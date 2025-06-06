Білий дім намагається помирити Трампа та Маска, - Politico

У Білому домі проведуть телефонну розмову між Дональдом Трампом та Ілоном Маском, щоб примирити сторони.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Помічники Білого дому намагалися переконати Трампа стримати свою публічну критику Маска та запланували на п'ятницю телефонну розмову із бізнесменом, щоб домовитися про примирення.

Журналісти запитали Трампа про сварку з Маском, на що той сказав: "О, все гаразд. Все йде дуже добре, краще не буває".

Також лідер США вихвалявся своїми рейтингами прихильності, заявивши: "Цифри зашкалюють, це найвищі опитування, які я коли-небудь мав, і я мушу йти".

Помічники Трампа радили йому зосередитися на бюджетному законопроєкті, що й стало причиною суперечки між ним та Маском.

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Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо між мільярдером Ілоном Маскомо та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна".

Трамп сказав, що Ілон Маск збожеволів.

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