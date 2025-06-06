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Новини Трамп розчарований Маском Конфлікт Трампа і Маска
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Білий дім намагається помирити Трампа та Маска, - Politico

Суперечка Трампа та Маска. Білий дім хоче примирення

У Білому домі проведуть телефонну розмову між Дональдом Трампом та Ілоном Маском, щоб примирити сторони.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Помічники Білого дому намагалися переконати Трампа стримати свою публічну критику Маска та запланували на п'ятницю телефонну розмову із бізнесменом, щоб домовитися про примирення.

Журналісти запитали Трампа про сварку з Маском, на що той сказав: "О, все гаразд. Все йде дуже добре, краще не буває".

Також лідер США вихвалявся своїми рейтингами прихильності, заявивши: "Цифри зашкалюють, це найвищі опитування, які я коли-небудь мав, і я мушу йти".

Помічники Трампа радили йому зосередитися на бюджетному законопроєкті, що й стало причиною суперечки між ним та Маском.

Читайте: Трамп обурений ударами України по аеродромах РФ: у Білому домі нова хвиля дискусій щодо подальшої підтримки Києва, - The Atlantic

Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо між мільярдером Ілоном Маскомо та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

Читайте: Україна пропонує розширити спільний зі США фонд відбудови на оборонні проєкти

Автор: 

США (23390) Маск Ілон (665) Трамп Дональд (6105)


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Топ коментарі
+12
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06.06.2025 12:35 Відповісти
+8
****, більше проблем в світі нема...
І як ти їх помириш, коли укурок назвав обізяну пєдофілом. А обізяна сказала шо укурок - дебіл і робить погані машини, які ніхто не хоче купувати.
Після таких заяв тільки розлучення.
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06.06.2025 12:37 Відповісти
+6
Маск заявив, що Трамп фігурує у справі Епштейна, звинуваченого в секс-торгівлі неповнолітніми
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06.06.2025 12:34 Відповісти
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Маск заявив, що Трамп фігурує у справі Епштейна, звинуваченого в секс-торгівлі неповнолітніми
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06.06.2025 12:34 Відповісти
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06.06.2025 12:35 Відповісти
а хіба трамп вже НЕ керує БілДомом ?!

вау !!!!

.
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06.06.2025 12:43 Відповісти
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06.06.2025 12:54 Відповісти
Тобто назвав Трампа педофілом.
Це до речі пояснення такої незрозумілої любові Трампа до іншого, бункерного, педофіла...
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06.06.2025 12:45 Відповісти
те що трумп пе**дофіл,
мав сказати хло меланії...
тепер у хла одним козиром менше..
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06.06.2025 13:08 Відповісти
Так хай на чайок до ***** приїдуть, там і помиряться
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06.06.2025 12:35 Відповісти
еге ж !

"Мои мальчики, подайте руку друг другу!

.
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06.06.2025 12:45 Відповісти
Ещё вариант- поменяться им на неделю препаратами.
Тогда Трампон сразу на Марс улетит, даже без ракеты.
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06.06.2025 13:02 Відповісти
За 24 години впораються?
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06.06.2025 12:36 Відповісти
...плюс ще за сто днів та два-три тижні зверху.

і то не факт, не факт.

.
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06.06.2025 12:47 Відповісти
****, більше проблем в світі нема...
І як ти їх помириш, коли укурок назвав обізяну пєдофілом. А обізяна сказала шо укурок - дебіл і робить погані машини, які ніхто не хоче купувати.
Після таких заяв тільки розлучення.
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06.06.2025 12:37 Відповісти
ось звідкіля любов рудого до пуйла
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06.06.2025 12:39 Відповісти
Так ***** вже давно не хлопчік . Шо в ньому Бібізян знайшов?
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06.06.2025 12:40 Відповісти
деяким подобаються бабки дедкі бальзаківського віку

.
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06.06.2025 12:53 Відповісти
так виглядає як хлопчік да щє й в костюмі сексі душка, доречі малий укурка такі лоскотав трамплу нерви
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06.06.2025 12:54 Відповісти
і по-факту обоє праві.
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06.06.2025 12:42 Відповісти
дарма Ви так, Змію !

"милые бранятся - только тешатся"

їх помирить секс до нестями !

.
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06.06.2025 12:50 Відповісти
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06.06.2025 13:58 Відповісти
окурок їх помирить...
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06.06.2025 13:14 Відповісти
Навіщо? Класне шоу.👍
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06.06.2025 12:39 Відповісти
Трамп же геній переговорів. Впевнений що він заключить з зігуном геніальну сдєлку...
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06.06.2025 12:40 Відповісти
Покайтесь, браття, і не робіть х*йні (с)
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06.06.2025 12:44 Відповісти
Щось мені здається, що це на публіку вони
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06.06.2025 12:44 Відповісти
Зеленський пообіцяв їх помирити за 24 години, цю справу він взяв під особистий контроль
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06.06.2025 12:45 Відповісти
Вже навряд чи . Їх посварив новий податковий закон трампа . Щоб помиритись , треба трампу - або відмінити той закон , або маску визнати привселюдно себе ідіотом , якого розвели як останню лошару . Тут коса найшла на камінь - конкретно .
Або ж запропонувати маску якісь інші - фантастичні " пряники " .
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06.06.2025 12:45 Відповісти
хай в десни лупляться аби до нас з своїм пісділом не лізли
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06.06.2025 12:48 Відповісти
виховательки з дітячого садку треба? у нас багато стресостійких спеціалістів, думаю і англомовну можно знайти.
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06.06.2025 12:48 Відповісти
Маск: "трумп вступав у статеві стосунки з неповнолітніми"

трумп: ""О, все гаразд. Все йде дуже добре, краще не буває"

Вчергове підтверджує: дебіл.
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06.06.2025 12:50 Відповісти
той неповнолітній - маск..
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06.06.2025 13:16 Відповісти
А ТОЛКУ?
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06.06.2025 12:50 Відповісти
Два нарциса НЕ могут сущесвовать в одном пространстве.
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06.06.2025 12:51 Відповісти
в дурдоме праздник 🤡
два придурка воссоединились
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06.06.2025 12:52 Відповісти
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06.06.2025 12:53 Відповісти
у Білого дому шансів нема. Тепер хай запрошують зєлєнского, він помирить, і це буде чудова сдєлка.
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06.06.2025 12:54 Відповісти
маск, не треба миру і дави трампа до кінця. хоч поржьом.
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06.06.2025 12:54 Відповісти
Помирила свиня жабу і гадюку...
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06.06.2025 12:54 Відповісти
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06.06.2025 12:55 Відповісти
Русскіє вважають, що Білий Дім - це бєлий дим. Уявляю ці переговори в Стамбулі без перекладача...
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06.06.2025 12:55 Відповісти
Два дебіла -- оце сила!
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06.06.2025 12:55 Відповісти
в рашє, один кухар (мільйярдер) купив собі стрєльцов і пішов звільняти "харошого царя" від "поганих бояр" (в минулому році)

в США, один "творець інопланетян" (мільйярдер) спробував купити Президента і пішов звільняти "хароший бюджет" від чужих боргів (ну не від своїх же власних)

і тільки в Україні, один "майже мільйярдер" чи один бувший генерал - нічого не можуть зробити з блазнем, тому що ми будуємо "китайський однопартійний мір", без конфліктів і обід
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06.06.2025 13:00 Відповісти
Ти вже в Гамериці набудувало повний хаос . Сиди та пишайся своїм вибором.
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06.06.2025 13:43 Відповісти
ти так хочеш щоб я став твоїм начальніком, дєздємона
будєш наводіть порядок в мойом офісє
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06.06.2025 13:55 Відповісти
Трампізди - сектанти всі такі *******, ти найгірший їхній вилупок.
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06.06.2025 13:58 Відповісти
Зеленський може запропонувати мирні переговори між Трампом і Маском в Київі для щоб закінчити внутрішню кризу в сша
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06.06.2025 13:00 Відповісти
І з цими імбецилами в бекграунді нам ще ***** хоронити.
Дай нам Боже сил і терпіння.
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06.06.2025 13:04 Відповісти
************ їх животами один до одного - приказуючи - мирись - мирись і більше не сварись!
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06.06.2025 13:07 Відповісти
Трамп старий педофіл, ***** зуб дає, одного поля ягоди
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06.06.2025 13:07 Відповісти
магашисти і рашисти..
вони такі...
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06.06.2025 13:18 Відповісти
Республіканці просто хочуть залишити Маска як фінансового спонсора для виборів в 26ому році, ось і все.
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06.06.2025 13:10 Відповісти
Два дебила это сила..
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06.06.2025 13:11 Відповісти
Клятий білий дім, я тільки почав насолоджуватися діяльністю цього дуету
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06.06.2025 13:13 Відповісти
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06.06.2025 13:20 Відповісти
Все намного проще.
венс поднимает голову. тампон дурак, и венс подталкивает его к дурацким выходкам и кривляниям.
А сам венс греет теплое место в овальном.
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06.06.2025 13:25 Відповісти
Шо, прямо всем домом, всеми тремя подъездами мирят двух дебоширов?
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06.06.2025 13:38 Відповісти
Моделайзер та аутист посварилися? Та ще помиряться. Вони ж неадеквати.
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06.06.2025 13:44 Відповісти
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06.06.2025 13:49 Відповісти
ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХВА НОВЫЙ АНЕКДОТ
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06.06.2025 13:54 Відповісти
Історія найпринизливіша для американців. Пуйло зрозумів , що з понеділка таки будуть санкції тому зарядив обойму Маска компроматом проти Трампа. Все не так просто- завжди шукайте тему України і московії в американських розборках. Бо зараз це найголовніший геополітичний процес. Трамп видається москві вже не продуктивним. На черзі стоїть блогер, людина- ніхто, кремлівська пішка - Венс.Проект «Венс» буде успішнішим для москви.
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06.06.2025 14:01 Відповісти
 
 