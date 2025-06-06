Білий дім намагається помирити Трампа та Маска, - Politico
У Білому домі проведуть телефонну розмову між Дональдом Трампом та Ілоном Маском, щоб примирити сторони.
Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Помічники Білого дому намагалися переконати Трампа стримати свою публічну критику Маска та запланували на п'ятницю телефонну розмову із бізнесменом, щоб домовитися про примирення.
Журналісти запитали Трампа про сварку з Маском, на що той сказав: "О, все гаразд. Все йде дуже добре, краще не буває".
Також лідер США вихвалявся своїми рейтингами прихильності, заявивши: "Цифри зашкалюють, це найвищі опитування, які я коли-небудь мав, і я мушу йти".
Помічники Трампа радили йому зосередитися на бюджетному законопроєкті, що й стало причиною суперечки між ним та Маском.
Конфлікт Маска та Трампа
Нагадаємо між мільярдером Ілоном Маскомо та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.
Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.
Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.
А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.
Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".
Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вау !!!!
.
Це до речі пояснення такої незрозумілої любові Трампа до іншого, бункерного, педофіла...
мав сказати хло меланії...
тепер у хла одним козиром менше..
"Мои мальчики, подайте руку друг другу!
.
Тогда Трампон сразу на Марс улетит, даже без ракеты.
і то не факт, не факт.
.
І як ти їх помириш, коли укурок назвав обізяну пєдофілом. А обізяна сказала шо укурок - дебіл і робить погані машини, які ніхто не хоче купувати.
Після таких заяв тільки розлучення.
бабкидедкі бальзаківського віку
.
"милые бранятся - только тешатся"
їх помирить секс до нестями !
.
Або ж запропонувати маску якісь інші - фантастичні " пряники " .
трумп: ""О, все гаразд. Все йде дуже добре, краще не буває"
Вчергове підтверджує: дебіл.
два придурка воссоединились
в США, один "творець інопланетян" (мільйярдер) спробував купити Президента і пішов звільняти "хароший бюджет" від чужих боргів (ну не від своїх же власних)
і тільки в Україні, один "майже мільйярдер" чи один бувший генерал - нічого не можуть зробити з блазнем, тому що ми будуємо "китайський однопартійний мір", без конфліктів і обід
будєш наводіть порядок в мойом офісє
Дай нам Боже сил і терпіння.
вони такі...
венс поднимает голову. тампон дурак, и венс подталкивает его к дурацким выходкам и кривляниям.
А сам венс греет теплое место в овальном.