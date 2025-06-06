Маск збожеволів, я "не особливо" зацікавлений у розмові зараз, - Трамп
Президент США Дональд Трамп назвав мільярдера Ілона Маска "людиною, яка втратила глузд", і заявив, що більше не зацікавлений у спілкуванні з ним.
Про це він сказав в телефонному інтерв'ю ABC News 6 червня, передає Цензор.НЕТ.
Журналісти запитали Трампа про інформацію, що він нібито планує особисту розмову з Маском вдень.
"Ви маєте на увазі того чоловіка, який втратив глузд?" - відповів він, сказавши, що "не особливо" зацікавлений у розмові з ним зараз.
Президент США додав, що Маск хоче з ним поговорити, але він не готовий розмовляти з мільярдером.
Конфлікт Маска та Трампа
Нагадаємо, між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.
Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.
Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.
А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.
Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".
Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.
Будь ласка, зачекайте...
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прочитав:
Маск збожеволів, я не дуже....
далі не розгледів.
.
як ругатися так тільки он лайн і шо б всі чули, спостерігали, бачили і коментували цей шапітолій.
за такі гроші він мав би послідовно:
розстріляти,
четвертувати,
повішати,
а на останок спалити електрикою рудого кретина в своєму уйобищ...ному кіберавто, яке схоже на гріб на колесах
.
(Каламбур від Трампа)
Підерашти мене заклювали. Сміялись, принижували. Пробую підключити ШІ щобзнайшов. Хочо всеж таки марно.
"Підтримка Маска завжди залежала від того, чи буде Трамп продвигати дуже конкретну лінію щодо путіністів, а саме: послабити або покласти край долару.
Трамп відхилився від цієї лінії під тиском людей у Вашингтоні, які насправді не хочуть, щоб це сталося. Перед Ілоном поставили завдання або повернути його в потрібне русло, або замінити його; але за лаштунками відбувається те, що Трамп за одну ніч втратив підтримку більшості російських мереж інформаційних операцій, завдяки яким він опинився там, де зараз перебуває. Незрозуміло, що станеться з його крихкою коаліцією за таких умов. Він, швидше за все, не зможе пережити війну мемів, яку підтримують Маск, Тілль і Путін, а саме це, схоже, і відбувається.
Дехто припускає, що Маск і Трамп можуть помиритися, але незрозуміло, що може призвести до цього; доки Трамп наполягає на збільшенні витрат, він перебуває в конфлікті з бажаннями Путіна. І він буде конфліктувати з російською мережею, за якою стоїть Маск."
https://x.com/davetroy/status/1930941970727289193
"It's really clear that the central beef between Musk and Trump is over the debt ceiling. And Russia is on Musk's side. If we manage to avoid default amid all this chaos it will be a miracle." "Цілком очевидно, що головна суперечка між Маском і Трампом - це питання про стелю держборгу. І Росія на боці Маска. Якщо нам вдасться уникнути дефолту серед усього цього хаосу, це буде дивом."
https://x.com/davetroy/status/1930655696598548751