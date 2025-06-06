Публічну сварку між Трампом і Маском розпалив один із найближчих радників президента США, - Axios

Після того, як президент США Дональд Трамп відкликав кандидата на посаду очільника NASA мільярдера Джареда Айзекмана, спалахнула публічна суперечка між ним там Ілоном Маском. За цим несподіваним рішенням стояв Серджіо Гор – один із найближчих радників глави Білого дому.

Про це пише Axios із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Трамп визнав у четвер, що скасування кандидатури Джареда Айзекмана на посаду глави NASA "засмутило" Маска, який є близьким другом Айзекмана. Це було одним із багатьох факторів, що призвели до конфлікту між американським президентом і його колишнім "найкращим другом".

Після цього Маск цілий день гостро критикував Трампа в соцмережі X. Це приголомшило радників президента — і деякого з них обурив саме Гор. Республіканці в Сенаті також поклали провину на Гора за те, що він допоміг зірвати призначення, аби звести рахунки з Маском. Раніше мільярдер критикував те, як Гор керує кадровим офісом Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спікер Джонсон вірить у примирення між Трампом та Маском: Думаю, все налагодиться

Як пише Axios, Гор відомий тим, що проводить тести на лояльність до Трампа серед новопризначених посадовців. Він вважається одним із найвпливовіших радників Трампа в Білому домі.

Також він володіє видавництвом Winning Team Publishing разом з Дональдом Трампом-молодшим, яке публікує книги про президента США і його партнерів. Виручені кошти далі використовував Трамп.

За даними видання, напружені стосунки між Маском і Гором проявилися ще у березні 2025 року, коли мільярдер посварився з держсекретарем Марком Рубіо. Раднику Трампа не подобалося те, як Маск втручається у кадрові рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск збожеволів, я "не особливо" зацікавлений у розмові зараз, - Трамп

"Серджіо дав зрозуміти, що йому не подобається тон Маска… і що він був незадоволений тим, що Маск публічно викликав його на килим перед усім Кабінетом", - сказав один із чиновників Білого дому, що був присутній на тій зустрічі.

Сам Гор заперечує причетність до скасування призначення Айзекмана на посаду очільника NASA.

Однак один із радників глави Білого дому сказав Axios, що саме Гор "постійно підбурював президента" проти Айзекмана, згадуючи про його пожертви демократам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім намагається помирити Трампа та Маска, - Politico