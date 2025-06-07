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Новини Конфлікт Трампа і Маска
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Трамп хоче позбутися свого авто Tesla після сварки з Маском, - ЗМІ

На тлі суперечки з Маском Трамп вирішив позбутися своєї Tesla

Президент США Дональд Трамп хоче позбутися свого електрокара Tesla, який придбав раніше, щоб підтримати Ілона Маска. 

Про це пишуть  Wall Street Journal та BBC з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Американський лідер раніше купив електрокар Tesla, щоб продемонструвати свою підтримку компанії Маска після того, як відбулося падіння акцій.

За даними BBC, червона Tesla Трампа вже кілька тижнів стоїть припаркованою біля Білого дому. Сам Трамп особисто цим авто не користується, але "позичав" його деяким співробітникам адміністрації.

За словами представника Білого дому, тепер президент США хоче продати або, можливо, подарувати комусь свою Tesla. Співрозмовник журналістів не уточнив, на якому етапі перебуває це рішення.

Читайте також: Tesla за день втратила $153 мільярди через конфлікт між Маском і Трампом

Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

Читайте також: Публічну сварку між Трампом і Маском розпалив один із найближчих радників президента США, - Axios

Автор: 

Tesla (331) Маск Ілон (673) Трамп Дональд (6118)


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Топ коментарі
+2
нікчеми остаточно змивають в каналізацію залишки тої справжньої демократичної Америки, яка колись була маяком для нещасних країн з комунізмом та іншою бідою. Спочатку її злив обама-кримський, потім байден-бучанський, а ці серуни вже добивають.
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07.06.2025 01:46 Відповісти
+1
Ща махнется с ****** на буханку...
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07.06.2025 01:42 Відповісти
+1
Демократія теж має свої недоліки.
''Мудрий Народ'' деколи обирає до влади повних неадекватів - таких як Трамп і Зеленський.
''Мудрий Народ'' деколи обирає повних виродків:
- в Україні це - Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський.
- в Світі це - Трамп, Саркозі, Берлусконі, Шредер, Лукашенко, Іванішвілі...
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07.06.2025 01:57 Відповісти
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коли ********* кацапофіли - це добре. Не зупиняйтесь.
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07.06.2025 01:37 Відповісти
Оскільки їхня ворожнеча переросла в особисті напади в четвер, одним з найцікавіших аспектів було те, що Маск заглибився в потенційну боротьбу за владу.
Він не просто критикував Трампа або його законопроект, який республіканці намагаються прийняти; він говорив про усунення республіканців, які голосували за це "огидне відродження".
Він міркував про створення третьої партії.
Стверджуючи, що Трамп програв би в 2024 році без його підтримки.
Немає сумніву, що, якщо б їх дійсно змусили вибрати, більшість впливових республіканців обрала б Трампа.
Але це не так просто.
Віце-президент Дж. Д. Ванс, після кількох годин досить помітної тиші в четвер, зрештою зайняв рішучу позицію на стороні Трампа (для перестороги, якщо було якісь сумніви) - хоча й без критики Маска.
Маск зберіг значну підтримку серед республіканців.
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07.06.2025 01:41 Відповісти
Припинення контрактів Пентагону, що стосуються супутникового інтернет-сервісу Starlink Маска, буде програшним варіантом і для Маска, і для федерального уряду, ці термінали також розгорнуті на військових базах, кораблях, літаках та бронетехніці США.
А ще цей супутниковий інтернет-сервіс часто застосовують під час реагування на стихійні лиха.

Є ще одна сфера, де активно застосовується Starlink - від безперебійної роботи цього сервіру залежать і багато підрозділів Сил оборони України.
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07.06.2025 02:19 Відповісти
Ща махнется с ****** на буханку...
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07.06.2025 01:42 Відповісти
нікчеми остаточно змивають в каналізацію залишки тої справжньої демократичної Америки, яка колись була маяком для нещасних країн з комунізмом та іншою бідою. Спочатку її злив обама-кримський, потім байден-бучанський, а ці серуни вже добивають.
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07.06.2025 01:46 Відповісти
Ха-ха, акции Тесла продолжают падать. Лишний раз убеждаюсь в том, что даже миллиардеры чаще всего не семи пядей во лбу, а пришедшие к успеху пацаны ) Фарт - штука капризная.
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07.06.2025 01:50 Відповісти
Демократія теж має свої недоліки.
''Мудрий Народ'' деколи обирає до влади повних неадекватів - таких як Трамп і Зеленський.
''Мудрий Народ'' деколи обирає повних виродків:
- в Україні це - Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський.
- в Світі це - Трамп, Саркозі, Берлусконі, Шредер, Лукашенко, Іванішвілі...
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07.06.2025 01:57 Відповісти
Не креативний поц. Наш би вийшов із кувалдою і з трьох камер під різними ракурсами відрехтував. А потім ще показав у уповільненому повторі, щоб розбите шкло у пику зачарованому реднеку із перезаписаним долбі звуком. Коротше лох. Він би і на піаніні не зіграв.
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07.06.2025 02:01 Відповісти
нехай привселюдно ,спалить біля Білого дому
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07.06.2025 02:08 Відповісти
Я завжди дивуюсь - чому тебе не банять?
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07.06.2025 02:49 Відповісти
може тому, що я не **** ордловська?
та і банять же...
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07.06.2025 02:55 Відповісти
Як позбутися самого Трампа?
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07.06.2025 02:28 Відповісти
хай спалить його на галявині перед Білим домом.
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07.06.2025 02:34 Відповісти
Нехай мені подарує. Я не брезгливий до заліза.
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07.06.2025 02:50 Відповісти
 
 