Белый дом пытается помирить Трампа и Маска, - Politico
В Белом доме проведут телефонный разговор между Дональдом Трампом и Илоном Маском, чтобы примирить стороны.
Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Помощники Белого дома пытались убедить Трампа умерить свою публичную критику Маска и запланировали на пятницу телефонный разговор с бизнесменом, чтобы договориться о примирении.
Журналисты спросили Трампа о ссоре с Маском, на что тот сказал: "О, все в порядке. Все идет очень хорошо, лучше не бывает".
Также лидер США хвастался своими рейтингами благосклонности, заявив: "Цифры зашкаливают, это самые высокие опросы, которые я когда-либо имел, и я должен идти".
Помощники Трампа советовали ему сосредоточиться на бюджетном законопроекте, что и стало причиной спора между ним и Маском.
Конфликт Маска и Трампа
Напомним между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.
Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.
Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.
Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".
Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.
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вау !!!!
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Це до речі пояснення такої незрозумілої любові Трампа до іншого, бункерного, педофіла...
мав сказати хло меланії...
тепер у хла одним козиром менше..
"Мои мальчики, подайте руку друг другу!
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Тогда Трампон сразу на Марс улетит, даже без ракеты.
і то не факт, не факт.
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І як ти їх помириш, коли укурок назвав обізяну пєдофілом. А обізяна сказала шо укурок - дебіл і робить погані машини, які ніхто не хоче купувати.
Після таких заяв тільки розлучення.
бабкидедкі бальзаківського віку
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"милые бранятся - только тешатся"
їх помирить секс до нестями !
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Або ж запропонувати маску якісь інші - фантастичні " пряники " .
трумп: ""О, все гаразд. Все йде дуже добре, краще не буває"
Вчергове підтверджує: дебіл.
два придурка воссоединились
в США, один "творець інопланетян" (мільйярдер) спробував купити Президента і пішов звільняти "хароший бюджет" від чужих боргів (ну не від своїх же власних)
і тільки в Україні, один "майже мільйярдер" чи один бувший генерал - нічого не можуть зробити з блазнем, тому що ми будуємо "китайський однопартійний мір", без конфліктів і обід
Дай нам Боже сил і терпіння.
вони такі...
венс поднимает голову. тампон дурак, и венс подталкивает его к дурацким выходкам и кривляниям.
А сам венс греет теплое место в овальном.