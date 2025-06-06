Белый дом пытается помирить Трампа и Маска, - Politico

В Белом доме проведут телефонный разговор между Дональдом Трампом и Илоном Маском, чтобы примирить стороны.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Помощники Белого дома пытались убедить Трампа умерить свою публичную критику Маска и запланировали на пятницу телефонный разговор с бизнесменом, чтобы договориться о примирении.

Журналисты спросили Трампа о ссоре с Маском, на что тот сказал: "О, все в порядке. Все идет очень хорошо, лучше не бывает".

Также лидер США хвастался своими рейтингами благосклонности, заявив: "Цифры зашкаливают, это самые высокие опросы, которые я когда-либо имел, и я должен идти".

Помощники Трампа советовали ему сосредоточиться на бюджетном законопроекте, что и стало причиной спора между ним и Маском.

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Конфликт Маска и Трампа

Напомним между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

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