоя методичка у кострубатому перекладі, троляка
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07.06.2025 10:06 Ответить
ілюша такий самий агент фсб ,як і трамп ,просто ілюша теж хоче стати президентом США ...і розуміє шо с його базою мега пам'ятью компроматів ,він це може зробити ,але може не астигнути ,бо завалять ...
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07.06.2025 10:03 Ответить
Іллюша не зможе стати президентом. Він народився не в Америці, а у них по Конституції тільки народження в Америці дає право стати президентом.
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07.06.2025 10:09 Ответить
трампу 🤠 можно продати цю Теслу на аукціоні ,і гроши перерахувати на ЗСУ ...буде красива символічність ...
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07.06.2025 10:06 Ответить
Американцы в этот раз выбрали какого-то ребенка, а не президента. И, похоже, этот ребенок лишнехромосомный.
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07.06.2025 10:08 Ответить
 
 