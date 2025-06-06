Маск збожеволів, я "не особливо" зацікавлений у розмові зараз, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав мільярдера Ілона Маска "людиною, яка втратила глузд", і заявив, що більше не зацікавлений у спілкуванні з ним.

Про це він сказав в телефонному інтерв'ю ABC News 6 червня, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Трампа про інформацію, що він нібито планує особисту розмову з Маском вдень.

"Ви маєте на увазі того чоловіка, який втратив глузд?" - відповів він, сказавши, що "не особливо" зацікавлений у розмові з ним зараз.

Президент США додав, що Маск хоче з ним поговорити, але він не готовий розмовляти з мільярдером.

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Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

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