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Новини Конфлікт Трампа і Маска
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Маск збожеволів, я "не особливо" зацікавлений у розмові зараз, - Трамп

Трамп каже, що Ілон Маск збожеволів

Президент США Дональд Трамп назвав мільярдера Ілона Маска "людиною, яка втратила глузд", і заявив, що більше не зацікавлений у спілкуванні з ним.

Про це він сказав в телефонному інтерв'ю ABC News 6 червня, передає Цензор.НЕТ

Журналісти запитали Трампа про інформацію, що він нібито планує особисту розмову з Маском вдень.

"Ви маєте на увазі того чоловіка, який втратив глузд?" - відповів він, сказавши, що "не особливо" зацікавлений у розмові з ним зараз.

Президент США додав, що Маск хоче з ним поговорити, але він не готовий розмовляти з мільярдером.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім намагається помирити Трампа та Маска, - Politico

Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск заявив, що Трамп фігурує у "файлах Епштейна"

Автор: 

США (23390) Маск Ілон (673) Трамп Дональд (6105)


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Топ коментарі
+27
Більше трешу. Більше дичини. Імпічмент рудому вишкребку і кремлядській шльондрі.
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06.06.2025 15:40 Відповісти
+26
Тобто Тампон не хоче миру і хоче ескалації? Зате з ****** Тампон готовий розмовляти і вдень і вночі
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06.06.2025 15:42 Відповісти
+19
Збожеволів той, хто називає розмову з ху"лом хорошою розмовою.
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06.06.2025 15:46 Відповісти
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Да вы там все ********...
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06.06.2025 15:40 Відповісти
+ 💯 👍🏿!

прочитав:

Маск збожеволів, я не дуже....

далі не розгледів.

.
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06.06.2025 16:01 Відповісти
Більше трешу. Більше дичини. Імпічмент рудому вишкребку і кремлядській шльондрі.
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06.06.2025 15:40 Відповісти
Набираємо попкор - скоро дізнаємося що править Великою Америкою - "політична доцільність Трампа" чи "мільярди долларів Маска".
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06.06.2025 16:19 Відповісти
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06.06.2025 16:19 Відповісти
Тобто Тампон не хоче миру і хоче ескалації? Зате з ****** Тампон готовий розмовляти і вдень і вночі
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06.06.2025 15:42 Відповісти
Мабуть йому в ростові теж квартиру ху....ло пообіцяв
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06.06.2025 15:48 Відповісти
навіть у ві сні губи шепчють: "валядимерь..."
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06.06.2025 15:50 Відповісти
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06.06.2025 16:33 Відповісти
Гроші від муска, він отримав, тому і «не зацікавлений» трамп….
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06.06.2025 15:42 Відповісти
Маска Трамп покусав от і має. (чи навпаки)
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06.06.2025 15:43 Відповісти
Маск вже вимагав імпічмент Трампону.
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06.06.2025 15:43 Відповісти
бабусіки на ринках не такі голосливі як ці два...
як ругатися так тільки он лайн і шо б всі чули, спостерігали, бачили і коментували цей шапітолій.
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06.06.2025 15:45 Відповісти
Мабуть гроші не змогли поділити, або ху...ло повисив трампонутому забезпечення, або масканутий перестав їх трампонутому давати
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06.06.2025 15:45 Відповісти
Збожеволів той, хто називає розмову з ху"лом хорошою розмовою.
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06.06.2025 15:46 Відповісти
Маск виконав свою справу, Маск може іти.
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06.06.2025 15:47 Відповісти
Маск втратив на "гнілом базарє" 24 млрд. дол. !!!!!!

за такі гроші він мав би послідовно:
розстріляти,
четвертувати,
повішати,
а на останок спалити електрикою рудого кретина в своєму уйобищ...ному кіберавто, яке схоже на гріб на колесах

.
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06.06.2025 15:55 Відповісти
Не думаю, що Маска хтось силою тягнув у владу. Це по-перше. По-друге, йому нарізали "люстраційну" задачу - збавити Трампа від тих, хто йому заважає обмазувати стіни какашками.
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06.06.2025 16:35 Відповісти
Повторю ще раз: у мене просто серце радіє, дивлячись на те, як ці двоє роблять Америку великою знов.
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06.06.2025 15:47 Відповісти
Божевільний збоживолив.
(Каламбур від Трампа)
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06.06.2025 15:51 Відповісти
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06.06.2025 16:21 Відповісти
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06.06.2025 15:54 Відповісти
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06.06.2025 15:55 Відповісти
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06.06.2025 15:56 Відповісти
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06.06.2025 15:59 Відповісти
Маск висунув серйозне звинувачення. Має бути розслідування
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06.06.2025 15:55 Відповісти
🍿 Давай Ілон. Козир Тій проти рудого, що він обкакався з мирним планом в Украіні. Не підведи.
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06.06.2025 15:56 Відповісти
собрались как то два **..ната и давай целовать друг друга, а потом .... случился конфуз !
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06.06.2025 16:00 Відповісти
А шо, реально хтось думав шо буде по іншому??? Почейкайте, зараз лайно пол'ється і з інших труб. Зараз трамп почне косо дивитсь на венса, бо макс того пропонує як заміну. Чи далі тим більше треша буде. А республіканцям на вібори вже скоро... Так шо це тільки початок.
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06.06.2025 16:02 Відповісти
Наркота!!!!дело своё делает!!!!
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06.06.2025 16:02 Відповісти
Я, ще раз кажу. Після 2014 писав (відновлення не можливе, підераша) на підерашистських сайтах, що слідуюча війна буде війною дронів.
Підерашти мене заклювали. Сміялись, принижували. Пробую підключити ШІ щобзнайшов. Хочо всеж таки марно.
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06.06.2025 16:11 Відповісти
Ілон. В Тебе ж супер компи, які моделюють майбутній розвиток ситуаціі. Де вказано, що )(уйло не переможе. Так якого ти куя не підтримуєш Украіну? Дітей немає.
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06.06.2025 16:02 Відповісти
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06.06.2025 16:03 Відповісти
Dave Troy:

"Підтримка Маска завжди залежала від того, чи буде Трамп продвигати дуже конкретну лінію щодо путіністів, а саме: послабити або покласти край долару.

Трамп відхилився від цієї лінії під тиском людей у Вашингтоні, які насправді не хочуть, щоб це сталося. Перед Ілоном поставили завдання або повернути його в потрібне русло, або замінити його; але за лаштунками відбувається те, що Трамп за одну ніч втратив підтримку більшості російських мереж інформаційних операцій, завдяки яким він опинився там, де зараз перебуває. Незрозуміло, що станеться з його крихкою коаліцією за таких умов. Він, швидше за все, не зможе пережити війну мемів, яку підтримують Маск, Тілль і Путін, а саме це, схоже, і відбувається.

Дехто припускає, що Маск і Трамп можуть помиритися, але незрозуміло, що може призвести до цього; доки Трамп наполягає на збільшенні витрат, він перебуває в конфлікті з бажаннями Путіна. І він буде конфліктувати з російською мережею, за якою стоїть Маск."

https://x.com/davetroy/status/1930941970727289193
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06.06.2025 16:06 Відповісти
Ілон хотів гроші з бюджета, дуля не дав.
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06.06.2025 16:13 Відповісти
Все набагато складніше. Маск активно вимагає не ухвалювати законопроєкт, який підніме стелю держборгу, щоб затягнути час, щоб через 8 тижнів було оголошено дефолт. Це чиста гра путіна, а Маск його довірена особа.
"It's really clear that the central beef between Musk and Trump is over the debt ceiling. And Russia is on Musk's side. If we manage to avoid default amid all this chaos it will be a miracle." "Цілком очевидно, що головна суперечка між Маском і Трампом - це питання про стелю держборгу. І Росія на боці Маска. Якщо нам вдасться уникнути дефолту серед усього цього хаосу, це буде дивом."

https://x.com/davetroy/status/1930655696598548751
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06.06.2025 16:18 Відповісти
Згідний. Але аудиторія в нього є. Якщо не то, то може. Всі пишіть і викладйте звірства в мережу "Х....." хто там там, це я рудий з товорищем володей.
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06.06.2025 16:25 Відповісти
Маск фактично оголосив війну Америці. Окрім головного удару, - спроб блокування законопроєкту з метою організації дефолту, він пригрозив припинити співпрацю його компанії SpaceX з урядом! На це відреагував один із наближених до Трампа людей: "Якщо Ілон погрожує відкликати велику програму SpaceX, Трамп має підписати указ сьогодні ввечері відповідно до Закону про виробництво в оборонній промисловості. SpaceX має бути конфіскована урядом США до опівночі."
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06.06.2025 16:38 Відповісти
Після цієї заяви Маск здав назад щодо SpaceX, але спроби саботувати законопроєкт (який, зокрема, містить значне збільшення витрат на оборону) не припинилися. Він підключив усю ізоляціоністську шоблу, - Томаса Мессі і Ренда Пола та інших , вони там з піною біля рота нападають на законопроєкт.
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06.06.2025 16:46 Відповісти
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06.06.2025 16:17 Відповісти
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06.06.2025 16:07 Відповісти
Так в божевільню його! а потім і тебе вилікують
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06.06.2025 16:09 Відповісти
ХотьПоржом, хужеНеБужет.
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06.06.2025 16:11 Відповісти
Ви друг друга коштуєте
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06.06.2025 16:11 Відповісти
Два дебіла- то є сила.!!!
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06.06.2025 16:11 Відповісти
Ета вайна в кучє гавна...
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06.06.2025 16:31 Відповісти
Обоє рябоє.
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06.06.2025 16:50 Відповісти
 
 