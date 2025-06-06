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Новости Трамп разочарован Маском Конфликт Трампа и Маска
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Белый дом пытается помирить Трампа и Маска, - Politico

Спор Трампа и Маска. Белый дом хочет примирения

В Белом доме проведут телефонный разговор между Дональдом Трампом и Илоном Маском, чтобы примирить стороны.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Помощники Белого дома пытались убедить Трампа умерить свою публичную критику Маска и запланировали на пятницу телефонный разговор с бизнесменом, чтобы договориться о примирении.

Журналисты спросили Трампа о ссоре с Маском, на что тот сказал: "О, все в порядке. Все идет очень хорошо, лучше не бывает".

Также лидер США хвастался своими рейтингами благосклонности, заявив: "Цифры зашкаливают, это самые высокие опросы, которые я когда-либо имел, и я должен идти".

Помощники Трампа советовали ему сосредоточиться на бюджетном законопроекте, что и стало причиной спора между ним и Маском.

Читайте: Трамп возмущен ударами Украины по аэродромам РФ: в Белом доме новая волна дискуссий о дальнейшей поддержке Киева, - The Atlantic

Конфликт Маска и Трампа

Напомним между миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом начался конфликт. Они обменялись взаимными обвинениями.

Так Трамп заявил, что "очень разочарован" Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

А тогда он запустил в своем аккаунте в Х опрос по созданию новой партии в США.

Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

Трамп сказал, что Илон Маск сошел с ума.

Читайте: Украина предлагает расширить совместный с США фонд восстановления на оборонные проекты

Автор: 

США (27131) Маск Илон (239) Трамп Дональд (5651)


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Топ комментарии
+7
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06.06.2025 12:35 Ответить
+7
****, більше проблем в світі нема...
І як ти їх помириш, коли укурок назвав обізяну пєдофілом. А обізяна сказала шо укурок - дебіл і робить погані машини, які ніхто не хоче купувати.
Після таких заяв тільки розлучення.
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06.06.2025 12:37 Ответить
+5
Маск заявив, що Трамп фігурує у справі Епштейна, звинуваченого в секс-торгівлі неповнолітніми
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06.06.2025 12:34 Ответить
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Маск заявив, що Трамп фігурує у справі Епштейна, звинуваченого в секс-торгівлі неповнолітніми
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06.06.2025 12:34 Ответить
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06.06.2025 12:35 Ответить
а хіба трамп вже НЕ керує БілДомом ?!

вау !!!!

.
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06.06.2025 12:43 Ответить
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06.06.2025 12:54 Ответить
Тобто назвав Трампа педофілом.
Це до речі пояснення такої незрозумілої любові Трампа до іншого, бункерного, педофіла...
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06.06.2025 12:45 Ответить
те що трумп пе**дофіл,
мав сказати хло меланії...
тепер у хла одним козиром менше..
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06.06.2025 13:08 Ответить
Так хай на чайок до ***** приїдуть, там і помиряться
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06.06.2025 12:35 Ответить
еге ж !

"Мои мальчики, подайте руку друг другу!

.
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06.06.2025 12:45 Ответить
Ещё вариант- поменяться им на неделю препаратами.
Тогда Трампон сразу на Марс улетит, даже без ракеты.
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06.06.2025 13:02 Ответить
За 24 години впораються?
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06.06.2025 12:36 Ответить
...плюс ще за сто днів та два-три тижні зверху.

і то не факт, не факт.

.
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06.06.2025 12:47 Ответить
****, більше проблем в світі нема...
І як ти їх помириш, коли укурок назвав обізяну пєдофілом. А обізяна сказала шо укурок - дебіл і робить погані машини, які ніхто не хоче купувати.
Після таких заяв тільки розлучення.
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06.06.2025 12:37 Ответить
ось звідкіля любов рудого до пуйла
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06.06.2025 12:39 Ответить
Так ***** вже давно не хлопчік . Шо в ньому Бібізян знайшов?
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06.06.2025 12:40 Ответить
деяким подобаються бабки дедкі бальзаківського віку

.
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06.06.2025 12:53 Ответить
так виглядає як хлопчік да щє й в костюмі сексі душка, доречі малий укурка такі лоскотав трамплу нерви
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06.06.2025 12:54 Ответить
і по-факту обоє праві.
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06.06.2025 12:42 Ответить
дарма Ви так, Змію !

"милые бранятся - только тешатся"

їх помирить секс до нестями !

.
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06.06.2025 12:50 Ответить
окурок їх помирить...
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06.06.2025 13:14 Ответить
Навіщо? Класне шоу.👍
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06.06.2025 12:39 Ответить
Трамп же геній переговорів. Впевнений що він заключить з зігуном геніальну сдєлку...
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06.06.2025 12:40 Ответить
Покайтесь, браття, і не робіть х*йні (с)
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06.06.2025 12:44 Ответить
Щось мені здається, що це на публіку вони
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06.06.2025 12:44 Ответить
Зеленський пообіцяв їх помирити за 24 години, цю справу він взяв під особистий контроль
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06.06.2025 12:45 Ответить
Вже навряд чи . Їх посварив новий податковий закон трампа . Щоб помиритись , треба трампу - або відмінити той закон , або маску визнати привселюдно себе ідіотом , якого розвели як останню лошару . Тут коса найшла на камінь - конкретно .
Або ж запропонувати маску якісь інші - фантастичні " пряники " .
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06.06.2025 12:45 Ответить
хай в десни лупляться аби до нас з своїм пісділом не лізли
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06.06.2025 12:48 Ответить
виховательки з дітячого садку треба? у нас багато стресостійких спеціалістів, думаю і англомовну можно знайти.
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06.06.2025 12:48 Ответить
Маск: "трумп вступав у статеві стосунки з неповнолітніми"

трумп: ""О, все гаразд. Все йде дуже добре, краще не буває"

Вчергове підтверджує: дебіл.
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06.06.2025 12:50 Ответить
той неповнолітній - маск..
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06.06.2025 13:16 Ответить
А ТОЛКУ?
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06.06.2025 12:50 Ответить
Два нарциса НЕ могут сущесвовать в одном пространстве.
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06.06.2025 12:51 Ответить
в дурдоме праздник 🤡
два придурка воссоединились
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06.06.2025 12:52 Ответить
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06.06.2025 12:53 Ответить
у Білого дому шансів нема. Тепер хай запрошують зєлєнского, він помирить, і це буде чудова сдєлка.
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06.06.2025 12:54 Ответить
маск, не треба миру і дави трампа до кінця. хоч поржьом.
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06.06.2025 12:54 Ответить
Помирила свиня жабу і гадюку...
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06.06.2025 12:54 Ответить
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06.06.2025 12:55 Ответить
Русскіє вважають, що Білий Дім - це бєлий дим. Уявляю ці переговори в Стамбулі без перекладача...
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06.06.2025 12:55 Ответить
Два дебіла -- оце сила!
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06.06.2025 12:55 Ответить
в рашє, один кухар (мільйярдер) купив собі стрєльцов і пішов звільняти "харошого царя" від "поганих бояр" (в минулому році)

в США, один "творець інопланетян" (мільйярдер) спробував купити Президента і пішов звільняти "хароший бюджет" від чужих боргів (ну не від своїх же власних)

і тільки в Україні, один "майже мільйярдер" чи один бувший генерал - нічого не можуть зробити з блазнем, тому що ми будуємо "китайський однопартійний мір", без конфліктів і обід
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06.06.2025 13:00 Ответить
Зеленський може запропонувати мирні переговори між Трампом і Маском в Київі для щоб закінчити внутрішню кризу в сша
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06.06.2025 13:00 Ответить
І з цими імбецилами в бекграунді нам ще ***** хоронити.
Дай нам Боже сил і терпіння.
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06.06.2025 13:04 Ответить
************ їх животами один до одного - приказуючи - мирись - мирись і більше не сварись!
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06.06.2025 13:07 Ответить
Трамп старий педофіл, ***** зуб дає, одного поля ягоди
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06.06.2025 13:07 Ответить
магашисти і рашисти..
вони такі...
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06.06.2025 13:18 Ответить
Республіканці просто хочуть залишити Маска як фінансового спонсора для виборів в 26ому році, ось і все.
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06.06.2025 13:10 Ответить
Два дебила это сила..
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06.06.2025 13:11 Ответить
Клятий білий дім, я тільки почав насолоджуватися діяльністю цього дуету
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06.06.2025 13:13 Ответить
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06.06.2025 13:20 Ответить
Все намного проще.
венс поднимает голову. тампон дурак, и венс подталкивает его к дурацким выходкам и кривляниям.
А сам венс греет теплое место в овальном.
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06.06.2025 13:25 Ответить
 
 