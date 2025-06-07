Трамп хоче позбутися свого авто Tesla після сварки з Маском, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп хоче позбутися свого електрокара Tesla, який придбав раніше, щоб підтримати Ілона Маска.

Про це пишуть Wall Street Journal та BBC з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Американський лідер раніше купив електрокар Tesla, щоб продемонструвати свою підтримку компанії Маска після того, як відбулося падіння акцій.

За даними BBC, червона Tesla Трампа вже кілька тижнів стоїть припаркованою біля Білого дому. Сам Трамп особисто цим авто не користується, але "позичав" його деяким співробітникам адміністрації.

За словами представника Білого дому, тепер президент США хоче продати або, можливо, подарувати комусь свою Tesla. Співрозмовник журналістів не уточнив, на якому етапі перебуває це рішення.

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Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

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